Детали крупного поражения ВС Сирии под Даръа. Открытое небо над Абу-Кемалем • 241 • Аналитика



15 июня 2018 года, спустя несколько часов после истечения сроков последнего ультиматума, выдвинутого Дамаском к боевикам «Свободной сирийской армии» и «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ) сложить оружие и покинуть территорию так называемого деэскалационного треугольника (Даръа — Эс-Сувейда — Эль-Кунейтра, предпоследнего антиправительственного плацдарма на юге Сирии) посредством организованных сирийскими и российскими военнослужащими «зелёных коридоров», правительственные силы наконец-то приступили к первой фазе освобождения оппозиционных территорий. Началась затяжная артиллерийская подготовка силами батарей ствольной артиллерии САА по укрепрайонам FSA/«ан-Нусры» в городах Эль-Харрах, Наб эс-Сахр и Машарах.



Если вы внимательно взглянете на карту, то сразу поймёте, что выбор террористических опорников в данных городах в качестве первостепенных целей был сделан по двум причинам. Во-первых, именно в этих трёх городах находятся транспортные узлы, участвующие в подвозе человеческих ресурсов, боекомплекта и провианта на северо-западный фронт плацдарма Даръа — Эс — Сувейда — Эль-Кунейтра, где расположены 4 из 25 ключевых высот, с которых FSA контролирует перемещение подразделений проправительственных сил в южном направлении по шоссе Канакир — Дайр-эль-Абас. По-видимому, бойцы Сирийской арабской армии попытались «размягчить» оборонительный потенциал этих высот перед большим наступлением.





Во-вторых, данные города, занятые складами вооружения «Free Syrian Army», находятся всего в 15 км от укрепрайонов Армии обороны Израиля, расположенных на Голанских высотах, ввиду чего оппозиционно-террористические формирования могут оперативно «расчехлять» и применять самодельные тяжёлые неуправляемые ракеты малой дальности типа «Омар» непосредственно по подразделениям ЦАХАЛа с целью провоцирования ответного огня, который израильские военные будут открывать именно по позициям сирийской армии. Очевидно, сирийские артиллеристы попытались заблаговременно уничтожить склады с этими ракетами во избежание подобного развития событий. С 18 июня началась основная фаза наступательной операции против боевиков в юго-западном анклаве. К штурму позиций противника в направлениях Эль-Харраха, южных районов Даръа и Бусры эль-Харири подключились такие элитные подразделения сирийской армии, как 33-я, 34-я и 43-я бронетанковые бригады, 52-я механизированная бригада, приданный им артиллерийский полк, 15-я дивизия Сил специальных операций, «Силы тигра» и подразделения «Хезболлы». Загорелась практически вся линия северо-западного фронта.



В первые 5 дней оперативно-тактическая обстановка в боях под Даръа и Эс-Сувейдой складывалась в пользу Сирийской арабской армии, и даже был отмечен успешный наступательный «бросок» в районе мусэйкахского коридора; здесь армии Асада удалось выбить FSA из деревни Мусэйках, что сулило боевикам попадание в крупнейший северо-восточной «котёл», а правительственным подразделениям — сохранение под контролем важнейшей автомагистрали М5, по которой производится переброска подкрепления в район города Даръа (самый сложный участок фронта). Но давайте воспринимать тактическую обстановку объективно, без прикрас и всяческих пафосных возгласов в стиле «бородачи испугались и разбежались»: мусэйкахский коридор шириной 2,7 км проходил через равнинный участок местности, где «ребелы» изначально не имели никаких тактических преимуществ, да и ближайшая высота находилась в 5 км северо-восточней (около городка Асим), что не позволило использовать крупнокалиберное стрелковое оружие с эффективной дальностью около 2000 метров.



Вследствие этого сирийская армия крайне быстро, при помощи артиллерийской поддержки, успешно заняла Мусэйках. Но недолго музыка играла: в пятницу, 22 июня, из городов Эль-Мусэйферах и Бусра эль-Харири прибыли свежие отряды FSA, которые буквально за несколько часов не только вытеснили правительственные войска из Мусэйкаха, но и захватили 6-километровый участок территории близ деревни Харран, который ранее был подконтролен Дамаску. Ввиду наблюдавшегося вплоть до 24 июня отсутствия воздушной поддержки со стороны ВКС России САА так ничего и не смогла противопоставить боевикам оппозиции. Но чего ожидать дальше? Европейский танковый биатлон: всеукраинская военная зрада



А дальше затяжное и изматывающее противостояние с FSA, «ан-Нусрой» за мощнейшие укрепрайоны-базы в крупных городах Дейр эс-Салт, Эль-Мусейфирах, Босра, Саида, Тафас, Нава, Касим, Намар, Кунейтра и т.д. И продолжаться эта эскалация может долгие месяцы или даже годы, в зависимости от того, какой уровень военно-технической поддержки будет оказан боевикам со стороны Вашингтона через иордано-сирийскую границу, а также в зависимости военно-политической воли Москвы и Дамаска, которая должна привести к решению о незамедлительном блокировании границы (даже в случае ответных мер со стороны Пентагона). Именно в этой ситуации Москва способна и вынуждена показывать свой «стальной стержень». Ещё более настораживает наличие у террористического крыла «Джейш аль-Ислам» и «ан-Нусры» неуправляемых оперативно-тактических баллистических ракет «Zelzal-2», названных боевиками «Abu-Baker».



