«Деструктивное поведение»: почему в МИД РФ заявили о провокациях косовского руководства против российских дипломатов

Косово и стоящие за ним силы не прекращают осуществлять провокационную деятельность в отношении дипломатов России в Сербии. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Как подчеркнула дипломат, Москва решительно осуждает «подобное деструктивное поведение» Косова. По мнению экспертов, таким образом Приштина пытается продемонстрировать большую самостоятельность, нарушая международные нормы.

Самопровозглашённые власти Косова и стоящие за ними силы не прекращают осуществлять провокационную деятельность в отношении российских дипломатов в Сербии. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Telegram-канале.

«Как только сотрудники приштинской канцелярии посольства России в Сербии покинули территорию Косово, тут же была организована новая провокация: осуществлены дезинформационные вбросы, цель которых — поставить под сомнение приверженность России резолюции СБ ООН 1244 (основополагающий международно-правовой документ, предусматривающий роспуск любых косовоалбанских военизированных формирований и допускающий наличие на территории Косова исключительно международного миротворческого контингента. — RT)», — заявила Захарова.

По её словам, Москва решительно осуждает «подобное деструктивное поведение» и отвергает «любые инсинуации» о якобы изменении российской позиции относительно непризнания самопровозглашённой республики.

Напомним, 22 октября президент Косова Вьоса Османи объявила на своей странице в Facebook двух российских дипломатов персонами нон грата. По её словам, действия россиян якобы негативно повлияли на национальную безопасность и конституционный порядок самопровозглашённой республики. При этом Османи подчеркнула, что Приштина намерена продолжить сотрудничество с американскими и европейскими союзниками, чтобы не допустить ситуации, при которой регион стал бы жертвой «дестабилизирующих амбиций России».

После этого посольство РФ в Сербии опубликовало на своём официальном аккаунте в Facebook комментарий, в котором говорится, что для ведомства никакие «решения» Приштины не имеют правовой силы, поскольку РФ «не признаёт «независимость» Косова, а соответственно и краевое «правительство» и другие «структуры». В диппредставительстве также заявили, что считают «абсолютно неприемлемыми» попытки помешать российским дипломатам осуществлять свою законную деятельность.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ назвала «грубой антироссийской провокацией» заявление Приштины о нежелательности пребывания в Косово двоих российских дипломатов. Как сказала Захарова, в обосновании к такому решению была сделана «дежурная ссылка» на подрыв нацбезопасности и фактически не существующего в крае «конституционного порядка».

«Исходим из того, что данный выпад администрации в Приштине не влечёт за собой последствий для правового статуса упомянутых российских дипсотрудников. В соответствии с международным правом и основополагающей для косовского урегулирования резолюцией Совета Безопасности ООН 1244 они аккредитованы при Миссии ООН по делам временной администрации в Косово (МООНК) и не имеют отношения к структурам этого самопровозглашённого «государства», — подчеркнула Захарова.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова

Reuters

© Shamil Zhumatov

Как резюмировала официальный представитель МИД РФ, речь идёт «о целенаправленной провокации ради обслуживания западного проекта создания марионеточного албанонаселённого гособразования», которое проводит агрессивную политику, причём не в последнюю очередь нацеленную против России, а также против её конструктивной роли на Балканах.

Политический контекст

Стоит отметить, что заявление Приштины об объявлении дипломатов РФ персонами нон грата было обнародовано на фоне обострившейся ситуации в Косове. Нарастание напряжённости между двумя территориями началось ещё 20 сентября, когда Приштина стала препятствовать передвижению транспорта между северными районами мятежного края с преимущественно сербским населением и центральной частью Сербии.

Как отметила Мария Захарова, сложная обстановка на этих территориях была спровоцирована «безответственными действиями косовоалбанских властей». По её словам, в этом районе сосредотачивают полицейские силы, туда стягивают спецназ, а также бронетехнику и тяжёлое вооружение. При этом насилию подвергаются мирные граждане, среди которых уже имеются пострадавшие, в том числе госпитализированные, добавила официальный представитель МИД РФ.

«События развиваются по сценарию от плохого к худшему. Сообщество сербских муниципалитетов Косово, создание которого и задумывалось как способ реально гарантировать соблюдение прав и интересов краевых сербов, остаётся «на бумаге» из-за саботажа Приштины, взявшей курс на то, чтобы установить на территории провинции свой безраздельный контроль при помощи репрессивного аппарата самозваного косовского «государства». На деле это означает ещё одну волну выдавливания сербов из края», — подчеркнула Захарова.

