Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Найти ей хорошего мужа. Из Чечни": Предложение Кадырова для журналист...
«Нужно приближать мир, а не удерживать солдат на линии фронта»: как на Украине б...
Песков: Путин проводит международную политику, руководствуясь интересами страны
Как Карибский кризис уничтожил Кеннеди и Хрущёва
Главная / Украина

Десять человек пострадали в результате ДТП в Чехии

20 октября 2019, 20:54  •  72 • Украина
Десять человек получили травмы в результате аварии с участием микроавтобуса в Чехии.
 
Reuters
 

Об этом сообщает Mukachevo.net со ссылкой на спасателей округа Висково.

Уточняется, что в момент происшествия в микроавтобусе находились 12 человек. Среди пострадавших три женщины и семеро мужчин.

По данным портала, ДТП произошло вблизи села Несовице.

Уточняется, что транспорт перевозил украинских рабочих.

Согласно предварительной информации, причиной происшествия стало то, что водитель уснул за рулём.

В октябре 2018 года в Пардубицкой области Чехии 33 человека, включая детей, пострадали в результате ДТП с участием автобуса.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



72
Источник
Похожие новости
20 октября 2019, 17:39
Коломойский рассказал о влиянии на главу партии «Слуга народа»
20 октября 2019, 20:54
Десять человек пострадали в результате ДТП в Чехии
19 октября 2019, 22:09
Франция рассчитывает на скорое согласование даты нормандского саммита
20 октября 2019, 20:54
Глава Киевской ОГА подал в отставку
19 октября 2019, 22:09
Путин и Меркель в беседе затронули тему разведения сил в Донбассе
19 октября 2019, 18:54
Меркель и Путин провели телефонные переговоры о нормандском саммите
Новости партнеров
 
Выбор дня
20 октября 2019, 01:39
Пилотировавшие Су-27 украинцы опрокинули персонал авиашоу струей реактивного выхлопа
20 октября 2019, 08:09
"В Киев не зову, чтобы не поганила тут": Изгнанный из ПАСЕ украинец по-хамс...
20 октября 2019, 04:54
Это даже смешно: Китайский посол рассказал, что не так с украинскими инструкторами пр...
20 октября 2019, 11:24
"Трубы взрываются, сваи разрушаются": Русский Север тает, чем это нам грози...
20 октября 2019, 13:12
Бондаренко РАСКРЫЛА тайные планы Зеленского! СИЛЬНАЯ речь депутата!
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
15 октября 2019, 04:39
Саудовские чиновники передавали Путину документы только правой рукой
15 октября 2019, 04:39
"Давайте уже, не тормозите": Украинские нацисты в Киеве не стали делать подарок Донбассу
17 октября 2019, 02:09
Синоптики рассказали, что необычного нас ждет в ноябре
19 октября 2019, 09:09
«Бросает вызов существующему миропорядку»: в США назвали Россию ключевым фактором повышения расходов НАТО
15 октября 2019, 01:24
"Дедушка-герой в гробу переворачивается": Напуганный Зеленский в Донбассе вызвал гнев в соцсетях
18 октября 2019, 17:09
"Я выросла в слезах": Самая многодетная мать на Земле живёт в Африке с 44 детьми
19 октября 2019, 02:39
Каталонский гнев: к чему могут привести массовые протесты в Барселоне
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.