Разработанные научно-исследовательскими институтами Исламской Республики Иран ракеты «Зелзал-2», несмотря на отсутствие аэродинамических рулей, обладают круговым вероятным отклонением порядка 1000—1500 м при дальности действия в 220 км. Неизвестное их количество было захвачено на складах вооружения в период с 2011 по 2015-й год вблизи ныне освобождённой авиабазы Эс-Сувейда, а также других складах, разбросанных по территории всего «деэскалационного треугольника». Опасность заключается в том, что активный участок траектории данных ОТБР, в отличие от ракет «Омар» кустарного производства или различных реактивных снарядов, проходит под большим углом: за считанные десятки секунд после старта ракета оказывается на высоте 15—20 км и движется со скоростью более 3,5—4М, а поэтому перехватить её посредством зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1» будет крайне затруднительно, ведь скорость зенитных ракет 57Э6Е на дальности и высоте 18 км составляет не более 700 м/с (2,3М).



Империя Трампа и империя Путина: как ужиться на одной планете

Неуправляемая 610-мм оперативно-тактическая ракета «Zelzal-2» («Abu-Baker») стартует с наклонной ПУ (ВС Ирана). Аналогичные ракеты, находящиеся в распоряжении группировки «Джейш аль-Ислам», относятся к снарядам неуправляемой реактивной артиллерии большой дальности и способны спровоцировать резонансные события на сирийском театре военных действий



«Абу-Бакеры» вполне могут «дотянуться» до американо-британской военной базы «Ат-Танф» (те же 220 км), что будет расцениваться в Пентагоне как атака со стороны правительственных войск. Вот вам ещё один хитрый военно-политический манёвр, который может быть проработан между оппозиционными формированиями FSA и штабом западной коалиции для очередного удара по сирийской армии. А поэтому уже сейчас понятно, что весь сектор воздушного пространства над провинцией Эс-Сувейда должен быть перекрыт войсковыми ЗРК «Бук-М2Э», зенитные ракеты 9М317 которых могут поражать «Зелзал-2» на восходящем участке траектории, либо батареей более продвинутого противоракетного С-300В4, переброшенной из Тартуса. Именно такой обходной манёвр лишит кооперацию США и FSA широкого поля для провокационной деятельности с использованием баллистических ракет, попавших в руки антиправительственным группировкам.



Тем временем Пентагон, видя всю тщетность мер (предостережений и угроз) по предотвращению наступления на мятежный юго-западный террористический оплот, приступил к реализации «плана Б», предусматривающего всеобъемлющую поддержку боевиков как посредством поставок различных видов вооружения и задействования армий союзнических ближневосточных государств, так и методом ослабления подразделений сирийской армии на других участках южного стратегического направления. Полтава 2.0, или Читают ли шведы Пушкина



В первом случае формирования «Free Syrian Army» начали активно получать противотанковые ракетные комплексы семейства «TOW-2A/B» через сирийско-иорданский участок границы в районе трассы Эр-Рамта — Даръа; на их базе могут быть созданы десятки противотанковых взводов, вооружённых тысячами противотанковых ракет BGM-71A/E.

Данные взводы уже перебрасываются на господствующие высоты, расположенные по периметру юго-западного плацдарма, и «выкурить» их при помощи обычной ствольной и реактивной артиллерии САА будет весьма затруднительно из-за наличия мощной сети укрепрайонов, возведённых за последние несколько лет. Что же касается Воздушно-космических сил России, то информация об активной их работе против боевиков Даръа начала поступать ранним воскресным утром, 24 июня. По-видимому, экипажи Су-34 срочно подключились к проправительственным силам на фоне потери Мусэйкаха. Именно они смогут эффективно подорвать обороноспособность первой линии обороны FSA благодаря использованию корректируемых бетонобойных авиабомб КАБ-500Кр и фугасных КАБ-500С, опыт использования которых в Сирии достаточно большой.





На данных картах отражены масштабы потери территории сирийской армией в северо-восточной части «деэскалационного треугольника» «Даръа — Эс-Сувейда — Эль-Кунейтра» в период с 21 по 23 июня



Есть и не менее веская причина, по которой командование ВКС в срочном порядке отдало приказ отработать по объектам «южного фронта» в районах Голанских высот и Эль-Мусэйфираха. Благодаря информации тактической карты syria.liveuamap.com стало известно, что в субботу FSA перебросили в восточные окрестности захваченного Мусэйкаха РСЗО «Град», посредством которых были успешно атакованы позиции сирийской армии севернее Харран; а в районах Эс-Сураха и Рахама была развёрнута ствольная артиллерия, повредившая технику ВС Сирии на авиабазе Эс-Сувейда и взявшая под огневой контроль автомагистраль М5 Дамаск — Даръа. Верховный суд РФ готовит страну к майдану?



