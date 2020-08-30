«Дестабилизирующие последствия»: как США направляют стратегическую авиацию в Балтийский регион

Национальный центр управления обороной ВС России сообщил о перехвате стратегического бомбардировщика ВВС США В-52Н над Балтийским морем. Для опознавания и недопущения нарушения границы вылетели два российских истребителя Су-27 из состава дежурных по ПВО Балтийского флота. По мнению экспертов, участившиеся после 2014 года полёты натовских и американских ВВС над Балтикой несут потенциальную угрозу стабильности в регионе.

Истребители ВКС России перехватили над Балтийским морем стратегический бомбардировщик ВВС США В-52Н. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной.

«Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух были подняты два истребителя Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Балтийского флота», — приводит РИА Новости сообщение центра.

По информации российских военных, самолёты ВКС РФ приблизились к американскому самолёту, идентифицированному как В-52Н, на безопасное расстояние. После того как американский бомбардировщик изменил траекторию полёта, отдалившись от российской границы, пилоты Су-27 вернулись на аэродром базирования. При этом американский бомбардировщик не нарушил границу Российской Федерации.

Истребитель Су-27

© Vitaly V. Kuzmin

В сообщении Национального центра управления обороной отмечается, что экипажи Су-27 действовали в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Отметим, что это далеко не единственный за последнее время подобный инцидент. Так, в середине июня дежурными силами ПВО Западного военного округа были замечены стратегические бомбардировщики ВВС США В-52H, которые двигались с группой самолётов-разведчиков над Балтикой. Тогда российские истребители Су-27 перехватили натовские самолёты, позднее Минобороны РФ опубликовало видео этого перехвата.

Крылатая угроза

Североатлантический альянс и США начали наращивать свою военную активность у российских границ после событий 2014 года на Украине. По словам представителей альянса, этот курс направлен якобы на защиту региональных участников и партнёров НАТО от «российской агрессии». Об этом, в частности, заявлял Барак Обама.

Элементами этой стратегии стали наращивание вылетов военной авиации в районе Балтийского моря, а также рост интенсивности и частоты военных учений в регионе.

Командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов

РИА Новости

© Михаил Голенков

Как рассказал ранее в интервью изданию «Красная звезда» командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов, только в период с 2018 по 2019 год число подлётов иностранных боевых самолётов к российским сухопутным и морским границам выросло в два раза — до 400 случаев в 2019 году. Также заметно возросла разведывательная активность: если в 2018 году иностранные самолёты-разведчики приближались к российским рубежам 578 раз, то в 2019-м — уже около 800 раз.

Число же военных манёвров, проведённых в 2019 году у границ России, достигло 300, добавил адмирал.

Дело доходило даже до инцидентов с бортом российского министра обороны Сергея Шойгу. В августе прошлого года истребитель НАТО F-18 приблизился к самолёту, в котором находился глава Минобороны РФ. Сопровождавшие правительственный борт истребители Су-27 оттеснили натовский самолёт.

Эксперты обращают особое внимание на участившиеся полёты стратегической авиации НАТО над Балтийским морем.

«Приближение таких самолётов к российской границе приводит к тому, что Россия постоянно находится в режиме предотвращения возможных провокаций. Следует отметить, что акватории Балтийского и Чёрного морей являются стратегически важными районами. Этим и объясняется рост подобной активности со стороны НАТО», — отметил в беседе с RT член Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин.

В свою очередь, главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов подчеркнул в комментарии RT, что появление вблизи границ стратегических бомбардировщиков является серьёзным вызовом и угрозой для любой страны.

Рискованная активность

Параллельно Пентагон перебрасывает стратегические бомбардировщики на европейские базы. Так, в марте 2020 года Европейское командование ВС США сообщило о переброске в Европу группы стратегических малозаметных бомбардировщиков B-2 Spirit. В пресс-релизе Европейского командования уточнялось, что самолёты примут участие в манёврах, но количество переброшенных крылатых машин не называлось.

Кроме того, стратегические бомбардировщики ВВС США B-1В Lancer приняли участие в учениях НАТО «Весенний шторм» в начале мая. Учебные бомбардировки проходили в воздушном пространстве Эстонии. Как заявил тогда эстонский министр обороны Юри Луйк, появление стратегической авиации США над республикой говорит о том, что американская сторона серьёзно относится к вопросу защиты стран Балтии.

Представитель НАТО Оана Лунгеску

AFP

© GEORGES GOBET

Комментируя участие стратегических бомбардировщиков США в учениях на балтийской территории, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров отметил, что таким образом Эстония превращает себя в мишень для возможного ответного удара со стороны России.

В конце мая американские бомбардировщики В-1B Lancer появились уже над нейтральными водами Чёрного и Балтийского морей. Истребители Су-27П и Су-30СМ ВКС РФ были подняты для сопровождения самолётов ВВС США, сообщили в Минобороны. По словам зампреда комитета Госдумы по обороне Юрия Швыткина, подобные действия американской стороны создают напряжённость в районе Крыма, Севастополя и Калининграда.

«К великому сожалению, барражируют различные типы самолётов, прежде всего разведывательного типа, вблизи наших границ: Балтики и Чёрного моря (это, соответственно, Калининград, Крым и Севастополь). И, конечно же, это ведёт к созданию напряжённости в данном регионе», — привело слова депутата агентство РИА Новости.

22 августа в НАТО сообщили о прибытии шести бомбардировщиков ВВС США B-52 Stratofortress на авиабазу Королевских ВВС Фэрфорд в Соединённом Королевстве. Как заявила тогда официальный представитель НАТО Оана Лунгеску, это развёртывание является «важным признаком неизменной приверженности Соединённых Штатов НАТО и европейской безопасности».

Андрей Кошкин полагает, что слова о поддержке региональных союзников — лишь прикрытие истинных намерений Пентагона и НАТО.

«Стратегические бомбардировщики США во время полётов выполняют учебно-боевые задачи, конечная цель которых ясна: изучение возможностей нанести удары в случае необходимости по стратегически важным районам. Подобного рода бравирование стратегической авиацией влечёт за собой вполне дестабилизирующие последствия, которые могут привести к более трагическим событиям», — считает эксперт.

По мнению Андрея Фролова, Пентагон наращивает активность своей стратегической авиации в Европе по ряду причин. Прежде всего американская сторона демонстрирует свою решительность восточноевропейским союзникам по НАТО.

«Одновременно они сигнализируют России, что могут дотянуться до её территорий. Также полёты дают возможность экипажам самолётов ознакомиться с регионом Балтийского моря. Кроме того, отрабатываются различные военные задачи, в том числе минирование торговых путей, фарватеров. Но главный риск в этих условиях — возникновение непредвиденной ситуации и повышение вероятности того, что одна из сторон в определённый момент может по-своему расценить подобную активность», — подытожил эксперт.