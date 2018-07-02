«Дестабилизирующий фактор»: на что способна новая американская атомная бомба

Американские ВВС провели первые «квалификационные» испытания управляемой атомной бомбы B61-12. Опытные образцы без ядерных зарядов были сброшены на полигоны в Неваде. Об этом сообщил представитель Национальной администрации по ядерной безопасности (NNSA) бригадный генерал Майкл Луттон. Новый боеприпас — первое оружие такого типа в ВС США, оно позволяет поражать цели вне зоны действия ПРО. Ожидается, что бомба появится на военных базах Соединённых Штатов в Европе уже через год. Эксперты уверены, что это дестабилизирует отношения между Россией и Западом, однако к нарушению ядерного паритета между Москвой и Вашингтоном не приведёт.

Управляемая атомная бомба США B61-12 прошла первую серию «квалификационных» испытаний. Об этом рассказал представитель Национальной администрации по ядерной безопасности (NNSA) бригадный генерал Майкл Луттон, сообщает портал Military.com.

«Эти квалификационные лётные испытания демонстрируют, что дизайн B61-12 соответствует системным требованиям и иллюстрирует прогресс программы B61-12 в соответствии с требованиями национальной безопасности», — рассказал Луттон.

Уточняется, что 9 июня лётчики 419-й эскадрильи ВВС США сбросили бомбу на полигон в штате Невада. Судя по распространённым видеозаписям, в испытаниях приняли участие стратегические бомбардировщики B-2 Spirit и многоцелевые истребители F-16.

«Квалификационные» тесты необходимы для проверки конструкции бомбы и способности самолёта доставлять её на место пуска. В начале мая замглавы штаба по стратегическому сдерживанию и интеграции ядерных вооружений генерал Джек Вайнштейн отчитался журналистам об успешном завершении 26 инженерных и лётных тестов B61-12.

Европейский арсенал

Разработка B61-12 стартовала в 2010 году с целью модернизации тактического ядерного оружия (ТЯО) США. Ещё одна причина — необходимость оснащения самолётов пятого поколения F-35 высокоточными ядерными боеприпасами.

В61 — семейство атомных бомб разработки Лос-Аламосской национальной лаборатории. Первый образец этой серии смертоносного оружия был создан в 1965 году. В настоящее время на вооружении тактической авиации США находятся боеприпасы B61-3 и B61-4, предназначенные для сброса с небольшой высоты. В свою очередь в арсенале стратегических бомбардировщиков — В61-7 и В61-11, их сбрасывают с больших высот.

Предполагается, что B61-12 станет универсальным боеприпасом для всех типов воздушных платформ. Его уникальность заключается в хвостовом оперении со специальными рулями. Данный механизм позволяет управлять бомбой во время падения, что многократно повышает точность поражения. На всех предыдущих образцах использовалась парашютная система.

Эксперты отмечают, что новое оружие стало «первой управляемой бомбой свободного падения ВВС США». Директор информационных проектов Федерации американских учёных Ханс Кристенсен подчеркнул, что оснащение американских войск B61-12 станет «наиболее существенной ядерной модернизацией НАТО с 1980-х годов».

Многоцелевой истребитель F-16 проводит испытание новой бомбы B61-12

© 99th Air Wing

Американские инженеры рассчитывают, что B61-12 будет способен уничтожать объекты, не входя в зону действия ПВО/ПРО. Мощность бомбы специалисты оценивают в 50 килотонн в тротиловом эквиваленте.

Впрочем, несмотря на многообещающие боевые перспективы, финансирование проекта новой атомной бомбы было весьма нерегулярным из-за бурных дискуссий в конгрессе. Изначально стоимость разработок военные оценили в $11 млрд, но в итоге законодатели выделили чуть более $8 млрд. В связи с этим сроки исполнения проекта существенно сдвинулись.

Ожидается, что B61-12 начнут поступать в войска в 2020 году. Первыми в очереди на перевооружение будут европейские базы ВВС США. В сентябре 2015 года Ханс Кристенсен сообщил, что новые бомбы заменят арсенал, размещённый на аэродромах «Бюхель» (ФРГ, земля Рейнланд-Пфальц), «Инджирлик» (Турция) и «Авиано» (Италия).

По данным немецкой телекомпании ZDF, В61-12 могут быть вооружены и истребители-бомбардировщики Tornado ВВС Германии в рамках стратегии НАТО по «совместному использованию ядерного оружия». На территории ФРГ будут размещены около 20 новых американских атомных бомб.

При этом как во властных кругах, так и в обществе ФРГ нет однозначной позиции по отношению к заокеанскому тактическому ядерному оружию. В 2009 году по Германии прокатилась волна протестов с требованием эвакуации атомных боеприпасов Соединённых Штатов.

В марте 2010 года бундестаг поручил правительству добиться от США вывода ТЯО с территории страны, но не установил конкретных сроков. Исполнительная власть Германии не решила этот вопрос до сих пор.

Сторонником поэтапного создания в ФРГ безъядерной зоны является Социал-демократическая партия Германии (СДПГ). Ранее достаточно радикальную позицию по поводу разоружения занимал нынешний президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер. Против вывода ТЯО выступал блок ХДС/ХСС, который поддерживает правительство канцлера Ангелы Меркель.

Сохранение паритета

В беседе с RT старший вице-президент ПИР-Центра, генерал-лейтенант запаса Евгений Бужинский отметил, что B61-12 — «достаточно эффективное оружие». Эксперт уверен, что перевооружение ВВС США на новые бомбы станет «дестабилизирующим фактором» в отношениях между Россией и Западом.

«Меркель лоббирует мягкую политику»: может ли соглашение по мигрантам разрешить политический кризис в ЕС «Американцы рассматривают Европу как театр военных действий, так как атомные бомбы могут быть оперативно переброшены к границам РФ. При этом российское тактическое ядерное оружие прямой угрозы для США не представляет, однако наш арсенал ядерных боеприпасов является способом сдерживания Соединённых Штатов», — сказал Бужинский.

В феврале 2018 года глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил о планах повысить порог применения атомного оружия под предлогом «сдерживания» других ядерных держав. По его словам, США будут готовы применить маломощную атомную бомбу лишь в ответ на аналогичный ядерный удар противника.

Бомба семейства B61

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Профессор Академии военных наук Вадим Козюлин также считает, что появление B61-12 обострит противоречия между Москвой и НАТО. В то же время он считает, что последствия перевооружения европейских баз США на новые ядерные боеприпасы преувеличены.