Справедливости ради стоит отметить, что в качестве носителей данных авиабомб могут использоваться и переданные сирийским ВВС модернизированные фронтовые бомбардировщики Су-24М, но вместо этого со стороны ВВС Сирии над Даръа были замечены лишь лёгкие учебно-боевые самолёты L-39 «Дельфин», несущие на подвесках унифицированные блоки УБ-16-57У с малоэффективными неуправляемыми реактивными снарядами С-5. Так что без российской военной поддержки сирийская армия вряд ли сможет быстро ликвидировать нескончаемый поток расчётов ПТРК «TOW-2A» к передовым позициям на линии фронта, которым похвастался на своей «Твиттер»-страничке боевик «Свободной сирийской армии» под именем @badly_xeroxed, также указавший, что поставки комплексов были заранее согласованы с действующей администрацией Дональда Трампа.



Вторым моментом является внезапная переброска механизированных подразделений СВ Иордании в направлении сирийско-иорданской границы близ города Эр-Рамта, о чём заявили местные источники 22 июня, прикрепив соответствующие фотографии.. Объяснить это событие можно как желанием Аммана обезопасить свои северные рубежи от потока беженцев и ухудшения криминогенной обстановки из-за эскалации конфликта в соседнем районе САР, так и участием в заранее спланированной военной акции, заключающейся в поддержке формирований FSA совместно с ВС США, которые уже очень давно обосновались на севере Иордании и имеют на территории этого государства полноценную логистическую сеть для обеспечения высокой боеспособности американо-британской военной базы в Ат-Танфе, а также «буфера» из членов группировки FSA и ИГИЛ, который занимает всю 55-километровую «зону безопасности» в этом же районе. Прямое участие иорданской стороны в этом сложном ближневосточном хитросплетении полностью подтверждается постоянными переговорами высокопоставленных военных чиновников этого государства с верхушкой из Госдепартамента США и Пентагона. Всем нам очень хорошо запомнилась недавняя фотография, где главком войск СпН США генерал Сухопутных войск США Джозеф Вотел меняет погоны на плечах офицера иорданской армии. Это ли не главный показатель происходящего? Записки Колорадского Таракана. Праздник к нам приходит, дурь из нас выходит!



Третьим методом, который крайне успешно применяет западная коалиция против Сирийской арабской армии для общего ослабления южного стратегического направления республики, является расшатывание далеко не лучшей первой линии обороны на пустынном рельефе всей южной части Сирии (начиная мухафазой Дамаск и заканчивая Дейр-эз-Зором). В качестве главных инструментов здесь используются формирования ИГ, оппозиционно-террористиченские отряды «Свободной сирийской армии», а также непосредственно тактическая авиация Военно-воздушных сил США. Так, недавно образовавшийся в пустынной местности провинции Эс-Сувейда 30-километровый тактический «карман» ИГИЛ является ничем иным, как делом рук американской группировки войск, дислоцированной в Ат-Танфе; разрозненные КПВВ и другие опорные пункты в этом районе открывают перед боевиками и псевдохалифатом очень удобное поле для подрывной деятельности, ликвидировать которое у правительственных сил не получается по сей день. Единственным успехом САА близ «Эль-Куарахского кармана» за последние две недели стало обнаружение и купирование туннельной сети, которой пользовались боевики ИГ, в то время как основные деревни Эль-Куарах, Хирбат Сарим, Хубариях, а также господствующая высота на территории восточного участка «кармана» остаются в распоряжении псевдохалифата.



Далее следует обратить внимание на события, происходящие в районе так называемой 55-километровой «зоны безопасности» вокруг военной базы Ат-Танф. Здесь была осуществлена двойная атака на позиции сирийской армии в деревне Аль-Алияне, которая находится в 25 км от трассы «Дамаск — Пальмира». В первой атаке участвовало оппозиционное формирование «Джейш Аль-Мугавира Аль-Туры» из района Ат-Танфа, подчиняющееся штабу коалиции во главе с США. Боевики на джихад-мобилях выдвинулись из 55-километровой зоны на слабозащищённый участок, подконтрольный САА, и, совершив 15-километровый марш-бросок, атаковали силы Аль-Алияне, что привело к гибели одного военнослужащего. Вторая атака на уже ослабленные опорники последовала примерно через сутки; на этот раз участие принимала группировка ИГИЛ (запрещено в РФ), исходные позиции которой также могли находиться лишь около Ат-Танфа. Если игиловцы или оппозиция смогут захватить несколько высот в районе трассы «Дамаск — Пальмира», то при соответствующей воздушной поддержке со стороны ВВС США появится возможность вновь взять Пальмиру в осаду, задействовав резервы ИГИЛ из наращивающего силы «спящего котла» юго-восточней города Эс-Сухне, что автоматически лишит сирийскую армию боеспособности и оперативной гибкости как в районе насосных станций Т-2 и Т-3, так и в районе русла Евфрата. Русское оружие, которого они боятся больше всего



