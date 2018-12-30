|
Десятки людей в Сети разругались из-за памятника Путину за честность
30 декабря 2018, 22:54 • 33 • Политика
Спецкор Дмитрий Смирнов заявил о том, что слова главы государства ″Зачем нам такой мир, если там не будет России?″ когда-нибудь напишут на памятнике президенту России Владимиру Путину за его честность. В Сети десятки людей разругались из-за этого памятника, гадая, ставить его или нет.
Ранее в Сети появилась информация о том, что президенту России Владимиру Путину за его честность на памятнике когда-нибудь напишут его же фразу о мире без России. Спецкор ″Комсомольской правды″ Дмитрий Смирнов напомнил ее у себя в Twitter.
″Главная фраза 2018 года - о российском ответно-встречном ядерном ударе: ″Зачем нам такой мир, если там не будет России?″, - напомнил журналист. - Впервые с времен Российской империи мы заявили, что будем стоять на своем до конца. Когда-нибудь эти слова напишут на памятнике Путину″.
Его твит вызвал жаркие споры и десятки людей в Сети разругались из-за памятника Путину.
″У русского с молоком матери впитано, что Родина и Мать это святое, и защита - такое естественное понятие, как дважды два. И не надо памятники расписывать, так как Путин - это тоже гражданин России - русский″, - заявили в Сети.
″Без России мир недействителен, это факт″, ″Без России мир в принципе невозможен″, ″Сильный лидер делает историю″, - уверяли одни интернет-пользователи.
Другие же советовали Смирнову не торопиться, намекая на французский майдан в России.
″Не торопись, иначе и у нас может случиться "Париж", - отвечали спецкору другие.
Подпишитесь на нас
33
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Загрузка...
|
29 декабря 2018, 01:24
|
26 декабря 2018, 19:39
|
26 декабря 2018, 05:09
|
25 декабря 2018, 06:24
|
26 декабря 2018, 11:39
|
26 декабря 2018, 17:39
|
27 декабря 2018, 16:54