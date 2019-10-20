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Десять человек пострадали в результате ДТП в Чехии
20 октября 2019, 20:54 • 72 • Украина
Десять человек получили травмы в результате аварии с участием микроавтобуса в Чехии.
Reuters
Об этом сообщает Mukachevo.net со ссылкой на спасателей округа Висково.
Уточняется, что в момент происшествия в микроавтобусе находились 12 человек. Среди пострадавших три женщины и семеро мужчин.
По данным портала, ДТП произошло вблизи села Несовице.
Уточняется, что транспорт перевозил украинских рабочих.
Согласно предварительной информации, причиной происшествия стало то, что водитель уснул за рулём.
В октябре 2018 года в Пардубицкой области Чехии 33 человека, включая детей, пострадали в результате ДТП с участием автобуса.
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