Также 18 июня 2018 года российские информационные агентства со ссылкой на сирийские ресурсы распространили информацию о нанесении тактической авиацией ВВС США мощного ракетно-бомбового удара по передовым подразделениям Сирийской Арабской Армии, а также отрядам шиитских ополченцев, поддерживаемых Тегераном в районе городка Аль-Хири, расположенного в 4 км юго-восточней Абу-Кемаля. В результате удара погибли по меньшей мере 95 военнослужащих сирийской армии и дружественных подразделений. Но был и второй удар, который пришёлся по вилле на юго-западных подступах к городку Хуваят Багуз в провинции Дейр-эз-Зор (на иракско-сирийской границе), о котором наши информационные источники не сообщали. О нём стало известно благодаря «Твиттер»-страничке корреспондента и военно-исторического эксперта @Qalaat Al Mubiq. На этой частной территории под ударами бомб погибло 36 иракских ополченцев. Сразу после ударов на северных рубежах Абу-Кемаля активизировались формирования ИГИЛ, прибывшие из котла под «Эс-Сухне» и восточного берега Евфрата и попытались с ходу захватить Эс-Сакариях, но и на этот раз радикальная совместная акция коалиции с террористами, направленная на захват юга Сирии, не принесла ожидаемого результата: наступающие отряды были остановлены прибывшими из Меядина подразделениями правительственных войск. Новая Англия. Часть 3. Национальный исторический памятник: атомная подлодка USS «Nautilus»



Стоит отметить, что после первого ракетно-бомбового удара сформировался крайне противоречивый «информационный клубок», в котором мнения относительно наносившей его стороны полностью разделились. Одни продолжают утверждать, что его нанесли ВВС США с целью создания для ИГ «окна возможностей» по блокированию Абу-Кемаля и других южных городов, другие же обвиняют в воздушной операции тактическую авиацию Хель Хаавир (ВВС Израиля), которая нанесла удар по шиитским ополченцам, которых поддерживает Исламская Республика Иран. К такому выводу её сторонников сподвигло недавнее заявление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о том, что «его страна будет предпринимать действия против военного присутствия Ирана на всей территории Сирии». Что примечательно, при существующем военно-политическом раскладе обе версии имеют право на существование. Тем более что Тель-Авив ещё с 15-го года уличён в поддержке действий ИГ благодаря всем известному выступлению Херци Халеви, а на границе между Голанскими высотами и «карманом Тасил» бок о бок мирно соседствуют опорные пункты ЦАХАЛа и формирования ИГ.



Но давайте попытаемся разобраться в причине столь низкого уровня осведомлённости и защищённости САА на юге САР, из-за которого уже который раз гибнут сотни бойцов из проправительственных отрядов, а командование даже не может предоставить чёткую информацию о принадлежности авиации агрессора. Ведь ещё пара-тройка подобных инцидентов может вылиться для Дамаска в потерю всех южных районов Сирии, которые будут «грамотно» разделены между FSA и игиловцами.



Причина здесь лишь одна: ни в районе цепи городов у русла Евфрата, включая Меядин и Абу-Кемаль, ни в районе иракско-сирийской границы не развёрнуто ни одного продвинутого позиционного района противовоздушной обороны на базе зенитно-ракетных дивизионов «Бук-М2Э», «Панцирь-С1» или хотя бы старых и проверенных «Бук-М1», способных перехватывать одновременно 6 воздушных целей противника силами одного дивизиона. Ярким тому примером может послужить февральский инцидент в районе хушамского кармана, где из-за несогласованности действий с командованием САА, а также самовольности полевого командования «сирийских ополченцев» и иных дружественных подразделений под огнём тяжёлых воздушных артиллерийских батарей AC-130 «Spectre» и ударных вертолётов «Апач» погибли сотни проправительственных бойцов, перешедших в наступление на позиции SDF в районе нефтеперерабатывающего завода в населённом пункте Эль-Исба. Цыгане — первая жертва. Но не последняя



Если бы в районе воздушной гавани Дейр-эз-Зора дежурила пара дивизионов «Бук-М1» и хотя бы три «Панциря», в штабе коалиции бы сто раз подумали, прежде чем устраивать «адскую мясорубку» беззащитным наземным силам Асада. Но похоже, что старые ошибки так и не были: должный «противоракетный зонтик» южные районы САР так и не прикрывает. Более того, судя по отсутствию каких-либо внятных данных о воздушном направлении подлёта авиации агрессора во время июньских ударов, можно говорить об отсутствии радиотехнических подразделений ВС Сирии на данном участке театра военных действий, оснащённых современными РЛС дальнего радиолокационного обнаружения, а также низковысотными обнаружителями типа типа 48Я6-К1 «Подлёт-1», выдающих целеуказание соответствующим средствам ПВО.



Другими словами, если силы коалиции решат прибегнуть к расширенной воздушной поддержке антиправительственных группировок на юге Сирии посредством тактической воздушно-космической наступательной операции, правительственные подразделения будут представлять собой некое подобие ливийской армии, которая без поддержки со стороны ПВО падёт за считанные дни. К сожалению, при продолжающейся тенденции «открытого неба» в провинциях Хомс и Дейр-эз-Зор, такой исход станет лишь вопросом времени. Да и намёков на регулярное патрулирование данных секторов воздушного пространства Сирии силами истребительной авиации ВКС России, при поддержке самолётов РЛДН А-50У, по сей день нет, в то время как при наличии в регионе штатовских F-22A и израильских F-35I «Adir» c ЭПР 0,07 и 0,2 кв. м, самолёты дальнего радиолокационного обнаружения должны дежурить не только над Идлибом, но и в районе Пальмиры; ведь дальность обнаружения малозаметных истребителей с подобной отражающей поверхностью в 2,7 и 2,2 раза меньше, нежели стандартных истребителей поколений «4+/++» F-15E «Strike Eagle» или F-16I «Sufa». Что же касается «южного фронта», то после удачных воскресных ударов наших ВКС по позициям «ребелов» стоит немедленно готовится к ответным действиям со стороны Вашингтона, ведь граница продолжает оставаться открытой.



