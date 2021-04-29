Десять лет заметал следы: Гражданина России арестовали в США, обвинив в отмывании денег

Гражданина России Романа Стерлингова арестовали в США по обвинению в отмывании денег. Согласно материалам дела, он помогал "заметать следы" транзакций в биткойнах.

В США арестовали гражданина России и Швеции Романа Стерлингова. Ему предъявлено обвинение сразу по трём статьям: отмывание денег, денежные переводы без лицензии и руководство бизнесом по таким переводам. Об этом свидетельствуют материалы американского суда.

По имеющейся информации, Cтерлингов управлял сайтом Bitcoin Fog. Этот сайт помогал пользователям "заметать следы" транзакций в биткойнах, обеспечивая их анонимность. Это не понравилось американской налоговой службе IRS.

Более чем 1,2 миллиона биткойнов, оценивающихся в 335 809 383 доллара на время транзакций, были пересланы через сайт с октября 2011 года до нынешнего момента,

- гласит главный аргумент обвинения.

Стерлингов задержан во вторник, 27 апреля, в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. При этом документы по его делу поступили в суд столичного округа Колумбия.