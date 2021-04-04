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Десятки санкций и запретов: Зеленский подписал указ о мерах против Россотрудничества и иных компаний

04 апреля 2021, 18:20  •  96 • Политика
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о мерах против Россотрудничества и других компаний, введя в действие решение украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Будут действовать десятки санкций и запретов.
Зеленским был подписан указ "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер". Десятки санкций и запретов будут действовать против Россотрудничества (Федерального агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству), компаний "Снабком", "Волга-Днепр", Plant Special Agency, Plant Molot-Mechanicika, "Севмормаш-2м", а также других юридических лиц. Некоторые из них зарегистрированы в Крыму.
У этих организаций заблокированы активы, введён запрет на право распоряжаться их имуществом, прекращены торговые операции. В документе говорится о предотвращении вывода капитала за пределы Украины, приостановлении выполнения экономических и финансовых обязательств, аннулировании лицензий и разрешений.
В чёрном списке оказались не только российские, но и украинские, польские, эстонские, швейцарские организации, а также компания из ОАЭ. Всего 79 юридических лиц.

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