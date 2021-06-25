Десяток стран выступили против присутствия Путина на саммите ЕС – СМИ

Агентство Bloomberg со ссылкой на дипломатические источники в Брюсселе сообщило о том, что около десяти стран выступили против присутствия президента России Владимира Путина на саммите Евросоюза.

Ранее издание The Financial Times сообщило об инициативе канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона пригласить на саммит ЕС Владимира Путина. Они предложили лидерам Евросоюза рассмотреть эту идею.

Пресс-секретарь президента России подтвердил эту информацию. Он добавил, что необходимо понимание, согласны ли всех члены интеграционного объединения на встречу с представителями Кремля.

Bloomberg информировало, что в ходе обсуждения инициативы против выступили главы примерно десяти стран. Они "подали сигнал", говорится в статье. Причин две: одним не нравится, что идея была выдвинута без предварительной подготовки, другим – само предложение Меркель и Макрона.

В проекте итого коммюнике саммита Евросоюза сказано, что главы стран-участниц готовы "изучить существующие форматы диалога с Россией", в том числе и "диалог на уровне лидеров". Впрочем, данные формулировки находятся в квадратных скобках. Это расценивается как предварительная формулировка, которая не согласована окончательно.