Источники информации:

http://www.ntv.ru/novosti/2034621/

https://syria.liveuamap.com/

https://newinform.com/124626-masshtabnyi-udar-po-oplotu-vraga-vsk-rf-gromyat-boevikov-v-provincii-dara 15 июня 2018 года, спустя несколько часов после истечения сроков последнего ультиматума, выдвинутого Дамаском к боевикам «Свободной сирийской армии» и «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ) сложить оружие и покинуть территорию так называемого деэскалационного треугольника (Даръа — Эс-Сувейда — Эль-Кунейтра, предпоследнего антиправительственного плацдарма на юге Сирии) посредством организованных сирийскими и российскими военнослужащими «зелёных коридоров», правительственные силы наконец-то приступили к первой фазе освобождения оппозиционных территорий. Началась затяжная артиллерийская подготовка силами батарей ствольной артиллерии САА по укрепрайонам FSA/«ан-Нусры» в городах Эль-Харрах, Наб эс-Сахр и Машарах.Если вы внимательно взглянете на карту, то сразу поймёте, что выбор террористических опорников в данных городах в качестве первостепенных целей был сделан по двум причинам. Во-первых, именно в этих трёх городах находятся транспортные узлы, участвующие в подвозе человеческих ресурсов, боекомплекта и провианта на северо-западный фронт плацдарма Даръа — Эс — Сувейда — Эль-Кунейтра, где расположены 4 из 25 ключевых высот, с которых FSA контролирует перемещение подразделений проправительственных сил в южном направлении по шоссе Канакир — Дайр-эль-Абас. По-видимому, бойцы Сирийской арабской армии попытались «размягчить» оборонительный потенциал этих высот перед большим наступлением.Во-вторых, данные города, занятые складами вооружения «Free Syrian Army», находятся всего в 15 км от укрепрайонов Армии обороны Израиля, расположенных на Голанских высотах, ввиду чего оппозиционно-террористические формирования могут оперативно «расчехлять» и применять самодельные тяжёлые неуправляемые ракеты малой дальности типа «Омар» непосредственно по подразделениям ЦАХАЛа с целью провоцирования ответного огня, который израильские военные будут открывать именно по позициям сирийской армии. Очевидно, сирийские артиллеристы попытались заблаговременно уничтожить склады с этими ракетами во избежание подобного развития событий. С 18 июня началась основная фаза наступательной операции против боевиков в юго-западном анклаве. К штурму позиций противника в направлениях Эль-Харраха, южных районов Даръа и Бусры эль-Харири подключились такие элитные подразделения сирийской армии, как 33-я, 34-я и 43-я бронетанковые бригады, 52-я механизированная бригада, приданный им артиллерийский полк, 15-я дивизия Сил специальных операций, «Силы тигра» и подразделения «Хезболлы». Загорелась практически вся линия северо-западного фронта.В первые 5 дней оперативно-тактическая обстановка в боях под Даръа и Эс-Сувейдой складывалась в пользу Сирийской арабской армии, и даже был отмечен успешный наступательный «бросок» в районе мусэйкахского коридора; здесь армии Асада удалось выбить FSA из деревни Мусэйках, что сулило боевикам попадание в крупнейший северо-восточной «котёл», а правительственным подразделениям — сохранение под контролем важнейшей автомагистрали М5, по которой производится переброска подкрепления в район города Даръа (самый сложный участок фронта). Но давайте воспринимать тактическую обстановку объективно, без прикрас и всяческих пафосных возгласов в стиле «бородачи испугались и разбежались»: мусэйкахский коридор шириной 2,7 км проходил через равнинный участок местности, где «ребелы» изначально не имели никаких тактических преимуществ, да и ближайшая высота находилась в 5 км северо-восточней (около городка Асим), что не позволило использовать крупнокалиберное стрелковое оружие с эффективной дальностью около 2000 метров.Вследствие этого сирийская армия крайне быстро, при помощи артиллерийской поддержки, успешно заняла Мусэйках. Но недолго музыка играла: в пятницу, 22 июня, из городов Эль-Мусэйферах и Бусра эль-Харири прибыли свежие отряды FSA, которые буквально за несколько часов не только вытеснили правительственные войска из Мусэйкаха, но и захватили 6-километровый участок территории близ деревни Харран, который ранее был подконтролен Дамаску. Ввиду наблюдавшегося вплоть до 24 июня отсутствия воздушной поддержки со стороны ВКС России САА так ничего и не смогла противопоставить боевикам оппозиции. Но чего ожидать дальше?А дальше затяжное и изматывающее противостояние с FSA, «ан-Нусрой» за мощнейшие укрепрайоны-базы в крупных городах Дейр эс-Салт, Эль-Мусейфирах, Босра, Саида, Тафас, Нава, Касим, Намар, Кунейтра и т.д. И продолжаться эта эскалация может долгие месяцы или даже годы, в зависимости от того, какой уровень военно-технической поддержки будет оказан боевикам со стороны Вашингтона через иордано-сирийскую границу, а также в зависимости военно-политической воли Москвы и Дамаска, которая должна привести к решению о незамедлительном блокировании границы (даже в случае ответных мер со стороны Пентагона). Именно в этой ситуации Москва способна и вынуждена показывать свой «стальной стержень». Ещё более настораживает наличие у террористического крыла «Джейш аль-Ислам» и «ан-Нусры» неуправляемых оперативно-тактических баллистических ракет «Zelzal-2», названных боевиками «Abu-Baker».