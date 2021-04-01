Десятки раненых, двадцать убитых. Украина в тупике • 393 • Украина

В начале февраля бои и обстрелы в Донбассе вспыхнули с новой силой – после нескольких сравнительно тихих месяцев от начала перемирия в конце июля 2020 года. В начале марта интенсивность обстрелов несколько снизилась, но в целом на фронте сохраняется напряжение.



Количество погибших украинских бойцов на фронте с июля 2020 года превысило 20 человек, а количество раненых исчисляется десятками. Значительные потери были и у пророссийских формирований – в частности, поступала информация об убитых бойцах народной милиции ДНР под Горловкой 20 февраля.



Украинский военный публицист Михаил Жирохов причиной обострения на линии фронта называет разочарование Москвы в Зеленском как в украинском лидере, который мог бы отступить от позиций предыдущего президента Петра Порошенко и имплементировать российский сценарий решения конфликта в Донбассе.



А российский военный эксперт Павел Фельгенгауэр говорит, что вероятность нового конфликта на востоке Украины в ближайшие месяцы очень высока, а его импульсом могут стать украинские санкции против Виктора Медведчука и отключения от эфира связанных с ним пророссийских телеканалов.



Пресс-служба офиса президента Украины сообщила, что на видеоконференции политических советников лидеров стран "нормандской четвёрки" 18 марта 2021 года прошло обсуждение возврата к режиму полного прекращения огня в Донбассе. В начале встречи руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак предложил принять на уровне "нормандской четвёрки" совместное заявление о возврате к режиму полного прекращения огня в Донбассе, который установлен с 27 июля 2020 года.



Украина как никто заинтересована в возвращении к режиму тишины, поскольку из‑за его нарушения погибают именно украинские военные и гражданские лица на украинской земле, – подчеркнул он.



Руководитель офиса президента также предложил немедленно созвать 19 марта заседание группы по вопросам безопасности Трёхсторонней контактной группы, чтобы получить конкретные подтверждения готовности сторон по обеспечению режима прекращения огня в Донбассе.



Андрей Ермак поблагодарил представителей Франции и Германии за конструктивную позицию и готовность содействовать в обеспечении соблюдения режима прекращения огня.



Ранее глава офиса президента Украины заявлял, что Украина при содействии Германии и Франции разработала план восстановления мира в Донбассе, однако Россия пока этот план не одобрила.





При этом в Кремле заявили, что Россия не получала новый план урегулирования ситуации в Донбассе, о разработке которого заявила Украина, а также не получала никаких предложений о встрече в рамках "нормандского" или какого-либо другого формата.



Тем не менее 24 марта в российской газете "Коммерсантъ" опубликована статья, в которой освещены все подробности совместного проекта мирного урегулирования, носящего название "Ключевые кластеры по реализации Минских соглашений" – за авторством Украины, Германии и Франции, что подтверждает наличие документа у российской стороны.



"Это однозначно говорит о том, что Россию не устраивает предложение Германии и Франции и, тем более, Украины. Поэтому Россия не видит смысла в нормальном обсуждении этого документа в качестве дипломатического решения. Поэтому она попыталась сделать его фактором внутренней украинской политики, – высказался член украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе Сергей Гармаш в эфире телеканала "Украина 24". – Я думаю, что многие смогут увидеть здесь какую-то "измену", особенно если не читать украинский документ, а читать предложения Германии и Франции или России. Думаю, это основной мотив внутриполитического влияния на украинское общество. Никто не заставляет Россию с нами воевать или обострять ситуацию на фронте. Не эмоции влияют на Россию, а прагматичный расчёт".



В интервью словацкому изданию Tyžden министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба высказался насчёт урегулирования ситуации в Донбассе. "Если Москва политически решит придерживаться собственных обещаний – а они много раз говорили, что Донбасс должен остаться частью Украины – и решит вывести свои войска, конфликт может быть решён легко и достаточно быстро. Если Россия согласится сделать это завтра, конфликт будет завершён за неделю".



Единственный вопрос, добавил он, заключается в том, сколько времени придётся потратить, чтобы заставить Россию вывести войска с территории Донбасса.



Способы вывода войск, способы проведения выборов без участия Москвы – давно всё это детально продумано. Поэтому нам следует спрашивать себя не о том, сколько времени понадобится для прекращения конфликта, а о том, сколько времени нужно, чтобы заставить Россию согласиться его прекратить,– пояснил Кулеба.



