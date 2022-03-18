Деталей нет, но: Блинкен подтвердил гибель американца на территории Украины

Государственный секретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что на территории Украины погиб американец. Деталей нет, но об инциденте сказано две фразы.

Издание New York Times написало о гибели 68-летнего гражданина США, который приехал на Украину. В Чернигове он находился со своей подругой-украинкой, которой было необходимо лечение. Мужчина погиб при обстреле.

Госсекретарь США подтвердил смерть американца.

"Я могу подтвердить, что американский гражданин был убит", - произнёс он в ходе пресс-конференции.

Энтони Блинкен добавил, что другими деталями он не располагает.