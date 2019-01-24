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«Деструктивное внешнее вмешательство»: Путин выразил поддержку законным властям Венесуэлы

24 января 2019, 20:39  •  99 • В мире
Вмешательство иностранных государств в дела Венесуэлы грубо попирает основополагающие нормы международного права. Об этом заявил Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Российский лидер подчеркнул необходимость поиска решений в рамках закона и путём мирного диалога. Между тем в МИД РФ заявили, что Соединённые Штаты, признавшие спикера парламента Хуана Гуаидо врио главы государства, попытались «сыграть роль самозванного вершителя судеб». В Совфеде выразили надежду, что другие страны будут придерживаться принципа невмешательства. Мадуро уже поддержали Турция, Китай, Мексика и ряд других государств.
 
globallookpress.com © Rayner Pena/dpa
 

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро, в ходе которого выразил поддержку законным властям страны.

«(Президент. — RT) подчеркнул, что деструктивное внешнее вмешательство грубо попирает основополагающие нормы международного права», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Отмечается, что Путин высказался в пользу поиска решений в рамках конституционного поля и путём мирного диалога.

В свою очередь, Мадуро в ходе разговора дал оценку ситуации в стране и поблагодарил российского лидера за «принципиальную позицию Российской Федерации», сообщили в Кремле.

«Подтверждён обоюдный настрой на продолжение российско-венесуэльского сотрудничества в различных сферах», — говорится в сообщении.

Ранее в МИД РФ подчеркнули, что признание Гуаидо главой государства со стороны США и соседних стран ведёт к разрушению венесуэльской государственности и углублению внутреннего конфликта.

«Подобное намеренное и, очевидно, хорошо продуманное создание в Венесуэле «двоевластия», формирование альтернативного центра принятия решений — это прямой путь к хаосу, разрушению основ венесуэльской государственности. Появились первые человеческие жертвы. Решительно осуждаем тех, кто толкает венесуэльское общество в пропасть кровавой междоусобицы», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

В то же время Вашингтон продемонстрировал игнорирование норм международного права, попытавшись «сыграть роль самозванного вершителя судеб других народов», добавили в министерстве. Дипломаты подчеркнули, что таким образом США стремятся повторить «сценарии смены неугодных правительств».

В МИД РФ также предостерегли иностранные государства от идеи вооружённого вмешательства в политические процессы Венесуэлы. «Предостерегаем от подобных авантюр, чреватых катастрофическими последствиями», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассматривает все варианты, в том числе военное вмешательство.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, обратившись к венесуэльской оппозиции, призвал её уважать национальные интересы своей страны.

«Призываем их не становиться пешками в чужой, очень грязной преступной игре», — сказал Лавров.

В Кремле осудили действия Гуаидо и назвали его самопровозглашение врио узурпацией власти.

«Попытку узурпации верховной власти в Венесуэле мы считаем противоречащей и нарушающей основы и принципы международного права», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Он подчеркнул, что Москва продолжает считать легитимным главой государства законного президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Ситуация с самопровозглашением главы Национальной ассамблеи Венесуэлы врио президента страны и его признание рядом государств стало квазипереворотом. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

«Мы стали свидетелями того, как на площади в очередной раз вопреки Конституции «выбирается» другой глава государства. Причём этот квазипереворот поддерживают главы ряда стран. Очень быстро. Как по команде», — написал он в своём Twitter.

Мы стали свидетелями того, как на площади в очередной раз вопреки конституции «выбирается» другой глава государства. Причем этот квазипереворот поддерживают главы ряда стран. Очень быстро. Как по команде #Венесуэла

— Дмитрий Медведев (@MedvedevRussia) 24 января 2019 г.

При этом Россия занимает принципиальную позицию невмешательства во внутренние дела других государств, подчеркнул глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв.

«Наша принципиальная позиция заключается в том, что мы отрицаем любые попытки вмешаться во внутренние дела суверенных государств, что является распространённой практикой для США и их союзников. Но я надеюсь, что больше стран будут разделять этот подход, и я рад видеть, что Китай, Турция, Иран, Куба, Мексика и некоторые другие государства выразили очень ясную позицию о происходящем в Венесуэле конфликте», — сказал он RT.

  • Глава венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо
  • © Federico PARRA / AFP
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«Напрямую приложили руку к кризису»

Напомним, 23 января глава Национального собрания Венесуэлы Хуан Гуаидо во время масштабных антиправительственных протестов в Каракасе объявил себя временно исполняющим обязанности президента.

«Клянусь взять на себя полномочия исполнительной власти страны как президент Венесуэлы и добиться прекращения узурпации власти. Я принимаю на себя ответственность, согласно статьям Конституции 333 и 350, и обещаю не прибегать к насилию», — сказал он.

Практически сразу в этом статусе его признал американский лидер Дональд Трамп.

«Граждане Венесуэлы долго страдали от нелегитимного режима Мадуро. Сегодня я официально признаю президентом Венесуэлы главу Национальной ассамблеи Хуана Гуаидо», — написал он в Twitter.

The citizens of Venezuela have suffered for too long at the hands of the illegitimate Maduro regime. Today, I have officially recognized the President of the Venezuelan National Assembly, Juan Guaido, as the Interim President of Venezuela. https://t.co/WItWPiG9jK

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 января 2019 г.

Затем с аналогичными заявлениями выступили в Аргентине, Канаде, Перу, Чили, Бразилии, Парагвае, Колумбии, Коста-Рике, Гондурасе, Грузии и ряде других стран.

По мнению Лаврова, таким образом эти государства становятся причастными к этому политическому кризису.

«То, что США и ряд других стран признали самопровозглашённого президента, говорит о том, что они напрямую приложили руку к кризису в Венесуэле», — отметил российский министр.

В поддержку законного президента Николаса Мадуро высказались в том числе в России, Боливии, Мексике, Турции, на Кубе.

«Президент позвонил главе Венесуэлы Мадуро, выразил ему поддержку со стороны Турции и сказал: «Брат Мадуро, держись крепко, мы с тобой!» Турция под руководством своего лидера будет отстаивать свою принципиальную позицию против попыток переворота», — отметил пресс-секретарь турецкого президента Ибрагим Калын в Twitter.

Китай призвал иностранные государства уважать суверенитет Венесуэлы и не вмешиваться в политические процессы в стране.

«Китай поддерживает правительство Венесуэлы в его усилиях по поддержанию стабильности, сохранению суверенитета и независимости. Мы всегда придерживаемся принципа невмешательства во внутренние дела других стран, выступаем против любого вмешательства во внутренние дела Венесуэлы», — заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин на брифинге.

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