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Десять человек погибли, пытаясь спасти ребёнка на "пляже смерти"
11 июля 2020, 17:00 • 279 • В мире
В Египте сообщили о смерти десяти человек, которые бросились спасать тонущего ребёнка.
На пляже возле египетской Александрии погибло десять человек, которые бросились спасать тонущего ребёнка. Сам пляж был закрыт в связи с коронавирусом. Однако местные жители, в обход патрулей, прибыли на пляж утром.
Данное место получило у местных зловещее прозвище "пляж смерти" из-за опасных течений возле берега, а также частых случаев гибели пловцов.
Отдыхающие, заметившие тонущего ребёнка в то роковое утро, бросились на помощь, однако выбраться им самим не удалось.
Сообщается, что на месте ЧП уже обнаружено шесть тел погибших, поиски продолжаются.
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