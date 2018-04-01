Десять лучших шуток от российских дипломатов

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МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Смех - это не только лекарство от стресса, но и незаменимый помощник в дипломатической службе. В особенности если отстаивать интересы страны приходится именно в стрессовых условиях. О том, как российские дипломаты остроумно отвечают на выпады зарубежных коллег и иронично обыгрывают даже самые проблемные ситуации - в первоапрельском материале ТАСС.

В последние несколько лет страны Запада предъявляют России различные обвинения. Это и крупнейшие хакерские атаки, и преступления с использованием запрещенных отравляющих веществ, и якобы имевшее место вмешательство Москвы в ход зарубежных выборов.

Несколько недель назад глава МИД РФ Сергей Лавров посетил с рабочим визитом Токио. Даты поездки как раз попадали на цветение сакуры, однако в день прибытия Лаврова в японской столице начался затяжной дождь, который не прекращался в течение всего визита российского министра. Более того, в момент его переговоров с японским коллегой Таро Коно за окном пошел снег.

"Господин Лавров, вы привезли в Токио снег", - отметил глава МИД Японии.

"Раз мы не вмешивались в ваши выборы, мы решили вмешаться в вашу погоду", - с улыбкой ответил Лавров.

После этих слов глава российского МИД решил запечатлеть снегопад на камеру телефона. Как предположила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова, сделал это Лавров, "наверное, для отчета".

Сама Захарова часто принимает участие в телевизионных передачах. Обычно программы, в которых появляется дипломат, посвящены острым политическим вопросам, но бывают и исключения. Так, однажды официальный представитель МИД появилась в телевизионном шоу "Прожекторперисхилтон", где комментировала последние международные новости.

В ходе беседы был упомянут "фирменный" хэштег "МИД знал" (#мидзнал), которым неоднократно помечались сообщения о предсказуемых шагах западных коллег. "А кто работает в такой комиссии по предсказаниям? - поинтересовался один из ведущих программы. - Используете ли вы такие новинки, как стеклянный шар или карты Таро?"

"Для предсказания используются в основном очки Лаврова, через них все видно, - с ответила Захарова. - Он нам все рассказывает, а потом все выходит под хэштэгом #мидзнал. Все просто".

Ведущие тогда отметили, что "очки Лаврова" теперь станут "новым термином в российской дипломатии".

Командировки и дальние перелеты являются неотъемлемой частью жизни дипломатов. Но что делать, когда в дороге времени проводишь больше, чем дома? У одного высокопоставленного дипломата спросили, не теряют ли его домашние. "Дома так все отлажено, что можно и не приходить", - невозмутимо ответил он.

"Все отлажено" у российских дипломатов не только дома, но и на переговорах, которые нередко прослушиваются "десятой стороной".

Представители российской делегации, принимавшие участие в подготовке ядерной сделки между Ираном и "шестеркой" (пять постоянных членов СБ ООН и Германия), нестандартно подошли к комментированию данной темы, заявив, что "надо предохраняться".

"Нельзя пользоваться компьютерами, нельзя разговаривать по телефону, - сказал тогда источник в МИД РФ, отвечая на вопрос ТАСС. - Но, если люди не предохраняются, значит, таков их выбор, это до поры до времени, потом они будут сдавать анализы. Но у каждого свое, кому что нравится".

На уточняющий вопрос о том, когда российской стороне стало известно, что нужно "предохраняться", дипломат ответил: "Как только появились компьютеры и мобильные телефоны".

Защищаться приходится и от заявлений оппонентов Москвы. Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич не упускает случая подчеркнуть слабые места в пассажах западных коллег.

На заседаниях Постоянного совета организации ему нередко приходится реагировать на антироссийские действия в связи с ситуацией на Украине. Один из таких эпизодов произошел в феврале 2016 года. Тогда киевские власти приняли решение запретить ряд российских телеканалов, якобы навязывающих жителям страны позицию Москвы. Среди таких "средств пропаганды" оказался кулинарный телеканал "Кухня ТВ".

"Видимо, на этот раз у киевских властей возникла потребность защитить свой народ от "незаконной аннексии" украинского борща или "агрессии" русских пельменей", - сказал своим коллегам по организации Лукашевич.

