«Деструктивное отношение»: в России ответили на обвинения со стороны Британии в ущемлении прав украинцев в Крыму

Высказывание постпреда Великобритании при ООН Карен Пирс о «бедственном положении» украинцев в Крыму вводит в заблуждение мировое сообщество. Об этом заявили в Совете Федерации. В Госсовете полуострова, в свою очередь, отметили, что вбросы о якобы притеснениях нацменьшинств в республике появляются регулярно, однако совершенно не соответствуют действительности. Там также подчеркнули, что Запад при этом закрывает глаза на нарушения прав русскоязычного населения на Украине.

Слова постоянного представителя Великобритании при ООН Карен Пирс об «отчаянном положении» украинцев в Крыму не соответствуют действительности. Об этом в беседе с RT заявил зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. По его мнению, подобные высказывания являются отражением негативного отношения к РФ.

«Различные инсинуации, которые происходят на площадке ООН, связаны с деструктивным, негативным отношением к нашей стране. Вбрасываются постоянные фейковые новости, которые будоражат западные СМИ», — пояснил Водолацкий.

Он также подчеркнул, что власти Крыма неоднократно приглашали украинского президента и представителей различных международных организаций, чтобы те смогли лично убедиться в соблюдении интересов всех жителей полуострова.

«Не только руководство Крыма, но и сами жители приглашают и Зеленского, и депутатов Верховной рады, и представителей ОБСЕ и ООН, чтобы они приехали на территорию Республики Крым и города Севастополя и сами убедились. И побеседовали с теми людьми, которые имеют российское гражданство, украинское гражданство», — добавил парламентарий.

При этом он напомнил, что в Крыму одинаково свободно используются русский, украинский и крымско-татарский языки. Что до социальных услуг, то они предоставляются всем — независимо от паспорта, уточнил Водолацкий.

В ряду притеснённых

Ранее постпред Великобритании при ООН Карен Пирс заявила, что украинцы в Крыму якобы лишены возможности получать «базовые услуги».

«Я хочу обратить внимание на конкретные регионы, где положение с международным гуманитарным правом отчаянное. Это Украина, так как украинские граждане Крыма лишены доступа к базовым услугам, поскольку не изменили своего гражданства», — сказала британский дипломат на заседании Совета Безопасности ООН.

При этом ситуацию, якобы наблюдающуюся в республике, она поставила в один ряд с несоблюдением международного гуманитарного права в таких странах, как Мали, Южный Судан и Сирия.

Постпред Великобритании при ООН Карен Пирс

Reuters

© Brendan McDermid

На необоснованность претензий представителя Великобритании тогда же указал и. о. постпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Он напомнил коллеге, что в Крыму, который входит в состав России, боевые действия не ведутся, поэтому говорить о применении международного гуманитарного права на полуострове неправомерно.

«У вас, видимо, какая-то устаревшая информация или вас плохо подготовили. На территории нашей страны нет никакого вооружённого конфликта, следовательно, говорить о международном гуманитарном праве применительно к нашей стране неуместно», — отметил российский дипломат.

Огульные обвинения

Спекулятивность заявления Карен Пирс подчеркнули и в Крыму. Так, по словам депутата Госсовета республики Владислава Ганжары, права нацменьшинств на полуострове — излюбленная тема представителей Запада.

«Безусловно, это очередное спекулятивное заявление — в данном случае британских представителей. Права различных национальных меньшинств — украинцев, крымских татар — регулярно становятся темой для спекуляций на различных международных площадках», — пояснил Ганжара в беседе с RT.

Парламентарий рассказал, что в регионе созданы все необходимые условия для обеспечения равноправия всех национальностей Крыма.

«Украинский язык является государственным согласно Конституции (Республики Крым. — RT). У нас активно работают различные общественные организации, которые объединяют украинцев, в частности Украинская община Крыма. Для поддержки украинской культуры и языка проводится много мероприятий. В этом отношении украинцы обладают теми же правами, что и представители других национальностей, проживающие на полуострове», — отметил Ганжара.

Такую же точку зрения выразил и первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, который отметил, что заявление Пирс преследовало конкретную цель — ввести в заблуждение мировое сообщество.

«Социальные вопросы в Крыму обеспечены в полном объёме. Это глупость, рассчитанная на то, чтобы опять ввести в заблуждение мировое сообщество. Я не знаю, для чего британцы занимаются такой ерундой. Она сама была там? Пусть поедет, поговорит с людьми. Её пустят, никто не запрещает посещать Крым. Пусть едут журналисты», — сказал он RT.

Двойные стандарты

При этом, как напомнил Владислав Ганжара, на Украине регулярно ущемляют права русскоговорящей диаспоры. Однако европейское сообщество предпочитает игнорировать это факт.

«В очередной раз поражает цинизм подобных заявлений, когда сегодня мы видим, как на Украине нарушают права русскоговорящих жителей, которые составляют немалую часть населения Украины. Там вносятся законопроекты на уровне Верховной рады, запрещающие использование русского языка. И на это нет никакой реакции ни британцев, ни американцев, ни международных структур», — резюмировал депутат.

Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией. В Москве подчёркивали, что референдум проводился в соответствии с международным правом и в полной мере отражает мнение жителей региона. В связи с этим дальнейшая дискуссия о принадлежности полуострова не имеет смысла.

«Вопрос о воссоединении Крыма закрыт окончательно, нравится это кому-то или нет, — говорил в апреле глава МИД РФ Сергей Лавров. — Никакие декларации Вашингтона, Евросоюза или НАТО не в состоянии изменить эту ситуацию ни с правовой, ни с политической точки зрения».