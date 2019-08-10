Десять главных достижений эпохи Путина: Крым, газопроводы, средний класс...

Политика - искусство возможного. Например, правление Екатерины II нам кажется золотым веком и чередой успехов русского оружия. Но таким оно стало во многом потому, что в тот момент начала рушиться Османская империя и обвалился польско-литовский проект.

20 лет Путина пришлись сначала на скрытое, а потом явное и жесткое противостояние с Западом, подъем Китая, развал арабского мира, смену элит постсоветского пространства...

Эпоха Путина могла сложиться и более, и менее успешно, но на протяжении всего своего правления Путину приходилось играть почти без козырей. Взлеты и крутые пике цен на нефть, рассыпающаяся страна с войной на Северном Кавказе, стареющее население и демографическая яма, нереформированная армия, оставшаяся от СССР немодернизированная промышленность, несколько мировых экономических кризисов.

Так что же напишут в учебниках истории про первую четверть XXI века?

Кавказ и «русская весна»

Никогда и нигде в XXI веке ни одному государству не удавалось расширить свои границы. Только теряли территории. Как, например, случилось с Косово, отрезанным от Сербии. То же самое могло случиться и с Россией.

Банды из неподконтрольной Москве Чечни уже пошли на Дагестан. Отстояв Дагестан и очистив от банд Чечню, Путин пресек и возможные отделения других регионов. А глобальность «крымской весны», ее масштаб станет по-настоящему очевиден через много лет, на расстоянии. Возвращение России мирным путем сакрального полуострова, вне всякого сомнения, будет стоять первым номером в списке заслуг Путина.

1999 год. Приезд Владимира Путина на Кавказ

Олимпиада и мундиаль в России

Московская Олимпиада долго была одним из самых больших достижений СССР, оставаясь светлым воспоминанием для миллионов людей. Закрытая страна открылась миру и показала всем, а в первую очередь самой себе свои лучшие стороны. Олимпиада в Сочи и чемпионат мира по футболу проделали тот же трюк с Россией. У нас в стране не просто прошли крупнейшие состязания планеты, они показали нам самим, что мы можем быть лучше.

У нас в стране прошли крупнейшие состязания планетыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Хлеб и оружие

Российское сельское хозяйство пришло в упадок еще в середине ХХ века, когда доллары от продажи нефти и газа оставались на Западе в обмен на поставки канадской и американской пшеницы. А военно-промышленный комплекс рухнул в 90-е, оставшись без финансирования и стратегических задач.

Возродить и то и другое казалось немыслимым, но к 2019 году Россия стала мировым лидером по импорту зерна. И занимает второе место по продажам вооружений. 25 и 16 миллиардов долларов принесли эти отрасли России в 2018 году, а новейшие системы вооружения оказались вне конкуренции - от «Кинжала» до «Посейдона».

Даже сам Путин говорит: «Еще недавно в это невозможно было поверить».

Россия занимает второе место по продажам вооружений. Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Новые ворота в космос

Космос был неизменным предметом гордости Советского Союза, где на любой укор отвечали: «Зато мы делаем ракеты». Но после распада СССР он превратился в катящуюся под откос отрасль, все сильнее проигрывающую конкуренцию Западу. У России не осталось даже своего космодрома. С колоссальными усилиями новые ворота в космос были построены на Дальнем Востоке - космодром Восточный.

С колоссальными усилиями новые ворота в космос были построеныФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Держава бюргеров

При Путине в России появился средний класс, который во всем мире считается опорой государства. Страна из державы рабочих и крестьян начала путь к державе бюргеров - подобно Германии или Японии.

Кто-то считает российский средний класс искусственным и непрочным, но он есть и уже никуда не денется.

Сирийская операция

Разгромить ИГИЛ (запрещенный в РФ) и получить военно-морскую базу на Средиземном море, показать всей планете свою силу и выстоять в противоборстве с США - все это операция России в Сирии. Еще недавно казалось, что мы на это не способны, но выяснилось - можем.

Владимир Путин во время визита на военную базу в СириюФото: GLOBAL LOOK PRESS

Нацпроекты

Собрать колоссальные деньги и создать на них новую инфраструктуру для страны: школы, больницы, дороги и все прочее, чего не хватает людям. Это, возможно, самый амбициозный проект Путина, который только разворачивается. Если он получится, мы увидим совсем другую страну.

На все стороны света

Сегодня этого еще не произошло, но через несколько месяцев это станет фактом. Россия вышла газопроводами в три части света, а в четвертую плывут ее танкеры со сжиженным газом. «Турецкий поток», «Сила Сибири», «Северный поток-2», «Ямал-СПГ» - несмотря на колоссальное сопротивление Запада, страна получит возможность для поставок газа фактически по всему миру. Как было сказано тем же Западом, эти газопроводы могут заменить Путину танковые дивизии. А чем это плохо? Всегда лучше торговать, чем воевать.

«Сириус»

Впервые в истории львиная часть наследия Олимпиады была отдана детям. И впервые была предпринята попытка в масштабах страны построить инкубатор для талантов.

Сама идея воплотить в жизнь советский лозунг «все лучшее детям», построив для одаренных подростков отдельный центр, прекрасна. Как и планы создать на базе «Сириуса» научные вузы и распространить эту практику на всю Россию.

ЧТО ЕЩЕ ПРЕДСТОИТ СДЕЛАТЬ?

Как ни крути, а единой эпохи Путина не существует. Можно спорить, где проходит водораздел, - мюнхенская речь, майдан, Крым или еще где-то, но между первым президентским сроком Путина и нынешним скорее найдешь больше разного, чем общего. Общие разве что принципиальные задачи, которые стояли перед страной в начале века и которые никуда не делись и сегодня. Диверсифицировать экономику, сделать Россию частью Европы, резко поднять уровень жизни, победить бедность и коррупцию. Что-то из этого делается сейчас, что-то отложено в долгий ящик по геополитическим или экономическим причинам, но с повестки их никто не снимал. Значит, еще есть над чем задуматься и работать.9 августа исполнилось ровно 20 лет, как Владимир Путин был назначен и. о. премьера, тем самым взойдя на олимп государственной власти России. Мы попытались подвести некий итог - с какими плюсами и минусами может войти путинская эпоха в учебники истории.

9 августа исполнилось ровно 20 лет, как Владимир Путин был назначен и. о. премьера, тем самым взойдя на олимп государственной власти РоссииФото: фотохроника ТАСС.

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А как со свободой?

Сергей МАРДАН

Вот что я думаю про свободу.

Много ли ее стало за 20 путинских лет или она растаяла, как мартовские сугробы?

В 1999 году любая иномарка за 10 тысяч долларов была предметом роскоши. В 2019-м ее может купить даже гастарбайтер.

В 1999 году обычный человек не мог заработать на квартиру. Никак и никогда. Про ипотеку мы читали только в романе Лесли Уоллера «Банкир». Только за прошлый год ипотечные кредиты взяли 1,5 миллиона семей.

В 1999 году средняя зарплата по стране была 56 долларов. Сегодня - 637.

В 1999 году за чертой бедности жило 40,8% населения, сегодня - 13,8%.

Базовые свободы - это возможность накормить детей, иметь крышу над головой и не бояться быть убитым среди бела дня.

Так вот.

По пути свободы Россия за 20 лет прошла огромный путь.

Никогда еще моя Родина не была такой свободной как сегодня. Ни в царские времена, ни в советские, ни уж тем более в «святые» 90-е.

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