25 марта на сайте главы государства опубликован документ, в котором президент Украины Владимир Зеленский утвердил "Стратегию военной безопасности государства", в которой Россия признаётся военным противником страны.



На национальном уровне Российская Федерация остаётся военным противником Украины, – говорится в документе.



Отмечается, что Россия якобы угрожает государственному суверенитету и территориальной целостности Украины, пытаясь неким образом воспрепятствовать европейской и евроатлантической интеграции. Кроме того, по мнению Киева, Москва планирует восстановить своё влияние на Украине.



Ранее Зеленский утвердил так называемую Стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма. Зеленский ввёл в действие соответствующее решение Совета национальной безопасности и обороны. Стратегия определяет комплекс дипломатических, военных, экономических и других мер, которые будут направлены на возвращение Киевом контроля над полуостровом.



Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов в разговоре с "РИА Новости" отметил, что заявление вице-премьера Украины Алексея Резникова о выселении из Крыма граждан России не имеет ничего общего с реальностью.



Со стороны украинских властей мы наблюдаем упорную подмену дискурса: вместо того чтобы обсуждать реальные проблемы двухсторонних отношений, нам пытаются навязать набившие оскомину темы, не имеющие никакого отношения к реальности,

– заключил Молохов. Он также сравнил обсуждение "выселенных из Крыма" русских с дискуссией о "нашествии рептилоидов на Крещатике".



В России неоднократно подчёркивали, что воссоединение Крыма с Россией прошло в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Несмотря на это, Украина до сих пор считает регион своей временно оккупированной территорией. За вхождение в состав России на референдуме в 2014 году проголосовало 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя. Президент России Владимир Путин также отмечал, что вопрос Крыма "закрыт окончательно".



В последние дни ситуация обострилась в связи с гибелью нескольких украинских военных. Российской стороне пришлось в очередной раз объяснять, что она не является участником конфликта. Также переговоры между Москвой, Берлином и Парижем о дальнейшем урегулировании вызвали раздражение Киева, где посчитали, что "нормандский формат" может продолжаться без них. Хотя Украина давно перешла в разряд клиентов и не имеет собственного суверенитета и политической воли, в Киеве пытаются создавать видимость участия в принятии решений.



Позиция США также прибавляет неприятностей украинскому руководству, поскольку требования новой администрации Белого дома окончательно превращают Украину в вассала Вашингтона. Но даже при всех уступках и внешней помощи, включая военную, Киев вряд ли сможет добиться декларируемых целей. И в Европе прекрасно понимают, чем могут закончиться подобные авантюры.

