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Десятки миллиардов: Польша требует от немцев репараций
28 октября 2018, 20:09 • 61 • Война
Польский президент Анджей Дуда заявил, что вопрос о выплате Германией репараций за Вторую мировую войну не закрыт. Об этом политик сообщил в интервью крупнейшей немецкой газете Bild.
«На мой взгляд, тема репарационных выплат не закрыта. В парламенте Польши, в сейме тема репараций была поднята экспертной группой. Депутаты обсудят вопрос и примут дальнейшее решение»,
— подчеркнул польский глава. По мнению Дуды, вопрос выплаты репараций правительством Германии Польше — вопрос «истины и ответственности».
Ранее глава парламентского комитета сейма по вопросам репараций Аркадиуш Мулярчик заявил, что Польша займется пересчетом людских и материальных потерь в годы Второй Мировой войны — чтобы предъявить ФРГ претензии. По мнению Варшавы, польское государство имеет право на компенсацию ущерба, причиненного Третьим Рейхом в 1939-1945 годах. Этот акт должен стать «напоминанием для немцев о справедливости и принадлежащем Польше», считают в польском правительстве.
По данным агенства PAP, ссылающегося на документы Бюро анализа польского сейма, Польша вправе требовать с Германии около $48,8 млрд. При этом Берлин считает вопрос о военных репарациях Польше закрытым.
Напомним, что на Потсдамской конференции в 1945 году страны Антигитлеровской коалиции решили — Польша получала репарации за ущерб из доли СССР, которая формировалась за счет репараций из восточной зоны оккупации Германии.
Взимание репараций с Германской демократической республики (ГДР) было прекращено по советско-польскому соглашению с 1954 год. При этом Польская народная республика получила по итогам Ялтинской и Потсдамской конференций почти всю Силезию — развитый индустриальный регион — а также часть Восточной Пруссии и город Штеттин (сейчас — Щецин).
В августе 2018 года генеральный директор фонда «Историческая память» Александр Дюков в разговоре с ФАН заявил, что Польша ведет себя «как рыба-прилипала».
«Прежде, чем стать жертвой оккупации, между двумя мировыми войнами Польша выступала агрессором», — отметил эксперт. В частности, он заявил об операциях польских спецслужб на территории других стран Восточной Европы в период Интербеллума. Вероятно, он имел в виду участие Польши в Мюнхенском сговоре — разделе Чехословакии. Варшава в 1938 году оккупировала Тешинскую область.
Может сложиться впечатление, что Польша сейчас видит себя «меж двух огней»: Германией и Россией. Ранее начальник Бюро национальной безопасности страны Павел Солох призвал западные страны объединиться против России.
Отмечается, что такое заявление был сделано в ходе Варшавского форума по безопасности. По словам Солоха, российская сторона представляет стратегический вызов для безопасности. Он подчеркнул, что речь идет о вызове мирового масштаба.
«Как никогда важно наше единство. Не только в рамках НАТО, а в целом всего западного сообщества», — сказал Солох. Он добавил, что ответ стран должен быть скоординированным. Солох заметил, что увеличение контингента войск Соединенных Штатов может стать инвестицией в безопасность региона.
Военный обозреватель, отставной полковник Виктор Литовкин в разговоре с НСН заявил, что это сама Польша занимается эскалацией ситуации.
«В данном случае это польские амбиции, поляки хотят стать страной номер один в НАТО, что они святее Папы, что они самые главные защитники демократии в Европе и верные проводники американской политики на старом континенте.
Да, это провоцирует гонку вооружений, как и выход США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Но я думаю, что у нас достаточно трезвое и разумное руководство страны, оно не даст втянуть себя в гонку вооружений, у нас будет необходимо и достаточно, чтобы сдержать любого вероятного агрессора», — подчеркнул обозреватель.
В начале месяца экс-министр обороны Польши Антоний Мачеревич обвинил Россию и Германию в «антипольском сговоре». Политик заявил, что совместный российско-немецкий газопровод «Северный поток — 2» может «задушить» Центральную Европу. Чтобы этого не допустить, Польше нужно сосредоточиться на союзе с США, добавил Мачеревич, и надеяться, что американцы разместят на территории страны свои военные базы.
Сейчас на территории Польши на ротационной основе находятся около 3000 американских военных. Для сравнения, в соседней Германии их на порядок больше — около 35 тыс. человек. При этом большая часть поляков не одобряет идею создания на территории страны базы Соединенных Штатов под названием «Форт Трамп».
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