Десятки тысяч жителей Чехии подхватили COVID после прививки

Институт медицинской информации и статистики Чехии сообщил о десятках тысяч случаев COVID-19 среди тех, кто делал прививку от коронавируса. COVID-19 был выявлен у тех, кому была сделана только первая инъекция.

По данным учреждения, диагноз COVID-19 был поставлен более чем 20 тысячам привитых первым компонентом вакцины. Это 0,8% от общего числа получивших первую дозу препарата.

Медики отмечают, что большинство инфицированных болеют легко или вообще бессимптомно. Коронавирус не опасен для их здоровья. Только прошедшие полный цикл вакцинации гарантированно защищены от COVID-19, утверждают в институте.

Население Чехии составляет 10,7 миллиона человек. Кампания по массовой вакцинации от коронавирусной инфекции стартовала в конце декабря прошлого года. За это время полный цикл вакцинации прошли 1,9 миллиона человек. Только первый компонент вкололи 2,4 миллиона. В Чехии используются вакцины нескольких производителей: Pfizer/ BioNTech, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Moderna.

За всё время с момента появления SARS-CoV-2 коронавирус был выявлен у 1,6 миллиона жителей Чехии. Число летальных исходов от COVID-19 и его осложнений превысило 30 тысяч.