В начале февраля бои и обстрелы в Донбассе вспыхнули с новой силой – после нескольких сравнительно тихих месяцев от начала перемирия в конце июля 2020 года. В начале марта интенсивность обстрелов несколько снизилась, но в целом на фронте сохраняется напряжение.Количество погибших украинских бойцов на фронте с июля 2020 года превысило 20 человек, а количество раненых исчисляется десятками. Значительные потери были и у пророссийских формирований – в частности, поступала информация об убитых бойцах народной милиции ДНР под Горловкой 20 февраля.Украинский военный публицист Михаил Жирохов причиной обострения на линии фронта называет разочарование Москвы в Зеленском как в украинском лидере, который мог бы отступить от позиций предыдущего президента Петра Порошенко и имплементировать российский сценарий решения конфликта в Донбассе.А российский военный эксперт Павел Фельгенгауэр говорит, что вероятность нового конфликта на востоке Украины в ближайшие месяцы очень высока, а его импульсом могут стать украинские санкции против Виктора Медведчука и отключения от эфира связанных с ним пророссийских телеканалов.Пресс-служба офиса президента Украины сообщила, что на видеоконференции политических советников лидеров стран "нормандской четвёрки" 18 марта 2021 года прошло обсуждение возврата к режиму полного прекращения огня в Донбассе. В начале встречи руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак предложил принять на уровне "нормандской четвёрки" совместное заявление о возврате к режиму полного прекращения огня в Донбассе, который установлен с 27 июля 2020 года.– подчеркнул он.Руководитель офиса президента также предложил немедленно созвать 19 марта заседание группы по вопросам безопасности Трёхсторонней контактной группы, чтобы получить конкретные подтверждения готовности сторон по обеспечению режима прекращения огня в Донбассе.Андрей Ермак поблагодарил представителей Франции и Германии за конструктивную позицию и готовность содействовать в обеспечении соблюдения режима прекращения огня.Ранее глава офиса президента Украины заявлял, что Украина при содействии Германии и Франции разработала план восстановления мира в Донбассе, однако Россия пока этот план не одобрила.При этом в Кремле заявили, что Россия не получала новый план урегулирования ситуации в Донбассе, о разработке которого заявила Украина, а также не получала никаких предложений о встрече в рамках "нормандского" или какого-либо другого формата.Тем не менее 24 марта в российской газете "Коммерсантъ" опубликована статья, в которой освещены все подробности совместного проекта мирного урегулирования, носящего название "Ключевые кластеры по реализации Минских соглашений" – за авторством Украины, Германии и Франции, что подтверждает наличие документа у российской стороны."Это однозначно говорит о том, что Россию не устраивает предложение Германии и Франции и, тем более, Украины. Поэтому Россия не видит смысла в нормальном обсуждении этого документа в качестве дипломатического решения. Поэтому она попыталась сделать его фактором внутренней украинской политики, – высказался член украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе Сергей Гармаш в эфире телеканала "Украина 24". – Я думаю, что многие смогут увидеть здесь какую-то "измену", особенно если не читать украинский документ, а читать предложения Германии и Франции или России. Думаю, это основной мотив внутриполитического влияния на украинское общество. Никто не заставляет Россию с нами воевать или обострять ситуацию на фронте. Не эмоции влияют на Россию, а прагматичный расчёт".В интервью словацкому изданию Tyžden министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба высказался насчёт урегулирования ситуации в Донбассе. "Если Москва политически решит придерживаться собственных обещаний – а они много раз говорили, что Донбасс должен остаться частью Украины – и решит вывести свои войска, конфликт может быть решён легко и достаточно быстро. Если Россия согласится сделать это завтра, конфликт будет завершён за неделю".Единственный вопрос, добавил он, заключается в том, сколько времени придётся потратить, чтобы заставить Россию вывести войска с территории Донбасса.– пояснил Кулеба.25 марта на сайте главы государства опубликован документ, в котором президент Украины Владимир Зеленский утвердил "Стратегию военной безопасности государства", в которой Россия признаётся военным противником страны.– говорится в документе.Отмечается, что Россия якобы угрожает государственному суверенитету и территориальной целостности Украины, пытаясь неким образом воспрепятствовать европейской и евроатлантической интеграции. Кроме того, по мнению Киева, Москва планирует восстановить своё влияние на Украине.Ранее Зеленский утвердил так называемую Стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма. Зеленский ввёл в действие соответствующее решение Совета национальной безопасности и обороны. Стратегия определяет комплекс дипломатических, военных, экономических и других мер, которые будут направлены на возвращение Киевом контроля над полуостровом.Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов в разговоре с "РИА Новости" отметил, что заявление вице-премьера Украины Алексея Резникова о выселении из Крыма граждан России не имеет ничего общего с реальностью.– заключил Молохов. Он также сравнил обсуждение "выселенных из Крыма" русских с дискуссией о "нашествии рептилоидов на Крещатике".В России неоднократно подчёркивали, что воссоединение Крыма с Россией прошло в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Несмотря на это, Украина до сих пор считает регион своей временно оккупированной территорией. За вхождение в состав России на референдуме в 2014 году проголосовало 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя. Президент России Владимир Путин также отмечал, что вопрос Крыма "закрыт окончательно".В последние дни ситуация обострилась в связи с гибелью нескольких украинских военных. Российской стороне пришлось в очередной раз объяснять, что она не является участником конфликта. Также переговоры между Москвой, Берлином и Парижем о дальнейшем урегулировании вызвали раздражение Киева, где посчитали, что "нормандский формат" может продолжаться без них. Хотя Украина давно перешла в разряд клиентов и не имеет собственного суверенитета и политической воли, в Киеве пытаются создавать видимость участия в принятии решений.Позиция США также прибавляет неприятностей украинскому руководству, поскольку требования новой администрации Белого дома окончательно превращают Украину в вассала Вашингтона. Но даже при всех уступках и внешней помощи, включая военную, Киев вряд ли сможет добиться декларируемых целей. И в Европе прекрасно понимают, чем могут закончиться подобные авантюры. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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