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Десятки эвакуированных из лагерей и тюрем Дамаска детей привезут в Россию

15 ноября 2020, 18:00  •  151 • В мире
Более тридцати детей, эвакуированных из сирийских тюрем и лагерей, будут перевезены в Россию.
Самолёт российского Минобороны уже вылетел из Сирии. На его борту 31 ребёнок в возрасте до 16 лет. Ребят эвакуировали из лагерей и тюрем Дамаска, в РФ их ждут родственники.
По прибытии детей обследуют, а после необходимых карантинных мероприятий они будут переданы под опеку родственникам и поедут в шесть регионов страны.
Омбудсмен по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова в ходе своего визита в Сирию провела встречу с супругой сирийского лидера Башара Асада. Они обсудили вопросы сотрудничества двух стран в сфере защиты прав детей и деле репатриации несовершеннолетних граждан.
В своей беседе они также обсудили вопросы социализации детей после их возвращения из зоны боевых действий, передаёт "РИА Новости". На встрече стороны договорились усилить взаимодействие по обмену опытом реабилитации детей.
Ранее сообщалось, что из САР удалось вывезти 27 несовершеннолетних. После карантина их заберут родственники из Чечни, Дагестана, Пензенской, Тюменской и Волгоградской областей.

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