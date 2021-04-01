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Десятки раненых, двадцать убитых. Украина в тупике
01 апреля 2021, 07:50 • 393 • Украина
В начале февраля бои и обстрелы в Донбассе вспыхнули с новой силой – после нескольких сравнительно тихих месяцев от начала перемирия в конце июля 2020 года. В начале марта интенсивность обстрелов несколько снизилась, но в целом на фронте сохраняется напряжение.
Количество погибших украинских бойцов на фронте с июля 2020 года превысило 20 человек, а количество раненых исчисляется десятками. Значительные потери были и у пророссийских формирований – в частности, поступала информация об убитых бойцах народной милиции ДНР под Горловкой 20 февраля.
Украинский военный публицист Михаил Жирохов причиной обострения на линии фронта называет разочарование Москвы в Зеленском как в украинском лидере, который мог бы отступить от позиций предыдущего президента Петра Порошенко и имплементировать российский сценарий решения конфликта в Донбассе.
А российский военный эксперт Павел Фельгенгауэр говорит, что вероятность нового конфликта на востоке Украины в ближайшие месяцы очень высока, а его импульсом могут стать украинские санкции против Виктора Медведчука и отключения от эфира связанных с ним пророссийских телеканалов.
Пресс-служба офиса президента Украины сообщила, что на видеоконференции политических советников лидеров стран "нормандской четвёрки" 18 марта 2021 года прошло обсуждение возврата к режиму полного прекращения огня в Донбассе. В начале встречи руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак предложил принять на уровне "нормандской четвёрки" совместное заявление о возврате к режиму полного прекращения огня в Донбассе, который установлен с 27 июля 2020 года.
Украина как никто заинтересована в возвращении к режиму тишины, поскольку из‑за его нарушения погибают именно украинские военные и гражданские лица на украинской земле, – подчеркнул он.
Руководитель офиса президента также предложил немедленно созвать 19 марта заседание группы по вопросам безопасности Трёхсторонней контактной группы, чтобы получить конкретные подтверждения готовности сторон по обеспечению режима прекращения огня в Донбассе.
Андрей Ермак поблагодарил представителей Франции и Германии за конструктивную позицию и готовность содействовать в обеспечении соблюдения режима прекращения огня.
Ранее глава офиса президента Украины заявлял, что Украина при содействии Германии и Франции разработала план восстановления мира в Донбассе, однако Россия пока этот план не одобрила.
При этом в Кремле заявили, что Россия не получала новый план урегулирования ситуации в Донбассе, о разработке которого заявила Украина, а также не получала никаких предложений о встрече в рамках "нормандского" или какого-либо другого формата.
Тем не менее 24 марта в российской газете "Коммерсантъ" опубликована статья, в которой освещены все подробности совместного проекта мирного урегулирования, носящего название "Ключевые кластеры по реализации Минских соглашений" – за авторством Украины, Германии и Франции, что подтверждает наличие документа у российской стороны.
"Это однозначно говорит о том, что Россию не устраивает предложение Германии и Франции и, тем более, Украины. Поэтому Россия не видит смысла в нормальном обсуждении этого документа в качестве дипломатического решения. Поэтому она попыталась сделать его фактором внутренней украинской политики, – высказался член украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе Сергей Гармаш в эфире телеканала "Украина 24". – Я думаю, что многие смогут увидеть здесь какую-то "измену", особенно если не читать украинский документ, а читать предложения Германии и Франции или России. Думаю, это основной мотив внутриполитического влияния на украинское общество. Никто не заставляет Россию с нами воевать или обострять ситуацию на фронте. Не эмоции влияют на Россию, а прагматичный расчёт".
В интервью словацкому изданию Tyžden министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба высказался насчёт урегулирования ситуации в Донбассе. "Если Москва политически решит придерживаться собственных обещаний – а они много раз говорили, что Донбасс должен остаться частью Украины – и решит вывести свои войска, конфликт может быть решён легко и достаточно быстро. Если Россия согласится сделать это завтра, конфликт будет завершён за неделю".
Единственный вопрос, добавил он, заключается в том, сколько времени придётся потратить, чтобы заставить Россию вывести войска с территории Донбасса.
Способы вывода войск, способы проведения выборов без участия Москвы – давно всё это детально продумано. Поэтому нам следует спрашивать себя не о том, сколько времени понадобится для прекращения конфликта, а о том, сколько времени нужно, чтобы заставить Россию согласиться его прекратить,– пояснил Кулеба.
25 марта на сайте главы государства опубликован документ, в котором президент Украины Владимир Зеленский утвердил "Стратегию военной безопасности государства", в которой Россия признаётся военным противником страны.
На национальном уровне Российская Федерация остаётся военным противником Украины, – говорится в документе.
Отмечается, что Россия якобы угрожает государственному суверенитету и территориальной целостности Украины, пытаясь неким образом воспрепятствовать европейской и евроатлантической интеграции. Кроме того, по мнению Киева, Москва планирует восстановить своё влияние на Украине.
Ранее Зеленский утвердил так называемую Стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма. Зеленский ввёл в действие соответствующее решение Совета национальной безопасности и обороны. Стратегия определяет комплекс дипломатических, военных, экономических и других мер, которые будут направлены на возвращение Киевом контроля над полуостровом.
Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов в разговоре с "РИА Новости" отметил, что заявление вице-премьера Украины Алексея Резникова о выселении из Крыма граждан России не имеет ничего общего с реальностью.
Со стороны украинских властей мы наблюдаем упорную подмену дискурса: вместо того чтобы обсуждать реальные проблемы двухсторонних отношений, нам пытаются навязать набившие оскомину темы, не имеющие никакого отношения к реальности,
– заключил Молохов. Он также сравнил обсуждение "выселенных из Крыма" русских с дискуссией о "нашествии рептилоидов на Крещатике".
В России неоднократно подчёркивали, что воссоединение Крыма с Россией прошло в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Несмотря на это, Украина до сих пор считает регион своей временно оккупированной территорией. За вхождение в состав России на референдуме в 2014 году проголосовало 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя. Президент России Владимир Путин также отмечал, что вопрос Крыма "закрыт окончательно".
В последние дни ситуация обострилась в связи с гибелью нескольких украинских военных. Российской стороне пришлось в очередной раз объяснять, что она не является участником конфликта. Также переговоры между Москвой, Берлином и Парижем о дальнейшем урегулировании вызвали раздражение Киева, где посчитали, что "нормандский формат" может продолжаться без них. Хотя Украина давно перешла в разряд клиентов и не имеет собственного суверенитета и политической воли, в Киеве пытаются создавать видимость участия в принятии решений.
Позиция США также прибавляет неприятностей украинскому руководству, поскольку требования новой администрации Белого дома окончательно превращают Украину в вассала Вашингтона. Но даже при всех уступках и внешней помощи, включая военную, Киев вряд ли сможет добиться декларируемых целей. И в Европе прекрасно понимают, чем могут закончиться подобные авантюры.
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