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Десятки людей в Сети разругались из-за памятника Путину за честность

30 декабря 2018, 22:54  •  33 • Политика
Спецкор Дмитрий Смирнов заявил о том, что слова главы государства ″Зачем нам такой мир, если там не будет России?″ когда-нибудь напишут на памятнике президенту России Владимиру Путину за его честность. В Сети десятки людей разругались из-за этого памятника, гадая, ставить его или нет.
Ранее в Сети появилась информация о том, что президенту России Владимиру Путину за его честность на памятнике когда-нибудь напишут его же фразу о мире без России. Спецкор ″Комсомольской правды″ Дмитрий Смирнов напомнил ее у себя в Twitter.
″Главная фраза 2018 года - о российском ответно-встречном ядерном ударе: ″Зачем нам такой мир, если там не будет России?″, - напомнил журналист. - Впервые с времен Российской империи мы заявили, что будем стоять на своем до конца. Когда-нибудь эти слова напишут на памятнике Путину″.
Его твит вызвал жаркие споры и десятки людей в Сети разругались из-за памятника Путину.
″У русского с молоком матери впитано, что Родина и Мать это святое, и защита - такое естественное понятие, как дважды два. И не надо памятники расписывать, так как Путин - это тоже гражданин России - русский″, - заявили в Сети.
″Без России мир недействителен, это факт″, ″Без России мир в принципе невозможен″, ″Сильный лидер делает историю″, - уверяли одни интернет-пользователи.
Другие же советовали Смирнову не торопиться, намекая на французский майдан в России.
″Не торопись, иначе и у нас может случиться "Париж", - отвечали спецкору другие.
Сильный лидер... делает историю..
— Albert Hamzakulov (@hamzakulov) 30 декабря 2018 г.
После Российской Империи так точно и ясно отвечал только Иосиф Виссарионович. Думаю, всё-таки жить они хотят.
— Александр Бестужев (@huhOIzOObGGYIKN) 30 декабря 2018 г.
Зато от этих слов Путина у нашей либерастни случилась медвежья болезнь...
— Тот Пiсюнковий Злодi (@ii87379979) 30 декабря 2018 г.
Без РОССИИ мир недействителен, это факт.
— СоколКА (@socol5664) 30 декабря 2018 г.
Без России мир в принципе невозможен.
— Marina (@MarinaVikto) 30 декабря 2018 г.

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