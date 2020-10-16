Десять лет не могли додуматься: Что чиновники изменили в нашей жизни за неделю

Автор:

Михаил Мельников

На всю неделю пришлись лишь одно заседание экспертного совета ("экономика знаний") и один круглый стол, внезапно посвящённый регулированию работы экскурсоводов. Чтобы правильно экскурсоводили.

Поэтому центр принятия решений переместился в правительство. На самом деле он там всегда и находится (плюс Администрация президента), но нас уговаривают поверить, что представительная демократия что-то значит. Иногда даже выводят на улицы в праведном негодовании от неправедных подсчётов голосов.

Дела текущие

Постановлением правительства мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов продлён до 7 января 2021 года включительно.

Это психологически очень важное постановление правительства – признание, что к осени справиться с экономическим кризисом не удалось. К сожалению, всплеск заболеваемости коронавирусом позволяет назвать и эту меру половинчатой: если ты сейчас не в состоянии выполнить обязательства, то и за три ближайших месяца вряд ли что-то изменится. Стоило бы выдать попавшим в трудную ситуацию гражданам и предприятиям горизонт планирования протяжённостью в год, но мы понимаем, что мощное банковское лобби (99% кредиторов – это банки и МФО) не хочет давать своим жертвам шанс выкрутиться.

Ура, Госдума отдыхает – на минувшей неделе не принято ни одного нелепого закона! Фото: Alexander Zemlianichenko Jr/Xinhua/Global Look Press

Правительство внесло в Госдуму весьма здравые поправки в закон "Об основах охраны здоровья".

Предлагается обязать медучреждения сообщать в компетентные органы не только о травмах предположительно криминального характера, но и о поступлении граждан, личность которых не удаётся идентифицировать (например, потерявших память), – это сильно помогло бы в поиске пропавших людей, убрало бы потерю времени на бесконечный обзвон больниц. Элементарная вроде бы вещь, но до неё у Госдумы и правительства руки не доходили десятилетиями. Жаль, что эту идею, озвученную волонтёрами на встрече с президентом, нельзя провести постановлением правительства в обход бесполезной Госдумы.

Совет Федерации на заседании 7 октября поддержал всё, что ему было поручено поддержать,

– тут и исполнение бюджета за давно забытый 2019 год, и донастройка нефтяной отрасли (в части налога на дополнительный доход), и мелкие поправки в антиэкстремистское законодательство, несколько упрощающие работу с реестром нежелательных организаций.

Поговорили с президентом

Что касается Госдумы, то руководители фракций встретились с президентом (встреча анонсировалась через многочисленные утечки из парламента чуть ли не как судьбоносная) и отчитались перед ним за прошедшие две недели интенсивного принятия законов (доходило до двух десятков в день).

Из интересного – единороссы планируют закрепить в законодательстве возможность проведения выборов в три дня, что, по признанию главы фракции Сергея Неверова, усложнит и без того непростую работу наблюдателей. Судя по всему, правящая партия очень боится неудачи в сентябре 2021 года и начинает борьбу с народным контролем уже сейчас.

Лидер коммунистов Геннадий Зюганов козырнул знакомством с некими закрытыми материалами ЦРУ (не исключено, что изготовленными на Малой Арнаутской), но совершенно справедливо выступил против наращивания внешних заимствований – увы, такие решения принимает Минфин, контролируемый банкирами. И, наконец, напомнил Неверову, как "Единая Россия" под прикрытием избиркомов снимает с выборов неугодных кандидатов.

Владимир Жириновский и Сергей Миронов много говорили о недостатках избирательной системы, скромно умалчивая про главную: люди в России не имеют никакого юридического права для отзыва своего депутата Госдумы. Региональных и местных депутатов ещё как-то можно низложить, федеральных – нет. В СССР имели, а после его распада российская Дума быстро убрала эти нормы. Это абсолютное безобразие. Если человек, как это сплошь и рядом случается, голосует в Госдуме не в соответствии со своими предвыборными обещаниями, избиратели – его работодатели – должны иметь право его уволить. Причём без скидок на предпенсионный возраст.

Из здравых предложений отметим идею Жириновского отменить ограничения по времени агитации (включая "день тишины"), совершенно бессмысленные в интернет-эпоху. Не то чтобы мы призывали агитировать всегда и везде, но если закон не выполняется, его нужно убирать, дабы не позорить власть.

Ящики станут прозрачнее

И, наконец, о вступившей 5 октября в силу поправке в закон "О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтёрстве)": законодатели ограничили возможность установки ящиков для пожертвований.

Теперь необходимо, чтобы у контролирующей ящик НКО в учредительных документах была прямо прописана деятельность по сбору этих пожертвований. На ящике должны быть указаны название этой организации, её адрес, сайт, цель сбора денег, а на сайте – отчёт об использовании собранных средств. В принципе, полезное уточнение, ведь наша благотворительность прочно оккупирована различными пройдохами, зачастую действующими в сговоре, например, с медицинскими учреждениями ("откат" за оплату лечения или операции по завышенной стоимости). Отметим, что новые правила не распространяются на сбор денег религиозными организациями.