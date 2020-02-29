Десять лет они все ходят и ходят, качают «кровавый режим»

И ходят, и ходят, и ходят эти люди на свои марши.

Уже скоро десять лет будет, как они ходят, а ничего не меняется - ни они сами, ни тот "кровавый режим", который они так уныло - ну, давайте иначе скажем, - стабильно свергают.

Но вот что характерно.

Жизнь в России - трудная. На улице, чай, не Франция, как писал классик.

Тревожные десятые годы - совсем не такая приятная прогулка, как сытые нулевые.

И у народа нашего есть много поводов для беспокойства. Много вопросов.

Марш Немцова. Формирование колонны.Александр КОЦ

Участники марша памяти политика Бориса Немцова, приуроченного к пятой годовщине убийства политика, от Страстного бульвара до проспекта Академика Сахарова. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Как заплатить дорожающую коммуналку?

Сколько стоят лекарства?

Как прожить на эту зарплату?

Почему новая дорога должна быть платной?

Надо ли впихивать половину страны в бетонные многоэтажки на бывшем колхозном поле?

Может, простить кредиты своим гражданам, а не долги братскому Кыргызстану?

Список легко продолжить.

Каждый пришел на марш решать свои интересыФото: СОЦСЕТИ

Но ничего - буквально ничего из того мира, в котором рождаются эти вопросы - не волнует людей из другого мира, где есть святой Немцов, "свобода", "Украина, мы с тобой" и "Россия это мы".

Нет таких целей, нет таких идей - даже лицемерных, даже десять раз лживых. Одна "свобода".

Это в Америке главный оппозиционер нынешних выборов Берни Сандерс шатает одновременно Трампа, Байдена и Блумберга, говоря про медицину и налоги, то есть про деньги, про главные нужды маленького человека.

У нас об этом не приходится и мечтать.

На марше была разношерстная публикаФото: Иван МАКЕЕВ

Освободите анархистов, отдайте Крым и переименуйте мост в честь Немцова - вот это будет дело, ну а лекарства, дороги и многоэтажки пусть остаются там же, где были. В вечном русском нигде.

Что ж, право каждого - говорить о том, чего он хочет, а чего не хочет, о том и не говорить.

Но про "Россия это мы" - лучше не надо.

Россия это не вы.

Вы - это ходячее недоразумение.

Уже почти десять лет ходит и ходит.

Пусть ходит.

Не будем мешать.

29 февраля в Москве прошел марш памяти погибшего Бориса НемцоваФото: Иван МАКЕЕВ

В Москве проходит «марш Немцова».Александр КОЦ

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