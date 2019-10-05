Десятки погибших, сотни задержанных: что известно о новых массовых протестах в Ираке

В ходе начавшихся 1 октября массовых протестов в Ираке погибли, по разным данным, от 70 до 100 человек. Сообщается, что пострадали около 3 тыс. человек, порядка 500 задержаны. Ранее премьер-министр Ирака призвал парламент отреагировать на митинги и поддержать перестановки в кабинете министров. По его словам, «волшебного решения» проблем в стране не существует. В ООН заявили, что следят за ситуацией.

В ходе продолжающихся несколько дней протестов в Ираке погибли десятки людей. Об этом сообщают зарубежные СМИ и информагентства, однако данные о количестве жертв разнятся.

Телеканал Al Arabiya приводит сведения правозащитников и сообщает о почти 100 погибших и около 3 тыс. пострадавших. По информации вещателя, в ходе протестов задержаны 540 человек, 200 из них по-прежнему содержатся под стражей. AFP утверждает, что нескольких демонстрантов застрелили неизвестные снайперы.

В свою очередь, РИА Новости информирует о 73 погибших и 450 задержанных, половина из которых содержатся под стражей. Такие сведения агентству сообщил глава иракских правозащитников Мустафа Саадун.

«Погибли 73 человека, порядка 3 тыс. ранены с начала противостояния с силами безопасности. Большая часть погибших и пострадавших — из Багдада и провинции Зи-Кар. Основные ранения — в голову и в грудь», — цитирует агентство Саадуна.

Протесты в Ираке продолжаются с 1 октября. В этот день в нескольких городах страны прошли антиправительственные митинги. Демонстранты требовали усиления борьбы с коррупцией, улучшения условий жизни, решения проблем в сфере здравоохранения, образования и на рынке труда. Митинги переросли в столкновения с полицией.

На второй день протестов стало известно, что в Ираке заблокированы социальные сети Facebook и Twitter, а также мессенджер WhatsApp. Об этом сообщила неправительственная организация NetBlocks.

Премьер-министр республики Адель Абд аль-Махди выступил в эфире иракского телевидения и обратился к парламенту с призывом поддержать перестановки в кабинете министров в связи с масштабными протестами в стране, сообщает Reuters.

По словам премьера, не существует «волшебного решения» хронических проблем с системой управления в государстве. Он также пообещал способствовать принятию законопроекта о предоставлении малоимущим семьям базового дохода.

Вместе с тем аль-Махди назвал назвал требования демонстрантов расправиться с коррупцией «правильными». Глава кабмина призвал граждан Ирака сохранять спокойствие и заявил, что властям нужно помогать справляться со своими обязанностями.

Незадолго до этого по распоряжению премьер-министра в Багдаде ввели комендантский час. Утром 5 октября он был отменён.

Отметим, что на фоне продолжающихся в стране протестов боевики «Исламского государства»* краткосрочно перекрыли дорогу между Багдадом и городом Самарра. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу органов безопасности Ирака, сотрудники силовых ведомств направились на место происшествия и ликвидировали боевиков.

В заявлении отмечалось, что инцидент произошёл, когда правоохранители обеспечивали «безопасность районов в Багдаде и других провинциях, где идут протесты».

В свою очередь, в ООН призвали правительство Ирака и протестующих к диалогу. Об этом говорится в заявлении, размещённом на странице официального представителя Генсека ООН Стефана Дюжаррика.

© Alaa al-Marjani

«Генеральный секретарь внимательно следит за развитием событий в Ираке. Он призывает к диалогу между правительством и демонстрантами в качестве немедленного шага в сторону деэскалации», — говорится в заявлении.

Комментируя новую волну протестов, профессор МГУ Александр Вавилов, эксперт по Ближнему Востоку, отметил, что Ирак пребывает в достаточно сложном и противоречивом состоянии.

Как рассказал эксперт в беседе с RT, в Ираке долгое время не могли сформировать правительство, приступить к работе над конкретными делами и проблемами.

«А проблем таких накопилось много. Прежде всего — низкий уровень жизни, коррупция, безработица. Естественно, народные массовые выступления вполне ожидаемые. Сейчас происходят поиски компромиссов», — сказал Вавилов.

По его мнению, единственным выходом из ситуации может быть готовность противоборствующих сил к диалогу. Эксперт связывает протестные выступления с тем, что в определённый момент американская сторона нарушила внутреннюю стабильность страны.

Напомним, что одной из последних, наиболее массовых акций протеста в Ираке стали народные выступления в южной провинции Басра в сентябре 2018 года. Тогда тысячи людей вышли на массовые демонстрации, подожгли несколько зданий госучреждений и совершили нападение на несколько объектов, в том числе консульство Ирана и нефтяной комплекс «Западная Курна — 2». В это время в стране действовал режим чрезвычайного положения.

«Сейчас это, фактически, очередной всплеск народного недовольства. Путь единственный — налаживать диалог и взаимопонимание с народом. Все заявления о том, что правительство услышало народные требования, необходимо сейчас осуществлять на практике», — заключил эксперт.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.