Разработанные научно-исследовательскими институтами Исламской Республики Иран ракеты «Зелзал-2», несмотря на отсутствие аэродинамических рулей, обладают круговым вероятным отклонением порядка 1000—1500 м при дальности действия в 220 км. Неизвестное их количество было захвачено на складах вооружения в период с 2011 по 2015-й год вблизи ныне освобождённой авиабазы Эс-Сувейда, а также других складах, разбросанных по территории всего «деэскалационного треугольника». Опасность заключается в том, что активный участок траектории данных ОТБР, в отличие от ракет «Омар» кустарного производства или различных реактивных снарядов, проходит под большим углом: за считанные десятки секунд после старта ракета оказывается на высоте 15—20 км и движется со скоростью более 3,5—4М, а поэтому перехватить её посредством зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1» будет крайне затруднительно, ведь скорость зенитных ракет 57Э6Е на дальности и высоте 18 км составляет не более 700 м/с (2,3М).«Абу-Бакеры» вполне могут «дотянуться» до американо-британской военной базы «Ат-Танф» (те же 220 км), что будет расцениваться в Пентагоне как атака со стороны правительственных войск. Вот вам ещё один хитрый военно-политический манёвр, который может быть проработан между оппозиционными формированиями FSA и штабом западной коалиции для очередного удара по сирийской армии. А поэтому уже сейчас понятно, что весь сектор воздушного пространства над провинцией Эс-Сувейда должен быть перекрыт войсковыми ЗРК «Бук-М2Э», зенитные ракеты 9М317 которых могут поражать «Зелзал-2» на восходящем участке траектории, либо батареей более продвинутого противоракетного С-300В4, переброшенной из Тартуса. Именно такой обходной манёвр лишит кооперацию США и FSA широкого поля для провокационной деятельности с использованием баллистических ракет, попавших в руки антиправительственным группировкам.Тем временем Пентагон, видя всю тщетность мер (предостережений и угроз) по предотвращению наступления на мятежный юго-западный террористический оплот, приступил к реализации «плана Б», предусматривающего всеобъемлющую поддержку боевиков как посредством поставок различных видов вооружения и задействования армий союзнических ближневосточных государств, так и методом ослабления подразделений сирийской армии на других участках южного стратегического направления.В первом случае формирования «Free Syrian Army» начали активно получать противотанковые ракетные комплексы семейства «TOW-2A/B» через сирийско-иорданский участок границы в районе трассы Эр-Рамта — Даръа; на их базе могут быть созданы десятки противотанковых взводов, вооружённых тысячами противотанковых ракет BGM-71A/E.Данные взводы уже перебрасываются на господствующие высоты, расположенные по периметру юго-западного плацдарма, и «выкурить» их при помощи обычной ствольной и реактивной артиллерии САА будет весьма затруднительно из-за наличия мощной сети укрепрайонов, возведённых за последние несколько лет. Что же касается Воздушно-космических сил России, то информация об активной их работе против боевиков Даръа начала поступать ранним воскресным утром, 24 июня. По-видимому, экипажи Су-34 срочно подключились к проправительственным силам на фоне потери Мусэйкаха. Именно они смогут эффективно подорвать обороноспособность первой линии обороны FSA благодаря использованию корректируемых бетонобойных авиабомб КАБ-500Кр и фугасных КАБ-500С, опыт использования которых в Сирии достаточно большой.Есть и не менее веская причина, по которой командование ВКС в срочном порядке отдало приказ отработать по объектам «южного фронта» в районах Голанских высот и Эль-Мусэйфираха. Благодаря информации тактической карты syria.liveuamap.com стало известно, что в субботу FSA перебросили в восточные окрестности захваченного Мусэйкаха РСЗО «Град», посредством которых были успешно атакованы позиции сирийской армии севернее Харран; а в районах Эс-Сураха и Рахама была развёрнута ствольная артиллерия, повредившая технику ВС Сирии на авиабазе Эс-Сувейда и взявшая под огневой контроль автомагистраль М5 Дамаск — Даръа.Справедливости ради стоит отметить, что в качестве носителей данных авиабомб могут использоваться и переданные сирийским ВВС модернизированные фронтовые бомбардировщики Су-24М, но вместо этого со стороны ВВС Сирии над Даръа были замечены лишь лёгкие учебно-боевые самолёты L-39 «Дельфин», несущие на подвесках унифицированные блоки УБ-16-57У с малоэффективными неуправляемыми реактивными снарядами С-5. Так что без российской военной поддержки сирийская армия вряд ли сможет быстро ликвидировать нескончаемый поток расчётов ПТРК «TOW-2A» к передовым позициям на линии фронта, которым похвастался на своей «Твиттер»-страничке боевик «Свободной сирийской армии» под именем @badly_xeroxed, также указавший, что поставки комплексов были заранее согласованы с действующей администрацией Дональда Трампа.