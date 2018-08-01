Десятая встреча по Сирии в астанинском формате завершилась в Сочи

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СОЧИ, 1 августа. /ТАСС/. Десятая встреча по Сирии в астанинском формате завершилась во вторник в Сочи утверждением гуманитарной повестки дальнейших переговоров. Решение задействовать сочинскую площадку, хотя все прошлые раунды проходили в столице Казахстана, связано с намерением немного сместить акцент от в большей степени военных вопросов к аспектам политического урегулирования, укрепления мер доверия и восстановления арабской республики.

Страны-гаранты - Россия, Иран и Турция - учитывая качественное изменение ситуации на "земле", договорились вместе работать над возвращением сирийских беженцев в места постоянного проживания и содействовать сторонам конфликта в обмене списками задержанных лиц, пропавших без вести и погибших, для чего запускается пилотный проект. Продолжится работа со спецпосланником генсекретаря ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой по формированию сирийского конституционного комитета, новые консультации по данной теме условлено провести в начале сентября в Женеве.

Одиннадцатая встреча высокого уровня пройдет в ноябре.

В принятом совместном заявлении гаранты, как и во все прошлые раунды, подтвердили приверженность суверенитету и территориальной целостности арабской республики, а также решимость продолжать борьбу с террористическими организациями "Исламское государство" и "Джебхат ан-Нусра" (обе организации запрещены в РФ) и связанных с ними. В продолжении этого заявлено о противостоянии сепаратистским планам, подрывающим суверенитет Сирии и национальную безопасность соседних стран.

В документе содержится призыв к ООН и ее гуманитарным агентствам "создать соответствующие условия для скорейшего добровольного и безопасного возвращения внутренне перемещенных лиц и беженцев в места их проживания".

С освобождением Восточной Гуты, Хомса, а теперь и юга Сирии от террористов последней проблемной точкой на карте остался лишь Идлиб, куда выезжали отказавшиеся сдаться правительственным войскам боевики. В ближайшее время, как отметил спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, какого-либо штурма города или наступательной операции не предвидится, но террористам посоветовали активность не проявлять: любая вылазка будет жестко пресечена.

В этой связи умеренные оппозиционеры и Турция, в чью ответственность входит эта территория деэскалации, должны выполнить свою часть "домашней работы" по стабилизации обстановки. "Тогда отпадет необходимость проведения каких-то операций против боевиков", - пояснил спецпредставитель президента РФ. Для выхода из Идлиба сирийских беженцев организован гуманитарный коридор.

Постпред Сирии при ООН Башар Джаафари высказал довольно принципиальную позицию по действиям Турции в этой зоне деэскалации, обвинив Анкару в нарушении астанинских обязательств. "Период действия зон деэскалации имеет ограничения, они не могут быть продлены без согласия правительства Сирии. Это законное право сирийского народа вернуть все захваченные Турцией территории", - подчеркнул он, добавив, что правительство добьется прекращения присутствия "османских сил".

Оппозиция, напротив, назвала турецких наблюдателей союзниками, заявив, что Дамаску не запугать ее угрозами операции в Идлибе. Впрочем, если сравнивать с предыдущими раундами, риторика оппозиционеров несколько смягчилась и, по мнению экспертов, дело даже не в том, что на переговоры прибыл несколько другой состав, а в коренном изменении ситуации на "земле". Глава делегации оппозиции Ахмед Тома поблагодарил Россию за улучшение обстановки в Сирии.

Созданные более года назад зоны деэскалации, несмотря на критику, доказали свою эффективность. Лаврентьев сообщил на брифинге, что операция вооруженных сил против террористов на юге была полностью завершена во вторник.

"Буквально за 10 дней проведения операции большинство боевиков было уничтожено, несколько сотен вчера-сегодня сдались без боя, - обратил внимание дипломат. - В настоящее время на всей территории, примыкающей к линии разграничения между Израилем и Сирией на Голанских высотах, сейчас выставлены сирийские посты. То же самое на границе с Иорданией".

В связи с этим необходимость присутствия иранских и проиранских формирований на конкретной территории отпала. Как рассказал позднее спецпредставитель президента в интервью ТАСС, иранские силы отошли от линии разграничения с Израилем на Голанах на расстояние не менее 85 километров.

Инициатива по организации возвращения домой сирийских беженцев принадлежит России: как сообщил в интервью ТАСС Лаврентьев, представители РФ сделали предложение поставить эту работу на плановую основу во время визита в Анкару на прошлой неделе.

В перспективе к решению этой задачи могут подключиться другие страны. Вопрос о беженцах станет одним из главных на саммите Россия - Турция - Франция - Германия в Стамбуле 7 сентября. Европейские страны, как отметил Лаврентьев, могли бы сыграть важную роль в финансовой поддержке этой работы.

Среди сложных моментов - предоставление гарантий безопасности тем беженцам, которые проживали на контролируемой оппозицией территории, и покинули ее с приближением сирийских правительственных войск. Впрочем, этот вопрос можно решить: Лаврентьев привел пример успешного возвращения временно перемещенных лиц, бежавших от правительственных войск из контролируемого оппозицией Идлиба. Успешно осуществляется интеграция отрядов умеренной оппозиции в сирийскую армию. Очевидно, что подобные решения могут быть найдены и для тех противников президента Сирии Башара Асада, которые находятся за пределами страны, в основном в Турции и европейских странах.

Говорить о многостороннем отдельном документе по беженцам, по словам Лаврентьева, пока рано, но практическая работа будет координироваться на уровне специальных рабочих органов.

Малозаметным, но крайне важным моментом в создании "мостика" между правительством и оппозицией может стать решение запустить пилотный механизм по обмену пленными. Пока в его рамках предполагается обменять всего 10-15 человек, и списки кандидатов еще предстоит представить друг другу.

Разговоры об обмене пленными ведутся на различных площадках по сирийскому урегулированию давно. Создать подобный механизм спецпосланник генсека ООН по Сирии предлагал еще весной 2016 года, однако успехом эти усилия до настоящего времени не увенчались. Если обмен действительно произойдет, он может стать серьезным шагом к установлению доверия между остающимися в Сирии группами умеренной оппозиции и официальным Дамаском.

Доверие необходимо и для разработки новой конституции страны и проведения в соответствии с ней парламентских и президентских выборов. Таким образом сирийцы сами, без внешней указки, смогут решить, какая партия и какой президент будут управлять ими.

Обсуждение этого вопроса велось в Сочи в рамках консультаций сторон с де Мистурой. В распоряжении эмиссара ООН и стран - гарантов астанинского процесса есть списки представителей в комитет от правительства, оппозиции и гражданского общества. В ближайшее время стороны займутся их изучением. На встрече в Женеве в сентябре эти списки могут быть одобрены.

Лаврентьев предупредил, что процесс формирования конституционного комитета - не быстрый, и лучше двигаться медленно, но с уверенностью в результате, однако ООН и страны-гаранты уже приступили к обсуждению процедурных вопросов работы нового органа. Это дает основания ожидать, что его формирование может произойти довольно скоро.

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Решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 г. группировка "Исламское государство" (до 2014 г. - "Исламское государство Ирака и Леванта", ИГИЛ) признана террористической организацией. Ее деятельность в России запрещена.

Решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 г. исламистская группировка "Джебхат ан-Нусра" признана террористической организацией. Ее деятельность в России запрещена.

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