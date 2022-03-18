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Деталей нет, но: Блинкен подтвердил гибель американца на территории Украины
18 марта 2022, 00:45 • 70 • Политика
Государственный секретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что на территории Украины погиб американец. Деталей нет, но об инциденте сказано две фразы.
Издание New York Times написало о гибели 68-летнего гражданина США, который приехал на Украину. В Чернигове он находился со своей подругой-украинкой, которой было необходимо лечение. Мужчина погиб при обстреле.
Госсекретарь США подтвердил смерть американца.
"Я могу подтвердить, что американский гражданин был убит", - произнёс он в ходе пресс-конференции.
Энтони Блинкен добавил, что другими деталями он не располагает.
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