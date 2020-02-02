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Десять граммов у Наамы: О помиловании президентом Путиным гражданки Израиля

02 февраля 2020, 16:24  •  108 • Аналитика

Помилованная президентом России израильтянка Наама Иссахар вернулась на родину. Ее собственнолично привез в Израиль премьер-министр Биньямин Нетаньяху, на днях посетивший Москву и встречавшийся с Владимиром Путиным. Чем же заслужила пытавшаяся провезти наркотики девушка такое внимание со стороны высших лиц?


Количество граждан Российской Федерации, а также стран ближнего и дальнего зарубежья, отбывающих наказания в местах лишения свободы за хранение и транспортировку наркотиков, исчисляется десятками тысяч человек. Не зря статью 228 Уголовного кодекса РФ называют «народной» - по ней сидит едва ли не половина всех российских заключенных.



За последние годы российское государство значительно ужесточило ответственность за любые преступления, связанные с наркотиками. Так, за относительно небольшое количество наркотиков, найденных у гражданина, он может получить очень внушительный срок лишения свободы, сравнимый с наказанием за изнасилование и даже убийство. Часто осуждают на 10 лет лишения свободы.

Большинство осужденных по 228-й статье – молодые люди, парни и девушки. Среди них есть и настоящие преступники, но и есть и те, кто сели, что называется, по глупости. Кто-то польстился на работу «курьера за 150 тысяч в месяц» и сделал несколько так называемых «закладок», после чего был пойман полицейскими. Кто-то просто имел при себе количество наркотического вещества чуть более установленного. Все они тянут свой срок и надежда лишь на помощь родных да на возможность выйти по УДО благодаря или своему поведению, или связям в системе ФСИН.

Девушку задержали в аэропорту Шереметьево, когда она следовала из Дели в Тель-Авив. При досмотре у неё были обнаружены наркотические вещества. Наама Иссахар получила 7,5 лет колонии. Конечно, вряд ли это соразмерное ее деянию наказание. В конце концов, за жестокие убийства в нашей стране дают немногим больше. Но сейчас речь не об этом.

Но израильтянка Иссахар, везшая с собой 9 грамм гашиша, удостоилась высочайшей чести. Во-первых, ее вопросом занялся персонально премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Он лично обратился к президенту Путину с просьбой помиловать девушку. Во-вторых, во время визита в Израиль Путину организовали встречу с матерью Наамы Иссахар Яффой Иссахар. Это уже беспрецедентная ситуация – президент мировой державы встречается с рядовой израильтянкой – мамой задержанной в России с наркотиками девушки. Наконец, Путин как раз в то время, когда Нетаньяху находился с визитом в Россию, подписал указ о помиловании Наамы Иссахар.

Возникает закономерный вопрос, почему рядовому случаю придано столь большое значение? Например, во Вьетнаме уже не первый год отбывает наказание россиянка Мария Дапирка из Ростова-на-Дону. Ее задержали с партией кокаина, причем, судя по всему, Дапирку подставил её бойфренд – нигериец.


Мария Дапирка. Фото: страница Марии Дапирка в социальной сети

Но Дапирка была приговорена к пожизненному лишению свободы и ни Владимир Путин, ни Дмитрий Медведев на правительственном уровне ее судьбой не интересовались. И руководство Вьетнама почему-то тоже не обеспокоилось возможным ухудшением отношений с Россией. Потому что и ухудшения бы не последовало. В отличие от США или того же Израиля, культура заступаться за своего гражданина в любой ситуации, даже если он и не прав, но попал «в историю» за рубежом, в нашей стране не развита.

Когда в России заговорили о том, что отпускают Иссахар для того, чтобы не портить российско-израильские отношения, возник вопрос, а почему они собственно должны были испортиться из-за задержания девушки с наркотиками? На самом деле, Москва фактически подыграла Биньямину Нетаньяху. Теперь Израиль получил возможность еще раз заявить всему миру: евреи своих не бросают и выручают из любой ситуации. Для Нетаньяху это – личная победа и большой пиар перед предстоящими выборами.

Владимир Путин, получается, сделал Биньямину Нетаньяху услугу, которая, по большому счету, президенту ничего не стоила – росчерк пера, и сотрудники ФСИН распахнули двери перед гражданкой Израиля.

Кстати, небезызвестный полковник Владимир Квачков несколько раз подавал прошение об условно-досрочном освобождении и каждый раз эти прошения отклонялись. Как отклоняются прошения десятков тысяч таких же молодых как Наама Иссахар парней и девушек, по глупости попавших в схожие ситуации, и годами находящихся в российских местах лишения свободы.
Илья Полонский

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