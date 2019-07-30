Детали через 24 часа: Двоих американских военных убили в Афганистане

Напомним, политика Министерства обороны США диктует обязанность сохранять в тайне имена погибших солдат в течение суток после того, как ближайшие родственники будут уведомлены об их смерти.

Обстоятельства гибели военных пока что не уточняются.

Напомним, операция "Решительная поддержка" НАТО началась 1 января 2015 года. Сейчас в Афганистане дислоцированы около 7,5 тысяч военных НАТО, а также примерно 15,5 тысяч солдат США.