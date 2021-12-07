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Десять часов до переговоров Путина и Байдена. Как готовится президент США?

07 декабря 2021, 10:45  •  130 • Политика
Сегодня вечером состоятся переговоры Владимира Путина и Джо Байдена. Подготовка американского лидера проходит напряженно.
Ожидается, что переговоры пройдут в двустороннем формате в режиме видеосвязи. Широкая публика увидит лишь небольшой фрагмент - приветствие лидеров и, вероятно, несколько пожеланий. После беседа продолжится без камер прессы.
Для переговоров используют закрытый канал связи. Лидеры России и США пока не говорили по этому каналу, однако представители стран на иных уровнях систему уже опробовали и постоянно поддерживали её в работоспособном состоянии. Президент России Владимир Путин перед онлайн-встречей с Байденом побывал в Индии, где были заключены важнейшие контракты, в том числе, военного толка. Байден готовится к беседе в телефонном формате.
В течение последних часов президент США успел переговорить с европейскими союзниками. Темой стала Украина, а собеседниками - президент Франции Эманюель Макрон, канцлер ФРГ Ангела Меркель, а также премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, председатель Совета министром Италии Марио Драги. Такой была повестка Джо Байдена за 10 часов до начала встречи с Путиным.

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