Вторым моментом является внезапная переброска механизированных подразделений СВ Иордании в направлении сирийско-иорданской границы близ города Эр-Рамта, о чём заявили местные источники 22 июня, прикрепив соответствующие фотографии.. Объяснить это событие можно как желанием Аммана обезопасить свои северные рубежи от потока беженцев и ухудшения криминогенной обстановки из-за эскалации конфликта в соседнем районе САР, так и участием в заранее спланированной военной акции, заключающейся в поддержке формирований FSA совместно с ВС США, которые уже очень давно обосновались на севере Иордании и имеют на территории этого государства полноценную логистическую сеть для обеспечения высокой боеспособности американо-британской военной базы в Ат-Танфе, а также «буфера» из членов группировки FSA и ИГИЛ, который занимает всю 55-километровую «зону безопасности» в этом же районе. Прямое участие иорданской стороны в этом сложном ближневосточном хитросплетении полностью подтверждается постоянными переговорами высокопоставленных военных чиновников этого государства с верхушкой из Госдепартамента США и Пентагона. Всем нам очень хорошо запомнилась недавняя фотография, где главком войск СпН США генерал Сухопутных войск США Джозеф Вотел меняет погоны на плечах офицера иорданской армии. Это ли не главный показатель происходящего?Третьим методом, который крайне успешно применяет западная коалиция против Сирийской арабской армии для общего ослабления южного стратегического направления республики, является расшатывание далеко не лучшей первой линии обороны на пустынном рельефе всей южной части Сирии (начиная мухафазой Дамаск и заканчивая Дейр-эз-Зором). В качестве главных инструментов здесь используются формирования ИГ, оппозиционно-террористиченские отряды «Свободной сирийской армии», а также непосредственно тактическая авиация Военно-воздушных сил США. Так, недавно образовавшийся в пустынной местности провинции Эс-Сувейда 30-километровый тактический «карман» ИГИЛ является ничем иным, как делом рук американской группировки войск, дислоцированной в Ат-Танфе; разрозненные КПВВ и другие опорные пункты в этом районе открывают перед боевиками и псевдохалифатом очень удобное поле для подрывной деятельности, ликвидировать которое у правительственных сил не получается по сей день. Единственным успехом САА близ «Эль-Куарахского кармана» за последние две недели стало обнаружение и купирование туннельной сети, которой пользовались боевики ИГ, в то время как основные деревни Эль-Куарах, Хирбат Сарим, Хубариях, а также господствующая высота на территории восточного участка «кармана» остаются в распоряжении псевдохалифата.Далее следует обратить внимание на события, происходящие в районе так называемой 55-километровой «зоны безопасности» вокруг военной базы Ат-Танф. Здесь была осуществлена двойная атака на позиции сирийской армии в деревне Аль-Алияне, которая находится в 25 км от трассы «Дамаск — Пальмира». В первой атаке участвовало оппозиционное формирование «Джейш Аль-Мугавира Аль-Туры» из района Ат-Танфа, подчиняющееся штабу коалиции во главе с США. Боевики на джихад-мобилях выдвинулись из 55-километровой зоны на слабозащищённый участок, подконтрольный САА, и, совершив 15-километровый марш-бросок, атаковали силы Аль-Алияне, что привело к гибели одного военнослужащего. Вторая атака на уже ослабленные опорники последовала примерно через сутки; на этот раз участие принимала группировка ИГИЛ (запрещено в РФ), исходные позиции которой также могли находиться лишь около Ат-Танфа. Если игиловцы или оппозиция смогут захватить несколько высот в районе трассы «Дамаск — Пальмира», то при соответствующей воздушной поддержке со стороны ВВС США появится возможность вновь взять Пальмиру в осаду, задействовав резервы ИГИЛ из наращивающего силы «спящего котла» юго-восточней города Эс-Сухне, что автоматически лишит сирийскую армию боеспособности и оперативной гибкости как в районе насосных станций Т-2 и Т-3, так и в районе русла Евфрата.Также 18 июня 2018 года российские информационные агентства со ссылкой на сирийские ресурсы распространили информацию о нанесении тактической авиацией ВВС США мощного ракетно-бомбового удара по передовым подразделениям Сирийской Арабской Армии, а также отрядам шиитских ополченцев, поддерживаемых Тегераном в районе городка Аль-Хири, расположенного в 4 км юго-восточней Абу-Кемаля. В результате удара погибли по меньшей мере 95 военнослужащих сирийской армии и дружественных подразделений. Но был и второй удар, который пришёлся по вилле на юго-западных подступах к городку Хуваят Багуз в провинции Дейр-эз-Зор (на иракско-сирийской границе), о котором наши информационные источники не сообщали. О нём стало известно благодаря «Твиттер»-страничке корреспондента и военно-исторического эксперта @Qalaat Al Mubiq. На этой частной территории под ударами бомб погибло 36 иракских ополченцев. Сразу после ударов на северных рубежах Абу-Кемаля активизировались формирования ИГИЛ, прибывшие из котла под «Эс-Сухне» и восточного берега Евфрата и попытались с ходу захватить Эс-Сакариях, но и на этот раз радикальная совместная акция коалиции с террористами, направленная на захват юга Сирии, не принесла ожидаемого результата: наступающие отряды были остановлены прибывшими из Меядина подразделениями правительственных войск.