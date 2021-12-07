Десять часов до переговоров Путина и Байдена. Как готовится президент США?

Сегодня вечером состоятся переговоры Владимира Путина и Джо Байдена. Подготовка американского лидера проходит напряженно.

Ожидается, что переговоры пройдут в двустороннем формате в режиме видеосвязи. Широкая публика увидит лишь небольшой фрагмент - приветствие лидеров и, вероятно, несколько пожеланий. После беседа продолжится без камер прессы.

Для переговоров используют закрытый канал связи. Лидеры России и США пока не говорили по этому каналу, однако представители стран на иных уровнях систему уже опробовали и постоянно поддерживали её в работоспособном состоянии. Президент России Владимир Путин перед онлайн-встречей с Байденом побывал в Индии, где были заключены важнейшие контракты, в том числе, военного толка. Байден готовится к беседе в телефонном формате.

В течение последних часов президент США успел переговорить с европейскими союзниками. Темой стала Украина, а собеседниками - президент Франции Эманюель Макрон, канцлер ФРГ Ангела Меркель, а также премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, председатель Совета министром Италии Марио Драги. Такой была повестка Джо Байдена за 10 часов до начала встречи с Путиным.