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Десятки кораблей и самолётов: Армия России показала свою мощь в Тихом океане
10 июня 2021, 12:50 • 143 • Политика
В Тихом океане начались крупные учения Тихоокеанского флота России. В манёврах задействована мощь русского флота: десятки кораблей, подлодки, суда обеспечения и около 20 самолётов.
После недавних учений в Крыму столь же масштабные показательные манёвры Россия теперь демонстрирует в Тихом океане. Официально здесь начались оперативные крупные учения Тихоокеанского флота нашей страны - разнородных сил флота в дальней морской зоне.
Задачи перед нашими моряками ставятся разные. Среди них и взаимодействие оперативной группировки кораблей и авиации по поиску и слежению за подводными лодками и корабельными группировками условного противника.
В рамках военных манёвров задействовано два десятка кораблей, а также подлодки и суда обеспечения. Среди них, например, флагман флота, гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер "Варяг", а также большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев", оснащённые управляемым ракетным оружием.
Кроме того, в учениях примут участие около 20 самолётов, в том числе дальние "противолодочники" Ту-142МЗ и высотные истребители-перехватчики МиГ-31БМ.
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