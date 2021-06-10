Десятки кораблей и самолётов: Армия России показала свою мощь в Тихом океане

В Тихом океане начались крупные учения Тихоокеанского флота России. В манёврах задействована мощь русского флота: десятки кораблей, подлодки, суда обеспечения и около 20 самолётов.

После недавних учений в Крыму столь же масштабные показательные манёвры Россия теперь демонстрирует в Тихом океане. Официально здесь начались оперативные крупные учения Тихоокеанского флота нашей страны - разнородных сил флота в дальней морской зоне.

Задачи перед нашими моряками ставятся разные. Среди них и взаимодействие оперативной группировки кораблей и авиации по поиску и слежению за подводными лодками и корабельными группировками условного противника.

В рамках военных манёвров задействовано два десятка кораблей, а также подлодки и суда обеспечения. Среди них, например, флагман флота, гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер "Варяг", а также большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев", оснащённые управляемым ракетным оружием.

Кроме того, в учениях примут участие около 20 самолётов, в том числе дальние "противолодочники" Ту-142МЗ и высотные истребители-перехватчики МиГ-31БМ.