Стоит отметить, что после первого ракетно-бомбового удара сформировался крайне противоречивый «информационный клубок», в котором мнения относительно наносившей его стороны полностью разделились. Одни продолжают утверждать, что его нанесли ВВС США с целью создания для ИГ «окна возможностей» по блокированию Абу-Кемаля и других южных городов, другие же обвиняют в воздушной операции тактическую авиацию Хель Хаавир (ВВС Израиля), которая нанесла удар по шиитским ополченцам, которых поддерживает Исламская Республика Иран. К такому выводу её сторонников сподвигло недавнее заявление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о том, что «его страна будет предпринимать действия против военного присутствия Ирана на всей территории Сирии». Что примечательно, при существующем военно-политическом раскладе обе версии имеют право на существование. Тем более что Тель-Авив ещё с 15-го года уличён в поддержке действий ИГ благодаря всем известному выступлению Херци Халеви, а на границе между Голанскими высотами и «карманом Тасил» бок о бок мирно соседствуют опорные пункты ЦАХАЛа и формирования ИГ.Но давайте попытаемся разобраться в причине столь низкого уровня осведомлённости и защищённости САА на юге САР, из-за которого уже который раз гибнут сотни бойцов из проправительственных отрядов, а командование даже не может предоставить чёткую информацию о принадлежности авиации агрессора. Ведь ещё пара-тройка подобных инцидентов может вылиться для Дамаска в потерю всех южных районов Сирии, которые будут «грамотно» разделены между FSA и игиловцами.Причина здесь лишь одна: ни в районе цепи городов у русла Евфрата, включая Меядин и Абу-Кемаль, ни в районе иракско-сирийской границы не развёрнуто ни одного продвинутого позиционного района противовоздушной обороны на базе зенитно-ракетных дивизионов «Бук-М2Э», «Панцирь-С1» или хотя бы старых и проверенных «Бук-М1», способных перехватывать одновременно 6 воздушных целей противника силами одного дивизиона. Ярким тому примером может послужить февральский инцидент в районе хушамского кармана, где из-за несогласованности действий с командованием САА, а также самовольности полевого командования «сирийских ополченцев» и иных дружественных подразделений под огнём тяжёлых воздушных артиллерийских батарей AC-130 «Spectre» и ударных вертолётов «Апач» погибли сотни проправительственных бойцов, перешедших в наступление на позиции SDF в районе нефтеперерабатывающего завода в населённом пункте Эль-Исба.Если бы в районе воздушной гавани Дейр-эз-Зора дежурила пара дивизионов «Бук-М1» и хотя бы три «Панциря», в штабе коалиции бы сто раз подумали, прежде чем устраивать «адскую мясорубку» беззащитным наземным силам Асада. Но похоже, что старые ошибки так и не были: должный «противоракетный зонтик» южные районы САР так и не прикрывает. Более того, судя по отсутствию каких-либо внятных данных о воздушном направлении подлёта авиации агрессора во время июньских ударов, можно говорить об отсутствии радиотехнических подразделений ВС Сирии на данном участке театра военных действий, оснащённых современными РЛС дальнего радиолокационного обнаружения, а также низковысотными обнаружителями типа типа 48Я6-К1 «Подлёт-1», выдающих целеуказание соответствующим средствам ПВО.Другими словами, если силы коалиции решат прибегнуть к расширенной воздушной поддержке антиправительственных группировок на юге Сирии посредством тактической воздушно-космической наступательной операции, правительственные подразделения будут представлять собой некое подобие ливийской армии, которая без поддержки со стороны ПВО падёт за считанные дни. К сожалению, при продолжающейся тенденции «открытого неба» в провинциях Хомс и Дейр-эз-Зор, такой исход станет лишь вопросом времени. Да и намёков на регулярное патрулирование данных секторов воздушного пространства Сирии силами истребительной авиации ВКС России, при поддержке самолётов РЛДН А-50У, по сей день нет, в то время как при наличии в регионе штатовских F-22A и израильских F-35I «Adir» c ЭПР 0,07 и 0,2 кв. м, самолёты дальнего радиолокационного обнаружения должны дежурить не только над Идлибом, но и в районе Пальмиры; ведь дальность обнаружения малозаметных истребителей с подобной отражающей поверхностью в 2,7 и 2,2 раза меньше, нежели стандартных истребителей поколений «4+/++» F-15E «Strike Eagle» или F-16I «Sufa». Что же касается «южного фронта», то после удачных воскресных ударов наших ВКС по позициям «ребелов» стоит немедленно готовится к ответным действиям со стороны Вашингтона, ведь граница продолжает оставаться открытой. Автор: Евгений Даманцев Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 241 Источник Похожие новости Полтава 2.0, или Читают ли шведы Пушкина Европейский танковый биатлон: всеукраинская военная зрада Итоги недели. Богатым — деньги, бедным — пакеты решений

Верховный суд РФ готовит страну к майдану? Русское оружие, которого они боятся больше всего Детали крупного поражения ВС Сирии под Даръа. Открытое небо над Абу-Кемалем Новости партнеров