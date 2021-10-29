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Десятки русских попали в плен: Как Старомарьевку превратили в концлагерь
29 октября 2021, 21:25 • 28 • Политика
Десятки русских мирных жителей попали в плен ВСУ в Донбассе. МИД России рассказал, как украинские силовики превратили Старомарьевку в концлагерь.
Министерство иностранных дел России обеспокоено обстановкой в посёлке Старомарьевка (расположен в серой зоне Донбасса), который недавно захватила украинская армия. Оно отметило, что киевские военные ведут себя как охранники концентрационного лагеря - проверяют документы, вводят комендантский час, применяют насилие к тем, у кого находят русские паспорта.
- пишет ведомство.
Впрочем, в настоящее время обстановка в Старомарьевке немного разрядилась благодаря усилиям международных организаций. Сотрудники Красного Креста снабдили местных жителей продуктами и предметами первой необходимости, а наблюдатели ОБСЕ следят за ситуацией в населённом пункте с помощью беспилотников.
МИД России призвал Германию и Францию, которые являются членами "нормандской четвёрки", осудить агрессию Киева в отношении мирных жителей Донбасса.
Ранее сообщалось, что ВСУ захватили посёлок Старомарьевка, который расположен в серой зоне Донбасса - нейтральной территории, на которой не должно быть военного присутствия. Таким образом, мирные жители оказались в заложниках у украинской армии. 37 жителей захваченной Старомарьевки имеют паспорта России.
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