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Десятикратная прабабушка: В Британии появился новый претендент на королевский трон

24 марта 2021, 14:40  •  103 • В мире
В Великобритании появился новый претендент на королевский трон: внучка Елизаветы II родила третьего ребёнка. Десятый правнук королевы на данный момент занимает 18-е место в очереди на престол.
В минувшее воскресенье Зара Тиндолл, внучка королевы Елизаветы II, родила сына. Это третий ребёнок принцессы и её мужа, Майка Тиндолла. Он профессиональный регбист, бывший капитан сборной Англии по регби.
Как сообщил сам счастливый отец, малыш появился на свет в воскресенье, 21 марта. Уже известно и имя - мальчика назвали Лукас Филипп, очевидно, в честь прадедушки, принца Филиппа, герцога Эдинбургского.
Это третий ребёнок Зары, они также воспитывают с мужем двух дочерей, Мию Грэйс и Лену Элизабет. Сама Зара является дочерью принцессы Анны, которая, в свою очередь, является единственной дочерью королевы Елизаветы II.

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