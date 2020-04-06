Десятки американских военных заражены коронавирусом, командование отмалчивается: В Южной Корее зреет скандал - СМИ

Инфицированных коронавирусом десятки американских солдат, расквартированных в Южной Корее, выявила проверка одного из местных исследовательских институтов. Газета "Хангёре" уточняет, что речь идёт о 72 солдатах.

Однако ситуация осложняется тем, что местное американское командование молчит и отказывается разглашать и личности заражённых военнослужащих, и места их пребывания: оправдываются тем, что, мол, "эти солдаты не проходят службу на Корейском полуострове, но обеспечивают его безопасность за пределами Республики Корея".

Правда, как уточняет ТАСС, название НИИ, где проводилось исследование тестов американских военных, не указывается, но сообщается, что анализы были взяты по запросу военного госпиталя американской базы Camp Humphreys, расположенной в провинции Кёнгидо.

Журналисты предположили, что инфицированными могли оказаться солдаты, ранее побывавшие в составе экипажа атомного авианосца Theodore Roosevelt. Ранее, напомним, капитан этого военного судна сообщил о почти сотне заражённых моряков на корабле, а после был отправлен в отставку. СМИ сообщали, что у него самого якобы обнаружен коронавирус.