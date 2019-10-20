Десять человек пострадали в результате ДТП в Чехии

Десять человек получили травмы в результате аварии с участием микроавтобуса в Чехии.

Об этом сообщает Mukachevo.net со ссылкой на спасателей округа Висково.

Уточняется, что в момент происшествия в микроавтобусе находились 12 человек. Среди пострадавших три женщины и семеро мужчин.

По данным портала, ДТП произошло вблизи села Несовице.

Уточняется, что транспорт перевозил украинских рабочих.

Согласно предварительной информации, причиной происшествия стало то, что водитель уснул за рулём.

В октябре 2018 года в Пардубицкой области Чехии 33 человека, включая детей, пострадали в результате ДТП с участием автобуса.