«Дестабилизирующий фактор в регионе»: почему Китай заявил о попытках США создать индо-тихоокеанскую версию НАТО

Вашингтон пытается сформировать индо-тихоокеанскую версию НАТО, заявил глава МИД КНР Ван И. По его словам, стратегия США в регионе направлена на поддержание «гегемонистской системы», где доминируют Соединённые Штаты. Он также подчеркнул, что у такого подхода нет перспектив. Ранее австралийские власти заявили, что построят новую базу для своих, а также американских и британских атомных подводных лодок в рамках оборонного партнёрства AUKUS. По мнению экспертов, озабоченности Пекина вполне обоснованны, поскольку за счёт альянсов военного характера, включая AUKUS, Вашингтон формирует механизм по противодействию КНР, который является дестабилизирующим фактором в регионе.

Соединённые Штаты пытаются создать индо-тихоокеанскую версию НАТО. Об этом заявил глава МИД Китая Ван И во время ежегодной пресс-конференции.

«Истинная цель Индо-Тихоокеанской стратегии состоит в том, чтобы попытаться создать индо-тихоокеанскую версию НАТО», — цитирует Ван И РИА Новости.

По словам дипломата, этот стратегический документ призван поддерживать гегемонистскую систему с доминированием США, которая наносит удар по структуре регионального сотрудничества, основанной на взаимодействии в рамках Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

«У стратегии, идущей вразрез с общим видением стран региона, стремящихся к миру, развитию, сотрудничеству и взаимовыгодным результатам, нет перспектив», — подчеркнул Ван И.

Он также заявил, что Пекин имеет полное право принять все необходимые меры для защиты своих законных прав.

Ранее, в феврале, администрация президента США Джо Байдена опубликовала на сайте Белого дома новую Индо-Тихоокеанскую стратегию Соединённых Штатов. В документе говорится, что в условиях быстро меняющегося стратегического ландшафта Вашингтон признаёт возможность продвижения американских интересов «только при условии прочного закрепления США в Индо-Тихоокеанском регионе и укрепления самого региона» вместе с ближайшими союзниками и партнёрами американской стороны. Отмечается также, что якобы «принуждение и агрессия со стороны КНР» распространяются по всему миру, но наиболее остро, по версии Белого дома, «они проявляются в Индо-Тихоокеанском регионе».

«Это усиление американского внимания отчасти объясняется тем, что Индо-Тихоокеанский регион сталкивается с растущими вызовами, особенно со стороны КНР. КНР объединяет свою экономическую, дипломатическую, военную и технологическую мощь, стремясь создать сферу влияния в Индо-Тихоокеанском регионе и стать самой влиятельной державой в мире», — подчёркивается в документе.

В стратегии также ставится цель для США — углубить сотрудничество с АСЕАН и укрепить военно-технологическое объединение QUAD, куда, помимо США, входят Австралия, Индия и Япония.

Кроме того, в стратегии упоминается оборонное партнёрство AUKUS, которое было сформировано в сентябре прошлого года Соединёнными Штатами, Австралией и Великобританией.

Президент США Джо Байден во время заключения соглашения об оборонном партнёрстве AUKUS

AFP

© Brendan Smialowski

В рамках этого союза Вашингтон передаст Канберре технологии для строительства собственных атомных подлодок, а также американские крылатые ракеты.

Как отмечается в новой Индо-Тихоокеанской стратегии США, благодаря AUKUS Вашингтон определит «оптимальный путь» поставки атомных подводных лодок австралийской стороне в кратчайшие сроки.

Новая база для атомных подлодок

Заявление главы МИД Китая прозвучало на фоне слов австралийского премьер-министра Скотта Моррисона о том, что в Австралии построят новую военно-морскую базу на восточном побережье для атомных подлодок Канберры, а также Вашингтона и Лондона. По его словам, формирование этого объекта поможет усовершенствовать способности Австралии «в том, что касается стратегического сдерживания в Тихом океане».

«В рамках партнёрства AUKUS с США и Великобританией мы получим доступ к лучшим в мире технологиям для поддержки наших усилий по сдерживанию угроз нашим национальным интересам в Индо-Тихоокеанском регионе», — заявил Моррисон.

Как отмечает его пресс-служба, по оценкам Министерства обороны Австралии, более $10 млрд понадобится «на покрытие нужд по части объектов и инфраструктуры для перехода от подлодок «Коллинз» к будущим атомным подлодкам, включая в том числе новую базу подлодок на восточном побережье».

«Атомные подводные лодки обладают превосходными характеристиками скрытности, скорости, манёвренности, неуязвимости и срока службы по сравнению с обычными подводными лодками, — сообщил австралийский министр обороны Питер Даттон. — Возможность действовать с обоих побережий сделает наши атомные подводные лодки более оперативными и устойчивыми к этой стратегической обстановке».

