Десятки людей в Сети разругались из-за памятника Путину за честность

Спецкор Дмитрий Смирнов заявил о том, что слова главы государства ″Зачем нам такой мир, если там не будет России?″ когда-нибудь напишут на памятнике президенту России Владимиру Путину за его честность. В Сети десятки людей разругались из-за этого памятника, гадая, ставить его или нет.

Ранее в Сети появилась информация о том, что президенту России Владимиру Путину за его честность на памятнике когда-нибудь напишут его же фразу о мире без России. Спецкор ″Комсомольской правды″ Дмитрий Смирнов напомнил ее у себя в Twitter.

″Главная фраза 2018 года - о российском ответно-встречном ядерном ударе: ″Зачем нам такой мир, если там не будет России?″, - напомнил журналист. - Впервые с времен Российской империи мы заявили, что будем стоять на своем до конца. Когда-нибудь эти слова напишут на памятнике Путину″.

Его твит вызвал жаркие споры и десятки людей в Сети разругались из-за памятника Путину.

″У русского с молоком матери впитано, что Родина и Мать это святое, и защита - такое естественное понятие, как дважды два. И не надо памятники расписывать, так как Путин - это тоже гражданин России - русский″, - заявили в Сети.

″Без России мир недействителен, это факт″, ″Без России мир в принципе невозможен″, ″Сильный лидер делает историю″, - уверяли одни интернет-пользователи.

Другие же советовали Смирнову не торопиться, намекая на французский майдан в России.

″Не торопись, иначе и у нас может случиться "Париж", - отвечали спецкору другие.

Сильный лидер... делает историю.. — Albert Hamzakulov (@hamzakulov) 30 декабря 2018 г.

После Российской Империи так точно и ясно отвечал только Иосиф Виссарионович. Думаю, всё-таки жить они хотят. — Александр Бестужев (@huhOIzOObGGYIKN) 30 декабря 2018 г.

Зато от этих слов Путина у нашей либерастни случилась медвежья болезнь... — Тот Пiсюнковий Злодi (@ii87379979) 30 декабря 2018 г.

Без РОССИИ мир недействителен, это факт. — СоколКА (@socol5664) 30 декабря 2018 г.