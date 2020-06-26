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«Дестабилизирующая сила в Европе»: что стоит за военно-политическим сближением Вашингтона и Варшавы

26 июня 2020, 01:55  •  39 • В мире
В России внимательно следят за планами США и Польши по переводу части дислоцированного в ФРГ американского контингента на польскую территорию. Об этом сообщил замглавы МИД России Александр Грушко. Так он прокомментировал заявления, прозвучавшие во время визита польского президента Анджея Дуды в США. Накануне во время совместной пресс-конференции с польским коллегой Дональд Трамп пообещал перевести часть военных из ФРГ в Польшу, отметив, что это станет «мощным сигналом» для России. По мнению экспертов, Вашингтон наращивает связи с Варшавой в противовес ухудшающимся отношениям с Берлином, однако это негативно влияет на военно-политическую стабильность в Европе и мире.
 
Drew Angerer/Getty Images/AFP
 

Москва внимательно следит за планами Вашингтона по перемещению части своего контингента из Германии в Польшу. Об этом заявил замглавы Министерства иностранных дел России Александр Грушко. Дипломат пояснил, что Россия наблюдает за этими процессами не только с точки зрения последствий для региональной безопасности и интересов России и её союзников, но и с точки зрения соблюдения Основополагающего акта Россия — НАТО.

В МИД России не исключают, что американские власти могут пойти на нарушение этого документа, поскольку Вашингтон «последовательно разрушает» основы безопасности в Европе, такие как Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и Договор по открытому небу.

«Поэтому мы будем внимательно следить за тем, какую в конечном счёте конфигурацию обретут Вооружённые силы США в Европе, и в случае необходимости примем все меры для обеспечения законных интересов обороноспособности и безопасности России», — сказал дипломат РИА Новости. 

  • Военнослужащие ВС США в Германии, 4 марта 2020 года.
  • © Christof STACHE / AFP

Таким образом в российском МИД прокомментировали информацию о намерении США перевести часть своего военного контингента из ФРГ в Польшу.

Эти планы подтвердил накануне глава Белого дома Дональд Трамп, выступая на совместной пресс-конференции с польским президентом Анджеем Дудой, прибывшим с визитом в США.

«Наше присутствие в Германии мы существенно сократим — примерно до 25 тысяч военнослужащих. У нас было там 52 тысячи», — заявил Трамп, пояснив, что Польша является одной из немногих стран, исполняющих свои бюджетные обязательства в рамках НАТО.

Американский президент уверен, что расходы ФРГ на оборону несопоставимо малы — сейчас немецкие власти выделяют на военные расходы чуть более одного процента ВВП, в то время как необходимо направлять на эти нужды два процента.

Поэтому Вашингтон будет сокращать американское военное присутствие в ФРГ, часть военных будет отправлена домой, а часть переместится в другие районы Европы, включая Польшу, пояснил Трамп.

По его словам, это решение станет «мощным сигналом» для России. Глава Белого дома в очередной раз заметил, что власти Германии «направляют миллиарды долларов» на покупку российских энергоносителей.

«Людям в Германии это не нравится, но ведь они решили действовать так. Они тратят миллиарды долларов на покупку российских энергоносителей, а потом предполагается, что мы должны защищать их от России. Так не пойдёт. Польша же замечательна. Кажется, энергоносители по трубопроводу из России она вообще не получает. И это направляет чёткий сигнал», — подчеркнул Трамп.

Вместе с тем американский лидер заявил, что США рассчитывают на выстраивание хороших отношений со всеми, в том числе с Россией.

Как говорится в сообщении, опубликованном на сайте Белого дома в связи с визитом польского президента Анджея Дуды в США, Вашингтон и Варшава намерены работать над укреплением американо-польского партнёрства.

Уточняется, что две страны имеют давние стратегические отношения, основанные на общих ценностях и ведущие свою историю с Американской революции XVIII века.

Как отмечает американская администрация, Дональд Трамп «работает над дальнейшим укреплением давнего партнёрства между Соединёнными Штатами и Польшей». Со своей стороны, Варшава вносит значительный вклад в усиление потенциала Североатлантического альянса.

  • Посол США в Польше Джоржетт Мосбахер и министр обороны Польши Мариуш Блащак
  • © JANEK SKARZYNSKI / AFP

«Осуществляя программу модернизации вооружённых сил объёмом в несколько миллиардов долларов, используя американское военное оборудование и технику, Польша ещё больше укрепляет потенциал НАТО», — отмечается в сообщении.

Кроме того, Польша «содействует проведению критически важной подготовки военных Соединённых Штатов» и американских союзников, а также «демонстрирует исключительное гостеприимство и поддержку развёрнутым на её территории американским силам».

В совместном заявлении, сделанном американским и польским президентами по итогам переговоров, сообщается о планах и далее углублять сотрудничество стран в оборонной области. В частности, речь идёт о реализации двух совместных деклараций, подписанных в июне и сентябре 2019 года. 

Отдельное внимание лидеры уделили энергетическому сектору. В совместном заявлении особо отмечаются усилия США и Польши по диверсификации энергетического рынка, включая поставки американского СПГ польской стороне. Также в планы партнёров входит наращивание сотрудничества в сфере атомной энергетики.

В противовес Берлину

О планах сократить численность дислоцированных в ФРГ американских военных Дональд Трамп заявлял и ранее. По мнению главы Белого дома, США несут «невероятные расходы» из-за необходимости держать на германской территории 52 тыс. военнослужащих, в то время как Берлин нарушает свои обязательства по взносам в НАТО. 

