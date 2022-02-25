Десятки танков, сотни объектов. Минобороны России рассказало об уничтоженной украинской технике

Минобороны России рассказало об уничтоженной украинской технике. По информации военного ведомства, в ходе операции уничтожены десятки танков и сотни военных объектов.

В ходе военной операции армия России вывела из строя 211 военных объектов Украины, включая 17 пунктов управления и узлов связи, 19 зенитных ракетных комплексов С-300 и "Оса", 39 станций РЛС.

Кроме того, сбито шесть военных самолётов, один вертолёт, пять беспилотников, 67 танков и другой бронетехники, 16 реактивных систем залпового огня.

Военные захватили огромное количество натовского оружия, которым Запад накачивал Украину последние несколько лет.

Армия ДНР тем временем смогла прорваться через батальоны националистов и выйти к Волновахе. Силы ЛНР продвинулись в глубину до 21 км и взяли под контроль Трёхизбенку.

Ранним утром в четверг Россия начала спецоперацию на Украине. При этом президент России Владимир Путин подчеркнул, что у нашей страны нет цели оккупировать территорию Украины. В Минобороны отметили, что мирному населению ничего не угрожает, удары наносятся точечно по аэродромам и объектам ПВО.

Позже Владимир Путин разъяснил, что это вынужденная мера. Стремящаяся попасть в НАТО Украина представляет колоссальную угрозу для России. Москва пыталась решить эту проблему переговорами, но Запад не стал даже слушать.