При этом, как отметила дипломат, «действия приштинских стратегов не получают должной оценки и отповеди» ни из Вашингтона, ни из Брюсселя.

13 октября произошёл рецидив антисербского насилия на севере Косова: спецназ с тяжёлым вооружением и бронетехникой вновь вторгся в сербонаселённые районы мятежного региона под предлогом проверки языка документации в ряде торговых точек. Сотни сербов вышли на улицы в знак протеста, блокировали движение грузовиками и пожарными машинами. В итоге косовские правоохранители применили слезоточивый газ, светошумовые гранаты, а также огонь против протестующих. В результате, по данным сербских властей, десятки человек получили ранения.

Позднее в тот же день Белград обвинил Приштину в провокациях на севере Косова и стремлении занять эти территории, которые населены сербами.

Правоохранитель Косово, 13 октября

AP

«Хотели бы скрыть факты насилия»

Как отметил заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в беседе с RT, на фоне косовского обострения Приштина стремится избавиться от российских дипломатов, которые сообщают властям РФ и миру о преступных деяниях косовского руководства против сербов.

«Деятельность дипсотрудников России направлена на то, чтобы дать объективную оценку существующему положению вещей в Косове, а это не нравится властям самопровозглашённой республики, которые хотели бы скрыть факты своего насилия против сербов», — сказал эксперт.

По мнению научного сотрудника Института славяноведения РАН Георгия Энгельгардта, российские дипломаты мешают Приштине, поскольку являются главными защитниками сербского населения в Косове.

«И косовское руководство решило сделать так, чтобы сербы не питали себя надеждами, что у них есть покровители, которые помогут им отстаивать свои права и интересы. Россия всегда оказывала помощь Сербии в поддержании и сохранении её суверенитета. Поэтому власти Косова считают РФ чуть ли не своим политическим противником, поскольку позиции Москвы и Приштины по данному вопросу диаметрально расходятся», — пояснил аналитик в разговоре с RT.

По мнению Энгельгардта, за счёт провокаций, направленных против российских дипломатов, косовское руководство хочет продемонстрировать большую самостоятельность и свою власть в самопровозглашённой республике.

Кроме того, провокации, направленные в отношении дипсотрудников РФ в Косове, нужны Приштине, чтобы отвлечь внимание международного сообщества от притеснений сербов на севере мятежного края, считает Шаповалов.

«Самопровозглашённые власти грубо нарушают права сербского населения, дискриминируя его и предпринимая по отношению к нему насильственные действия. И вместо того, чтобы искать пути и способы выхода из косовского конфликта, Приштина занимается откровенно провокационными действиями в отношении российских дипломатов, которые пытаются помочь сербам», — констатировал аналитик.

При этом Шаповалов подчеркнул, что у Приштины нет никаких полномочий, которые позволяли бы ей легально объявлять российских дипломатов персонами нон грата.

«Косовская власть является самоназначенной, и какие-либо санкции с её стороны — это грубое нарушение норм международного права, откровенное самоуправство», — подчеркнул эксперт.

Как пояснил Энгельгардт, несмотря на то что Приштина не имела права объявлять российских дипломатов персонами нон грата, а дипсотрудники вели законную деятельность на территории Косова, Россия сочла нужным эвакуировать их в целях безопасности.

«Применять прямую силу к дипломатам РФ Приштина бы не осмелилась, однако незаконно выдворить за пределы Косова их бы попытались. МИД России действовало, исходя из фактической обстановки», — пояснил аналитик.

По словам Шаповалова, Приштину не устраивает, какой позиции придерживается Россия относительно косовского вопроса.

«РФ выстраивает свою линию по этой проблеме на основании норм существования суверенных государств. Москва придерживается принципа неприкосновенности и неделимости территории Сербии. Российские власти стоят на этом с начала косовского конфликта, и такой подход абсолютно правомерен и соответствует международному праву в отличие от позиции ряда западных государств, включая США, которые фактически нарушили суверенитет Сербии и своими действиями продолжают разрушать сербскую государственность, помогая укреплять потенциал Сил безопасности Косова», — заметил он.

При этом аналитики прогнозируют, что обстановка в самопровозглашённой республике может со временем обостриться ещё больше.

Протест сербов в Косово, 13 октября

AP

«К сожалению, ситуация развивается по негативному сценарию. Конфликт так просто не завершится, будет продолжение эскалации напряжённости. Между тем Россия стремится урегулировать ситуацию, содействовать восстановлению мира в регионе, хоть ей и пытаются помешать самопровозглашённые косовские власти», — заключил Шаповалов.