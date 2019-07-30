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Детали через 24 часа: Двоих американских военных убили в Афганистане
30 июля 2019, 00:09 • 19 • В мире
Двое американских военнослужащих погибли в Афганистане в результате нападения террористов. Об этом говорится в заявлении миссии НАТО в Афганистане "Решительная поддержка" (Resolute Support).
Напомним, политика Министерства обороны США диктует обязанность сохранять в тайне имена погибших солдат в течение суток после того, как ближайшие родственники будут уведомлены об их смерти.
Обстоятельства гибели военных пока что не уточняются.
Напомним, операция "Решительная поддержка" НАТО началась 1 января 2015 года. Сейчас в Афганистане дислоцированы около 7,5 тысяч военных НАТО, а также примерно 15,5 тысяч солдат США.
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