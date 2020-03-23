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Десятки новых "завозных" случаев: количество заражённых коронавирусом в России подскочило до 367

23 марта 2020, 19:35  •  48 • В мире
Количество случаев заражения коронавирусом в России выросло до 367. Отмечается, что из 61 нового случая 54 зафиксированы в Москве. Как сообщили в оперативном штабе, распространение инфекции в России вызвано завозом из стран Европы.
В России до 367 выросло количество случаев заражения коронавирусом нового типа. Как сообщили в оперативном штабе по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией, за сутки число заражённых увеличилось на 61, многие из которых - 54 - отмечены в столице.
Специалисты штаба пояснили, что распространение инфекции связано с её "завозом" из стран ЕС.
Помимо Москвы, коронавирус был подтверждён у пациентов из Новгородской, Кировской, Архангельской, Брянской областей. Их число незначительно - один-два пациента. В Удмуртии также зафиксировано два случая.
По последним данным штаба, на данный момент выздоровели 16 человек, из них 13 граждан России, двое граждан Китая и один гражданин Италии. Также были выписаны трое россиян с лайнера Diamond Princess.
Напомним, что вечером в субботу в Москву вернулись туристы с круизного лайнера Costa Pacifica.
По возвращению граждане отправились на самоизоляцию. Карантинные меры введены в России в связи со вспышкой заболевания.
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