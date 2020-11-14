«Десятки стран выразили желание наладить кооперацию»: Путин заявил об интересе к российским вакцинам от COVID-19 в мире

Владимир Путин заявил, что десятки стран хотят наладить кооперацию по поставкам и производству российских вакцин от коронавируса. Президент РФ отметил, что граждане всех государств должны иметь свободный доступ к вакцинации. Ранее Путин говорил о готовности Москвы работать с зарубежными партнёрами по вопросам вакцины от COVID-19, но при этом подчёркивал, что в первую очередь препаратом нужно обеспечить россиян.

Десятки стран хотят наладить кооперацию по поставкам и производству российской вакцины от коронавируса, сообщил президент России Владимир Путин на 15-м Восточноазиатском саммите.

«В России, как известно, разработана и применяется, уже используется первая в мире вакцина против коронавируса «Спутник V». Недавно у нас зарегистрирована вторая вакцина «ЭпиВакКорона». На подходе третья. Десятки стран уже выразили желание наладить кооперацию по поставкам и по совместному производству препаратов», — сказал российский президент.

Он заявил, что граждане всех государств должны иметь свободный доступ к вакцинации.

Российский президент добавил, что Москва готова и далее предоставлять партнерам российские тест-системы, реагенты для диагностики коронавируса, в том числе на безвозмездной основе. По словам Путина, свыше миллиона российских тестов направлены в более чем 40 стран мира.

Напомним, в августе была зарегистрирована вакцина «Спутник V» центра им. Гамалеи, в октябре — «ЭпиВакКорона» центра «Вектор». На стадии клинических испытаний находится ещё один препарат, разработку которого ведёт Центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, клинические испытания третьей вакцины должны закончиться в декабре.

Отметим, что ранее Путин заявил о готовности России работать с партнёрами в научной сфере по вопросам вакцины от COVID-19. Вместе с тем глава государства подчеркнул, что в первую очередь этими препаратами следует обеспечить россиян.

«Прежде всего мы должны будем обеспечить вакцинирование граждан Российской Федерации, наших людей, защитить их здоровье от этой опасной инфекции. Это первое. Второе. Мы не просто не отказываемся, а мы с удовольствием будем и уже работаем на внешних рынках», — сказал Путин 29 октября в ходе выступления на пленарном заседании инвестиционного форума «ВТБ Капитала» «Россия зовёт!».

Вместе с тем российский лидер подчеркнул, что Россия готова продать интеллектуальную собственность по своим вакцинам от коронавируса и производить их на площадках зарубежных партнёров.

Российская вакцина за рубежом

Накануне глава постпредства России при ООН Василий Небензя рассказал, что постпреды ряда стран при ООН интересуются, когда в организации начнётся вакцинация от коронавируса российским препаратом.

«За мной ходят коллеги, послы (постпреды), которые спрашивают: «Где вакцина, когда ты нас вакцинируешь?» — цитирует дипломата РИА Новости.

Он также отметил, что вакцинация будет добровольной: «Мы же ни за кем здесь со шприцем бегать не будем». По словам Небензи, в секретариате ООН положительно отреагировали на предложение Владимира Путина, озвученное в ходе видеообращения на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Тогда российский лидер предложил бесплатно предоставить российскую вакцину от коронавирусной инфекции сотрудникам ООН.

В начале ноября также стало известно, что Венгрия хотела бы начать ограниченные закупки российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» в декабре для проведения проверок и лицензирования, а также обсуждает с Россией вопрос частичного переноса производства препарата в Венгрию.

Глава МИД страны Петер Сийярто заявил, что участвует в переговорах с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко и министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым.

«Мы договорились о том, что Венгрия готова закупить российскую вакцину. Нам представляется вполне возможным начать в декабре ограниченные закупки для проведения в Венгрии необходимых клинических испытаний и проверок, а со второй половины января можно рассчитывать на более крупную закупку у России», — сказал министр.

Он напомнил, что промежуточные анализы данных по вакцине «Спутник V» показали, что её эффективность составляет 92%.

Кроме того, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и южнокорейская компания GL Rapha достигли соглашения о производстве в Южной Корее более 150 млн доз вакцины против коронавируса «Спутник V» ежегодно. Производство планируется запустить в декабре, а начать поставки вакцины на экспорт намерены в январе 2021 года.

О планах по поставкам вакцины также высказался президент Аргентины Альберто Фернандес. По его словам, в декабре-январе страна может получить 25 млн доз российской вакцины «Спутник V».

Согласно последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в мире зафиксировано более 53 млн случаев коронавируса. За сутки COVID-19 обнаружили более чем у 657 тыс. человек. С начала пандемии свыше 1,3 млн человек скончались от последствий коронавирусной инфекции.