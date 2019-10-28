Десятки женщин с детьми из России исчезли в сирийской пустыне в ходе операции Турции

По данным канала, женщины могли исчезнуть в ходе массового побега из лагеря. Всё это случилось после начала операции Турции в Сирии.

Как отмечается в сообщении агентства, перед побегом женщин лагерь был под контролем курдов. В момент разгара военной операции Турции численность охранников сократилась, женщинам удалось воспользоваться этим для бегства.

По мнению источника агентства, женщины попали в пустыню, где какое-то время скитались, после чего, возможно, были пойманы сирийскими военными, воевавшими на стороне Турции. После этого следы беглянок потерялись, отмечается в сообщении.