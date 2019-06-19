Десятки тысяч военных: Украина заявила, что Россия стянула войска к Донбассу и Крыму

Глава управления верификации Генерального штаба Вооружённых сил Украины Андрей Гудзь в среду заявил, что Россия стянула к украинским границам десятки тысяч военных.

По его словам, часть войск якобы сосредоточена в Донецкой и Луганской народных республиках, часть в Крыму. При этом по оценкам Гудзя, общее число российских военных достигает 82 тысяч человек, пишет "Интерфакс-Украина".

Кроме того, представитель Генштаба Незалежной сообщил, что в Крыму также базируются военные самолеты - Як-130, Миг-29, Су-30М и вертолёты Ми-35М и Ми-24.

Ранее США заявили о намерении выделить Украине $250 млн на подготовку, обеспечение и снабжение военных. В рамках помощи планируется передать украинским властям современное вооружение и медикаменты.