В эфире Би-би-си постпреда России при ЕС Владимира Чижова как-то раз попросили прокомментировать опасения американского сенатора Джона Маккейна о том, что к России может присоединиться и Молдавия.

"Скажите Маккейну, пусть следит за Аляской - Аляска была частью России", - сказал дипломат.

Этим заявлением он так напугал британского ведущего, что пришлось даже пояснить, что это всего лишь шутка. Чижов не забывает шутить и по своему "основному профилю" - об отношениях России и Европы.

Так, в 2011 году он вынес вердикт отношениям нашей страны с ЕС. "Нам нужна не кнопка перезагрузки, а педаль акселератора, - сказал он в интервью российским журналистам. - Речь идет об ускорении нашего взаимодействия, углублении стратегического партнерства".

Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, курирующий российско-американские отношения, порой беспокоится о психологическом здоровье некоторых американских политиков и журналистов.

"Они встают - у них мысли о России, они ложатся - у них мысли о России, у них постоянный фантом, - как-то посетовал он в интервью ТАСС. - Это напоминает 50-е годы, когда один из членов Конгресса довел себя этой истерией до такого состояния, что выбросился из окна с криком "Русские идут!".

Рябков предложил заокеанским коллегам свой рецепт от нервного истощения: "Им всем нужно чаще бывать на свежем воздухе, заниматься джоггингом (бегом трусцой - прим. ТАСС)".

Сотрудники российского посольства в Вашингтоне сталкиваются с потоком обвинений из-за якобы имевшего место вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 году.

Недавно ночью в небе над территорией посольства в Вашингтоне появился вертолет. При помощи сильного луча света пилоты пытались найти что-то на земле. Внятный ответ, что именно они искали, власти США так и не дали, сообщив лишь, что вертолет правоохранительных органов выполнял в районе посольства некое задание.

"Что искал американский вертолет на территории российского посольства? - задавались вопросом в Twitter диппредставительства его сотрудники. - Странная ошибка навигационного оборудования в центре столицы США? Или еще одна отчаянная попытка найти следы вмешательства России в выборы?".

Сообщение в Twitter сопровождалось картинкой с летающей тарелкой, направляющей на землю луч света.

Ровно год назад, 1 апреля, российское дипведомство решило наконец "признать" факт вмешательства Москвы в избирательные процессы на Западе и даже предложить помощь русских хакеров всем заинтересованным лицам. На странице МИД в Facebook была размещена шуточная запись автоответчика "российского посольства", на которой любому дозвонившемуся предлагался полный перечень таких услуг.

"Добрый день, вы позвонили в посольство России, - вещал на записи автоответчик. - Если вы хотите заказать звонок российского дипломата вашим политическим конкурентам, нажмите "один". Чтобы воспользоваться услугами русских хакеров, нажмите "два". По вопросу вмешательства в выборы нажмите "три" и ждите начала избирательной кампании".

Голос на записи вежливо предупреждал, что "в целях повышения качества услуг" все разговоры записываются.

Возможно, не все посмотрели в этот день на календарь, или же "российское вмешательство" показалось слишком неподходящей для шуток темой, но кое-кто над таким первоапрельским розыгрышем не рассмеялся. Как рассказала тогда на своей странице в Facebook Мария Захарова, в тот же день в Департамент информации и печати российского МИД позвонили корреспонденты агентства Associated Press и попросили "официально подтвердить", что запись автоответчика является шуткой.

На первой полосе британской газеты The Guardian вышел в мае 2017 года вышел заголовок с цитатой премьер-министра Великобритании Терезы Мэй касательно референдума по выходу Соединенного Королевства из состава ЕС: "Брюссель вмешивается в наши выборы". Дипломаты из посольства РФ в Лондоне даже обрадовались. "Слава богу, на этот раз не Россия", - написали они в Twitter диппредставительства.

После объявления о решении британского правительства выслать 23 российских дипломата в связи с делом экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля посольство России опубликовало в соцсетях следующую запись: "Градус российско-британских отношений опустился до минус двадцати трех градусов, но морозы нам нипочем".