Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Украине стоит начать напрягаться. Политолог рассказал о повороте в деле MH17
"Путин откровенно глумился": Речь президента России перевели для Украи...
России стоило бы насторожиться после пощёчины Макрона - экс-агент КГБ
Зеленский приступил к экономическому уничтожению Белоруссии
Главная / Политика

Десятки кораблей и самолётов: Армия России показала свою мощь в Тихом океане

10 июня 2021, 12:50  •  143 • Политика
В Тихом океане начались крупные учения Тихоокеанского флота России. В манёврах задействована мощь русского флота: десятки кораблей, подлодки, суда обеспечения и около 20 самолётов.
После недавних учений в Крыму столь же масштабные показательные манёвры Россия теперь демонстрирует в Тихом океане. Официально здесь начались оперативные крупные учения Тихоокеанского флота нашей страны - разнородных сил флота в дальней морской зоне.
Задачи перед нашими моряками ставятся разные. Среди них и взаимодействие оперативной группировки кораблей и авиации по поиску и слежению за подводными лодками и корабельными группировками условного противника.
В рамках военных манёвров задействовано два десятка кораблей, а также подлодки и суда обеспечения. Среди них, например, флагман флота, гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер "Варяг", а также большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев", оснащённые управляемым ракетным оружием.
Кроме того, в учениях примут участие около 20 самолётов, в том числе дальние "противолодочники" Ту-142МЗ и высотные истребители-перехватчики МиГ-31БМ.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



143
Источник
Похожие новости
10 июня 2021, 08:15
Депутат Рады назвал преемника Зеленского: США вручили "чёрную метку"
10 июня 2021, 02:45
Киргизия боится возвращения своих граждан из России
10 июня 2021, 00:55
Разочарованию Польши из-за "Северного потока - 2" нашлось объяснение: "Засланный казачок"
10 июня 2021, 10:05
"Это самое страшное интервью Путина за 21 год": Политконсультант указал на реальную опасность войны
10 июня 2021, 08:15
Рябков в шести словах поставил США ультиматум
10 июня 2021, 00:55
"Плюют на могилы 298 человек": Антипов обозначил роль США в крушении MH17
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
04 июня 2021, 23:00
Президент, который уже победил. Лучшие ответы Владимира Путина на вопросы иностранных журналистов
06 июня 2021, 01:35
Атака захлебнулась кровью: В Сирии уничтожили около 70 боевиков
04 июня 2021, 02:50
У России есть оружие, которое нельзя обезвредить - польский генерал
06 июня 2021, 06:10
Французы лично убедились в правоте России об Украине и "вернулись шокированными"
09 июня 2021, 12:05
Нападение нацистов на русских дипломатов во Львове попало на видео
08 июня 2021, 11:20
Боеспособность ВСУ подорвало русское ТВ: Инсайдер перехватил секретную телеграмму
07 июня 2021, 01:25
Американский инструктор, готовивший ВСУ, найден мёртвым на Львовщине
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.