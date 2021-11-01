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Десять тысяч белорусов требуют от Лукашенко и парламента признать Крым русским

01 ноября 2021, 17:40  •  105 • Политика
Десять тысяч белорусов спросили у Лукашенко, чей Крым.
Представители белорусской гражданской кампании "Признай Крым!" провели итоговую пресс-конференцию, на которой рассказали о предварительных итогах своей деятельности. Организаторы движения отчитались о том, что уже собрали более десяти тысяч подписей в поддержку признания Белоруссией русского статуса Крымского полуострова. Напомним, официальный Минск до сих пор старается уходить от прямого ответа на сакраментальный вопрос "Чей Крым?" и поныне не восстановил с Крымом прямое авиационное сообщение.
Представители созданной в Белоруссии кампании "Признай Крым!" организовали итоговую пресс-конференцию, на которой были представлены результаты сбора подписей в поддержку признания официальным Минском русского статуса полуострова.
В мероприятии приняли участие председатель движения Артём Агафонов, председатель оргкомитета партии "За Отечество" Андрей Иванов, руководитель военно-патриотического клуба "Патриот" Валерий Перевощиков.
Как пояснил инициатор кампании Артем Агафонов, активисты "Гражданского согласия", представители союзных движений, оргкомитета партии "За Отечество" и просто неравнодушные граждане проводили сбор подписей под обращением коалиции кампании к президенту Белоруссии Александру Лукашенко и Палате представителей Национального собрания с требованием признать Крым русским на официальном уровне.
За короткий период методом "от двери к двери" активистам удалось собрать 10 000 подписей в поддержку признания Крыма русским со стороны официального Минска. Ещё 1800 подписей было собрано в ходе онлайн-голосования, где среди остальных были голоса иностранцев, в том числе живущих в Украине.
Участники пресс-конференции также объявили о том, что в самом Крыму и городе Севастополе также активно вёлся сбор подписей в поддержку инициативы кампании "Признай, Крым!". Желающих подписать петицию белорусских общественников к Лукашенко и парламенту в Крыму было очень много, однако ввиду ограниченности времени удалось собрать 2500 голосов.
В комментарии Царьграду Артём Агафонов рассказал о том, что проведённое в офисе "Гражданского согласия" мероприятие стало финальным аккордом трёхмесячной кампании "Признай Крым!".
Сразу по окончании мероприятия мы передали подписные листы в приёмную председателя нижней палаты белорусского парламента Владимира Андрейченко. Всего было передано 10 000 подписей белорусов, - рассказал он.
По его словам, в современных белорусских реалиях цифра в 10 000 подписей за какую-либо политическую инициативу является очень высокой.
Много это или мало? Для современной Белоруссии - результат очень достойный. Два года назад мы практически втроём, не напрягаясь, собрали более тысячи подписей за моё выдвижение в парламент", но сейчас, после событий прошлого года люди опасаются политики в любых проявлениях. Поэтому результат мы считаем высоким, - подчеркнул он.
Более того, добавил Агафонов, ещё около двух тысяч подписей было собрано через онлайн-инструменты.
Однако в связи с невозможностью качественной верификации такого количества подписей силами участников кампании мы решили не передавать их в парламент. Надеемся, это будет база, в которой мы найдём наших новых единомышленников и соратников, - пояснил он.
Подводя итоги всей кампании, Агафонов подчеркнул, что с 30 июля (с начала её старта) была проделана огромная работа: был подготовлен аналитический доклад, собрана коалиция из целого ряда общественных объединений и инициатив, состоялась поездка в Крым, установлены контакты с местными политиками и общественниками, достигнуты договорённости о взаимодействии.
Результатом этого стали ещё 2500 подписей крымчан под нашим обращением, которые уже направляются в Белоруссию. Несмотря на формальное завершение кампании, завершать начатое дело мы не собираемся. Работа будет вестись, пока результат не будет достигнут, - подытожил он.

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