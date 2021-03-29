Десять миллиардов зелёных: Саудовский принц объявил войну пустыне

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман Аль Сауд решил объявить войну наступающей пустыне и превратить своё королевство в настоящий райский сад. В рамках программы озеленения, которую возглавил Его Высочество, в стране будет высажено десять миллиардов деревьев.

Мухаммед бин Салман Аль Сауд, сын правящего короля Саудовской Аравии Салмана, в минувшую субботу представил саудовской общественности программу озеленения королевства. Она подразумевает высадку по всей территории страны около 10 млрд деревьев - это планируется сделать в течение ближайших десятилетий.

Более того, принц заявил, что при содействии лидеров других арабских стран по всему региону будет посажено ещё до 40 млрд деревьев. Проект получил название "зелёный Ближний Восток".

По словам 35-летнего Мухаммеда бин Салмана, который также является министром обороны Саудовской Аравии (к слову, самым молодым в мире), эта мера позволит увеличить лесной покров королевства в 12 раз и восстановить 40 млн гектаров деградированных в результате деятельности человека земель.

В последние годы регион сталкивается с агрессивным наступлением пустыни - песчаные бури ежегодно наносят ущерб на миллиарды долларов. А в связи с сокращением площади лесов и увеличением вредных выбросов средняя продолжительность жизни в королевстве уменьшилась на полтора года.

Принц уверен, что совместными усилиями страны Ближнего Востока смогут улучшить экологическую ситуацию не только в своём регионе, но и во всём мире.