Ожидается, что часть работ по подготовке к строительству новой военной базы будет завершена к концу 2023 года.

«Подорвать региональную безопасность»

Как отметил директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов в комментарии RT, заявление Пекина о попытках Вашингтона сформировать индо-тихоокеанскую версию НАТО после сообщения о строительстве военной базы в Австралии по линии AUKUS говорит о том, что действия США и их союзников представляют реальную угрозу для Китая, который прямо выражает свою озабоченность в связи с этим.

«Пекин был крайне недоволен, когда прямо под его боком было создано объединение AUKUS, куда США втянули страны, в том числе и Австралию, с которой КНР вела активное сотрудничество. И Китай прекрасно понимает, что вокруг него создаётся антикитайская коалиция. Если раньше она была экономическая и политическая, то сейчас она становится уже военной», — заявил эксперт.

По мнению Маслова, помимо этого, Соединённые Штаты активно пользуются нынешней крайне напряжённой ситуацией в регионе и в мире, чтобы создать антикитайскую истерию.

«Вашингтон всё время старается раздувать китайскую угрозу, приписывать КНР те негативные качества, которых у неё на самом деле нет, — помимо того, что в своей новой Индо-Тихоокеанской стратегии США вменяют в вину Китаю «агрессию», которая якобы охватывает весь земной шар. Это только один пример дезинформации о китайской политике», — отметил он.

Как пояснил Маслов, сейчас Пекин «действует на упреждение», заявляя о том, что в дальнейшем он не будет терпеть такие действия Вашингтона и его союзников.

«В целом можно констатировать, что заявления КНР день ото дня становится всё более жёсткими. И хотя Пекин выступает против любого военного разрешения проблем, он крайне нетерпимо относится к попыткам США установить единственную систему контроля над миром, тем более над Азией. Пекину понятна логика действий Вашингтона, и он этого не потерпит», — сказал аналитик.

Маслов также подчеркнул, что озабоченности китайской стороны вполне обоснованны — Соединённые Штаты действительно формируют так называемое азиатское НАТО.

«Именно это является дестабилизирующим фактором в регионе. Потому что за счёт создания AUKUS, QUAD и других оборонных объединений, направленных против Китая, регион сталкивается с ещё большей эскалацией ситуации», — отметил эксперт.

В свою очередь, член Общественной палаты России, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк заявил в комментарии RT, что считает заявление Пекина о формировании Соединёнными Штатами индо-тихоокеанской версии НАТО абсолютно оправданным.

«США действительно пытаются подорвать региональную безопасность в этом регионе. Индо-Тихоокеанская стратегия Белого дома как раз и заключается в том, чтобы создать определённый механизм не просто сдерживания Китая, а в случае потенциального конфликта — нивелирования всего его военного потенциала», — пояснил аналитик.

Подводная лодка Австралии

AFP

© PETER PARKS

По мнению Данюка, помимо AUKUS, в архитектуру индо-тихоокеанской версии НАТО входит военно-технологическое объединение QUAD при координации разведывательного альянса Five Eyes, который состоит из США, Австралии, Канады, Новой Зеландии и Великобритании, а также стратегический треугольник: Соединённые Штаты — Япония — Южная Корея.

«В регионе за счёт этих объединений и союзов действительно выстроился целый альянс, так или иначе противостоящий Китаю», — полагает аналитик.

Данюк также спрогнозировал, что из-за этого в регионе возникает напряжённость, которая со временем будет только усиливаться из-за действий Вашингтона и его союзников.

«Противоречия будут всё больше накапливаться. Китай уже сейчас сталкивается не просто с угрозой своей безопасности, а с настоящим вызовом», — заявил он.

Данюк считает, что Пекин, не дожидаясь создания в Австралии военной базы, может нарастить средства военно-морского флота, в том числе количество подводных лодок.

«Кроме того, он может ответить асимметрично за счёт экономических санкций против Канберры, для которой это может быть крайне болезненно, учитывая, что Австралия считает Китай крайне важным экономическим партнёром», — полагает эксперт.

Впрочем, по словам Маслова, Китай уже отвечает США на их агрессивные действия наращиванием связей с Россией, в том числе и в оборонной сфере.

«Сейчас Пекин действует более тонко, он наращивает военное взаимодействие с Москвой, расширяет уровень взаимной поддержки этих двух стран. Кроме того, КНР занимается созданием системы раннего обнаружения, упреждения атаки, развитием военных баз на южных рубежах КНР, в том числе и в Южно-Китайском море», — заключил аналитик.