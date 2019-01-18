«Десятки тысяч долларов»: пираты требуют выкуп за похищенных у берегов Бенина российских моряков

Пираты потребовали выкуп за похищенных у берегов Бенина российских моряков. На данный момент компания-посредник, нанятая судовладельцем, ведёт переговоры. По мнению экспертов, при благоприятном развитии событий морякам удастся вернуться домой уже к концу месяца. Специалисты отмечают, что случаи пиратства в Гвинейском заливе могут участиться, если не принять соответствующих мер.

Координатор Международной федерации транспортных рабочих (ITF) в России Сергей Фишов рассказал RT о ситуации с российскими моряками, которые были похищены пиратами в начале года у берегов западноафриканского государства Бенин.

«Известно, что ведутся переговоры, которые осуществляют посредники — в данном случае это британская компания, которую нанял судовладелец. Сумму выкупа публично никто называть, конечно, не будет. Обычно от захвата до освобождения проходит не больше месяца. Всё зависит от того, какую сумму затребовали: обычно это в пределах нескольких десятков тысяч долларов», — рассказал Фишов.

Он добавил, что согласно морской конвенции 2006 года в таких случаях моряки всё равно получают зарплату за время, которое они провели в плену. Кроме того, после освобождения им всегда предоставляют психологическую и, если необходимо, медицинскую помощь.

Фишов пояснил, что обмен обычно производится там, где удастся договориться посреднику.

«Это всегда остаётся в тайне. Выкуп в некоторых странах — уголовно наказуемое деяние. Эта схема уже проработана», — рассказал эксперт.

«Только вооружённая охрана»

Как рассказал RT журналист, главный редактор издания «Морской бюллетень» Михаил Войтенко, последнее время похищения в Гвинейском заливе происходят достаточно часто — примерно раз в несколько месяцев.

«На протяжении многих лет наблюдаю за нигерийскими пиратами и не могу сказать, что эти случаи учащаются. Наоборот, достаточно периодично и ровно. На данный момент Гвинейский залив остаётся самым опасным местом и самой горячей точкой в отношении пиратства вне всяких сомнений», — считает Войтенко.

Он пояснил, что защититься от пиратства и избавиться от самого явления в целом можно только одним способом.

«Необходимо легализовать вооружённую частную охрану на борту коммерческих судов в опасных водах. Но для этого требуется международная конвенция, которую приняли бы все прибрежные страны. Вот это сразу же решит вопрос и навсегда. Только на данный момент такая конвенция мало кому нужна», — рассказал эксперт.

По его словам, в Нигерии сложился такой симбиоз власти, пиратов и военных, что они все имеют свою долю в этом бизнесе. Войтенко утверждает, что страна будет выступать против подобных нововведений, как и другие государства побережья Гвинейского залива.

«Им это невыгодно, они ведь потеряют свои личные доходы. Тут вопрос вообще как таковой о безопасности тысяч людей, которые работают, и он никого не интересует», — считает Войтенко.

Ситуация в Гвинейском заливе

По словам заместителя председателя Российского профсоюза моряков Игоря Ковальчука, до последнего времени похищения моряков чаще всего случались у берегов Сомали.

«Очень серьёзное внимание было уделено этой проблеме всеми государствами. В ООН была принята резолюция по данному вопросу, был получен мандат на то, чтобы там работали военные моряки, проводили конвои гражданских судов вдоль опасных мест. Кроме того, широкое распространение получила практика найма судовладельцами специальной вооружённой охраны, которая находится на борту судна, когда оно идёт в этом районе. По большому счёту именно вооруженная охрана резко свела к минимуму случаи пиратства районе полуострова Сомали», — считает Ковальчук.

Он подтвердил слова Войтенко, что сейчас больше всего случаев захвата судов происходит именно в Гвинейском заливе, где только за последний год похищены 130 моряков и угнано 6 судов. По словам Ковальчука, все нападения происходили в территориальных водах конкретных государств, а не в международных, как в случае с районом Сомали.

«Именно по этой причине в этом районе невозможно держать вооружённую охрану, так как гражданское судно не вправе иметь оружие на борту. В данном случае необходимо договариваться об этом с властями этих африканских стран или добиваться того, чтобы они могли обеспечить безопасность мореходства собственными силами», — считает эксперт.

Захват судна

Напомним, что нападение африканских пиратов на контейнеровоз MSC Mandy произошло в ночь с 1 на 2 января в Гвинейском заливе, в 20 милях от бенинского города Котону. Они на несколько часов захватили судно, которое шло под флагом Панамы. Экипаж состоял из 20 россиян, четырёх украинцев и двух грузин.

Пираты с автоматами Калашникова и мачете два часа грабили корабль, после чего похитили шестерых членов экипажа: капитана Андрея Иванова и его помощника Андрея Свитина, третьего помощника Александра Симонова, боцмана Игоря Телешина, кока Андроника Григоряна и сварщика-флиттера Романа Иванова. Четверо из них из Санкт-Петербурга, один из Таганрога, один из Новороссийска.

Судьба пленных была неизвестна больше двух недель, однако в конце концов пираты, как это обычно и бывает в подобных случаях, вышли на связь.

Они дали возможность капитану судна Андрею Иванову поговорить по спутниковому телефону с представителями компании, на которую моряки работали за рубежом. Он рассказал, что все россияне живы и чувствуют себя хорошо.