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«Десять тысяч бойцов»: чем Билецкий угрожает Зеленскому

27 октября 2019, 22:09  •  41 • Война
Командующий украинским националистическим полком «Азов» Андрей Билецкий пригрозил президенту Украины Владимиру Зеленскому. На своем канале YouTube лидер националистов заявил, что перебросит в поселок Золотое тысячи своих сторонников.
«Если вы решите исполнять свои угрозы — выкинуть отсюда ветеранов, то вместо нескольких десятков людей на следующей неделе там будет тысяча, а если и с тысячей не выйдет, там будет десять тысяч», — подчеркнул Билецкий.
Он также обвинил Зеленского в «сдаче огромной территории» в Донбассе. По его словам, бойцы «Азова» останутся в Золотом, потому что «заработали право на собственное мнение своей кровью».
В урочный день, когда стороны конфликта в Донбассе должны были начать разведение сил от линии соприкосновения, бойцы украинского добровольческого полка «Азов» вопреки минским договоренностям заняли село Золотое в Донбассе. «Если свою прямую обязанность — защищать каждый сантиметр украинской земли — не выполняет президент, власть, то выполним еще раз мы, ветераны-добровольцы», — заявил тогда Билецкий.
Сроки разведения нарушились также из-за того, что ополченцы ДНР и ЛНР якобы обстреляли населенные пункты. В самопровозглашенных республиках эти обвинения отрицают, возлагая вину за срыв разведения на украинских радикалов.
Бойцы «Азова» также пытались прорваться через украинские же блокпосты Нацполиции. Сотрудникам правоохранительных органов пришлось стрелять в воздух, чтобы отогнать их.
Спустя несколько дней Зеленский заявил, что не собирается решать проблемы Донбасса и Крыма военным путем, потому что «не готов терять людей». По словам украинского президента, его выбрали на пост главы государства не для того, чтобы он вводил военное положение.
«Если мы говорим про людей и территории, то первый приоритет — это люди, второй — территории», — подчеркнул политик.
Второе условие разведения сил в Донбассе — зеркальность процесса. И украинские силовики, и ополченцы должны отвести свои силы на 1 километр от линии соприкосновения. Наконец, третье условие — демонтаж укреплений после отхода личного состава подразделений.
Разведение сил — часть условий согласованной 1 октября в Минске «формулы Штайнмайера».
15 октября лидер «Национального корпуса» Андрей Билецкий сообщил о выдвинутом Зеленскому ультиматуме. Согласно условиям украинских националистов, президент Украины должен отказаться от амнистии для участников боевых действий (хотя Киев и не собирается пока что идти на этот шаг), и от разведения войск.
Кроме того, радикалы требуют отказа от проведения выборов в Донбассе, но они, согласно украинской позиции, невозможны, если не будут разведены войска. Также протестующие хотят, чтобы власти страны не предоставляли особый статус ДНР и ЛНР.
Незадолго до этого в Киеве прошла массовая демонстрация против «формулы Штайнмайера». По информации украинских СМИ, в мероприятии участвовали порядка 10 тыс. человек. По словам, Билецкого на улицы Киева вышли «не менее 50 тыс. человек», передает телеканал ZIK.
Военный конфликт в Донассе начался весной 2014 года, когда после госпереворота в Киеве и в ответ на захват активистами административных зданий в регионе украинские власти начали так называемую «антитеррористическую операцию» (АТО).
Длящийся уже более пяти лет конфликт унес жизни более 13 тыс. человек, порядка полутора миллионов жителей региона бежали из региона в Россию, другие области Украины и страны Евросоюза.
Москва отрицает обвинения в агрессии, а Киев признавал, что юридически не может доказать присутствие российских военных в Донбассе.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал «формулу Штайнмайера» компромиссом и уступкой в сравнении с первой редакцией минских соглашений. По мнению главы МИД, изначально предполагалось, что выборы будут проведены после принятия закона об особом статусе Донбасса и внесения его в конституцию Украины. В Кремле также позитивно отреагировали на согласование «формулы».
Москва рассчитывает, что после названного события все стороны будут работать над проведением саммита в «нормандском» формате — с участием президентов России, Франции, Украины и канцлера Германии.
«Мы надеемся, что уже в ближайшее время какая-то ясность здесь наступит», — сказал представитель Кремля Дмитрий Песков.

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