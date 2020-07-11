Десять человек погибли, пытаясь спасти ребёнка на "пляже смерти"

На пляже возле египетской Александрии погибло десять человек, которые бросились спасать тонущего ребёнка. Сам пляж был закрыт в связи с коронавирусом. Однако местные жители, в обход патрулей, прибыли на пляж утром.

Данное место получило у местных зловещее прозвище "пляж смерти" из-за опасных течений возле берега, а также частых случаев гибели пловцов.

Отдыхающие, заметившие тонущего ребёнка в то роковое утро, бросились на помощь, однако выбраться им самим не удалось.

Сообщается, что на месте ЧП уже обнаружено шесть тел погибших, поиски продолжаются.