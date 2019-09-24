|
Десяти членам делегации России на ГА ООН отказали в визах США
24 сентября 2019, 14:39 • 102 • Политика
Десять членов российской делегации, в том числе член Совета Федерации Константин Косачев, не получили американские визы для участия в Генеральной Ассамблее ООН. Об этом «Интерфаксу» сообщил сенатор.
По его словам, политики, которым отказано в визе, не летят в Соединенные Штаты. Американская сторона не оформила визы в срок в нарушение своих обязательств перед международным сообществом, подчеркнул он.
Группа лиц планировала вылететь сегодня в Нью-Йорк для участия в работе 74-й сессии ГА ООН, отметил политик во вторник, 24 сентября.
«Это возмутительная акция, не имеющая объяснений и оправданий», — сказал Косачев.
В Нью-Йорке 24 сентября стартует одно из важнейших мировых событий — общие прения 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, в которой принимают участие представители почти двух сотен стран.
Официально 74-я сессия Генассамблеи открылась 17 сентября.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
102
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
24 сентября 2019, 08:09
|
18 сентября 2019, 09:09
|
20 сентября 2019, 03:24
|
23 сентября 2019, 22:09
|
19 сентября 2019, 14:24
|
22 сентября 2019, 10:39
|
17 сентября 2019, 16:54