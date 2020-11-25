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Десятки тысяч украинских силовиков перешли на сторону России – генпрокуратура

25 ноября 2020, 00:45  •  161 • Украина

Через пару лет бывшие сотрудники украинских силовых структур, перешедшие на сторону России во время событий Крымской весны, смогут беспрепятственно посещать Украину.

Об этом в интервью киевскому интернет-изданию «Зеркало недели» заявил заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов.

«У нас тысячи подозреваемых в совершении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта. Только в Крыму на момент начала оккупации работало около 22 тысяч правоохранителей и 1400 человек в органах прокуратуры. Знаете, сколько из них не изменили присяге? Чуть больше тысячи правоохранителей и 570 прокуроров! Остальные остались и начали сотрудничать с оккупационной администрацией», – говорит собеседник издания.

Он опасается, что все эти люди уйдут от уголовной ответственности, поскольку к ним неправильно применена норма закона.

«Еще пару лет и лица, сотрудничавшие с оккупационными властями, смогут безнаказанно перемещаться на подконтрольную Украине территорию. Потому что у нас есть так называемая «поправка Лозового», которая ограничивает сроки досудебного расследования, скажем, по особо тяжким преступлениям (а военное преступление таковым и является) 18 месяцами.

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