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Десятки тысяч военных: Украина заявила, что Россия стянула войска к Донбассу и Крыму

19 июня 2019, 15:39  •  39 • В мире
По оценке украинского Генштаба, Москва стянула к границам Незалежной более 80 тысяч военных. Они сосредоточены в Крыму и ДНР и ЛНР.
Глава управления верификации Генерального штаба Вооружённых сил Украины Андрей Гудзь в среду заявил, что Россия стянула к украинским границам десятки тысяч военных.
По его словам, часть войск якобы сосредоточена в Донецкой и Луганской народных республиках, часть в Крыму. При этом по оценкам Гудзя, общее число российских военных достигает 82 тысяч человек, пишет "Интерфакс-Украина".
Кроме того, представитель Генштаба Незалежной сообщил, что в Крыму также базируются военные самолеты - Як-130, Миг-29, Су-30М и вертолёты Ми-35М и Ми-24.
Ранее США заявили о намерении выделить Украине $250 млн на подготовку, обеспечение и снабжение военных. В рамках помощи планируется передать украинским властям современное вооружение и медикаменты.

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