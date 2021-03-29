Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Убийцы "Панциря" появились над Чёрным морем: Украинцы забыли лиш...
Метод Суворова: Россия поставит на место Турцию, Казахстан и Узбекистан
Бавария, Бавария... Неужели немцы доигрались?
"Наша страна врет": ученый рассказал правду о войне в Сирии
Главная / В мире

Десять миллиардов зелёных: Саудовский принц объявил войну пустыне

29 марта 2021, 20:15  •  176 • В мире
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман Аль Сауд решил объявить войну наступающей пустыне и превратить своё королевство в настоящий райский сад. В рамках программы озеленения, которую возглавил Его Высочество, в стране будет высажено десять миллиардов деревьев.
Мухаммед бин Салман Аль Сауд, сын правящего короля Саудовской Аравии Салмана, в минувшую субботу представил саудовской общественности программу озеленения королевства. Она подразумевает высадку по всей территории страны около 10 млрд деревьев - это планируется сделать в течение ближайших десятилетий.
Более того, принц заявил, что при содействии лидеров других арабских стран по всему региону будет посажено ещё до 40 млрд деревьев. Проект получил название "зелёный Ближний Восток".
По словам 35-летнего Мухаммеда бин Салмана, который также является министром обороны Саудовской Аравии (к слову, самым молодым в мире), эта мера позволит увеличить лесной покров королевства в 12 раз и восстановить 40 млн гектаров деградированных в результате деятельности человека земель.
В последние годы регион сталкивается с агрессивным наступлением пустыни - песчаные бури ежегодно наносят ущерб на миллиарды долларов. А в связи с сокращением площади лесов и увеличением вредных выбросов средняя продолжительность жизни в королевстве уменьшилась на полтора года.
Принц уверен, что совместными усилиями страны Ближнего Востока смогут улучшить экологическую ситуацию не только в своём регионе, но и во всём мире.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



176
Источник
Похожие новости
28 марта 2021, 14:00
Президент Египта приказал разгрузить судно, заблокировавшее Суэцкий канал
29 марта 2021, 09:15
Британские учёные обнаружили опасное последствие "ковидного стыда"
28 марта 2021, 22:10
«Любое возможное содействие»: Россия готова оказать помощь Египту в восстановлении работы Суэцкого канала
29 марта 2021, 07:20
«Силы мирового класса»: в США заявили об эффективности российских систем электромагнитной борьбы
28 марта 2021, 11:10
«Слишком долго США были жандармом»: Шешель о бомбардировках Югославии и сближении Сербии с Россией
29 марта 2021, 00:00
«Вашингтон может оказаться в очень сложной ситуации»: к чему может привести усиление сотрудничества Китая и Ирана
Новости партнеров
 
Выбор дня
29 марта 2021, 01:00
Нога Навального выдала его с головой: "Извините, вы не соблюдаете правила симуля...
29 марта 2021, 11:05
Суэцкий канал заблокировали по указке США. Последнее предупреждение Китаю и России
29 марта 2021, 00:05
Ответите перед богом! – угрозы Зеленского вышли на новый уровень
29 марта 2021, 07:25
"Неубиваемый" Бабченко стал бомжом и напросился к Зеленскому в чистильщики
29 марта 2021, 12:55
Опять в лужу. Владимир Зеленский трижды солгал по одному поводу
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
24 марта 2021, 00:00
"Шо цэ такэ?": Известная актриса разоблачила в прямом эфире сенсации "медийных клоунов"
27 марта 2021, 01:20
Бавария, Бавария... Неужели немцы доигрались?
28 марта 2021, 02:05
Взгляд на коллапс в Суэцком канале из космоса: Снимок с МКС "прислал" русский космонавт
25 марта 2021, 20:55
Пять минут, которые решили всё: Стало известно, что сказал Мишустин принцу Чарльзу
29 марта 2021, 00:05
Ответите перед богом! – угрозы Зеленского вышли на новый уровень
27 марта 2021, 08:40
"Наша страна врет": ученый рассказал правду о войне в Сирии
27 марта 2021, 18:45
"Убийцы "Панциря" появились над Чёрным морем: Украинцы забыли лишь об одном
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.