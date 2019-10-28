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Десятки женщин с детьми из России исчезли в сирийской пустыне в ходе операции Турции

28 октября 2019, 11:09  •  31 • В мире
Около 50 гражданок России с детьми, задержанных правоохранителями Сирии из-за связей с террористической организацией "Исламское государство" (организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена), исчезли из лагеря заключённых. Об этом сообщило агентство "Би-би-си" по информации от источника.
По данным канала, женщины могли исчезнуть в ходе массового побега из лагеря. Всё это случилось после начала операции Турции в Сирии.
Как отмечается в сообщении агентства, перед побегом женщин лагерь был под контролем курдов. В момент разгара военной операции Турции численность охранников сократилась, женщинам удалось воспользоваться этим для бегства.
По мнению источника агентства, женщины попали в пустыню, где какое-то время скитались, после чего, возможно, были пойманы сирийскими военными, воевавшими на стороне Турции. После этого следы беглянок потерялись, отмечается в сообщении.

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