Раздражающим фактором для Вашингтона также является участие Германии в совместном с Россией проекте газопровода «Северный поток — 2». Газовая магистраль прокладывается по дну Балтийского моря.

Американские власти требуют, чтобы Берлин отказался от проекта, поскольку расширение трубопроводных поставок российского газа в Европу якобы угрожает энергетической безопасности Старого Света.

  • © Tobias SCHWARZ / AFP

В декабре 2019 года Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на новый финансовый год. Документ предусматривает санкции против проектов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Это привело к приостановке строительства, поскольку швейцарская компания Allseas, которая вела укладку труб газопровода, свернула работу.

В Вашингтоне также не исключают введения новых санкций против «Северного потока — 2». Об этом в мае 2020 года заявил американский посол в ФРГ Ричард Гренелл, вскоре покинувший свой пост. Дипломат также призвал Берлин «прекратить подкармливать чудовище», говоря о России.

Заявление американского посла вызвало резкую реакцию германской стороны, как отметил пресс-секретарь немецкого министра экономики и энергетики Петера Альтмайера, сейчас не время для наращивания эскалации и угроз введения «новых экстратерриториальных и противоречащих международному праву санкций». 

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По мнению экспертов, сближение Вашингтона и Варшавы отчасти связано именно с ухудшением немецко-американских отношений.

Как отметил в беседе с RT руководитель отдела европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов, Дональд Трамп не скрывал своих планов пересмотреть отношения с Берлином, если германская сторона не будет должным образом следовать американскому курсу.

«Для Германии планы американской стороны болезненны, поскольку она нуждается в американских военных базах. ФРГ претендует на лидирующую роль в Европе, включая вопросы обороны. А вывод американского контингента ослабит её лидирующую роль. Не говоря о том, что Германия получала серьёзные дивиденды от американского военного присутствия. Теперь Германия столкнётся с проблемой переоценки трансатлантических отношений и вопросом о том, в какой мере идти на компромиссы с Вашингтоном», — отметил эксперт.

По мнению Данилова, в Берлине, как и в Париже, негативно оценивают американо-польское сближение.

«В НАТО всегда было сдержанное крыло, которое выступало за сбалансированный курс, оно было представлено Францией и ФРГ. Зато страны Балтии и Польша всегда делали акцент на «сдерживании» России, их позиции после 2014 года усилились. При этом Польша давно испортила отношения с Германией, Францией и другими европейскими соседями», — пояснил эксперт.

Ключевой американский союзник

Варшава полностью поддерживает позицию Вашингтона по целому ряду вопросов, включая борьбу американской стороны против проекта «Северный поток — 2». В марте 2020 года глава польского МИД Яцек Чапутович назвал проект угрозой для Европы.

По словам польского министра, российско-германский газопровод якобы представляет опасность для европейской энергетической безопасности.

«Газопровод будет иметь отрицательные политические и экономические последствия для ЕС и усилит нашу зависимость от ненадежного поставщика — «Газпрома», — заявлял глава МИД Польши.

Одновременно Варшава прикладывает усилия для расширения военного сотрудничества с Вашингтоном. Так, в сентябре 2019 года польский министр обороны Мариуш Блащак сообщил, что стороны условились о местах дислокации дополнительного американского контингента на польской территории.

  • Военные учения Defender Europe 2020 Plus
  • © JANEK SKARZYNSKI / AFP

О том, что к уже находящимся в Польше на ротационной основе 5 тыс. американских солдат и офицеров будет добавлена ещё 1 тыс. военнослужащих Дональд Трамп и Анджей Дуда договорились ещё летом 2019-го. Польская сторона даже выражала готовность выделить на строительство постоянной военной базы США в стране порядка $2 млрд.

В начале 2020 года стало известно о готовности Польши приобрести у США партию истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 на сумму $6,5 млрд.

А в июне 2020-го на польской территории прошли совместные американо-польские военные учения Defender Europe 2020 Plus. Варшаву и Вашингтон от проведения манёвров не остановила даже пандемия коронавируса COVID-19.

По словам профессора НИУ ВШЭ Дмитрия Евстафьева, процесс сближения Польши и США начался ещё до того, как Белый дом возглавил Дональд Трамп.

«Но при нём этот процесс ускорился, на это повлиял конфликт Трампа с Ангелой Меркель и в целом ухудшение американо-германских отношений. Процесс превращения Польши в ключевого американского союзника в Европе приобрёл форсированные, гипертрофированные формы», — отметил эксперт в беседе с RT.

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Как пояснил Евстафьев, сложившаяся ситуация в целом не нова.

«Польша традиционно является дестабилизирующей силой в Европе, это проявлялось и в прошлые эпохи. Так, Польша была участником Мюнхенского сговора, который привёл ко Второй мировой войне. Сейчас польские политики вынашивают амбициозные планы. И может получиться так, что в польско-американских отношениях «хвост начнёт вилять собакой», а США уже не смогут контролировать польскую агрессивность», — считает эксперт.

Похожей точки зрения придерживается Дмитрий Данилов. По словам эксперта, Польша и прежде рассматривалась в США как один из ключевых партнёров в контексте укрепления американского присутствия в Европе.

«Скорее всего, Трамп сейчас не пойдёт всё же на резкие шаги и оставит вопрос о выводе войск из Германии в «подвешенном» состоянии. Однако в случае реализации планов США и Польши, это может спровоцировать рост политической и военной напряжённости в регионе и мире», — подытожил эксперт.

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