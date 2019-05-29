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Дестабилизация по всем фронтам: Минобороны о планах США

29 мая 2019, 15:54  •  75 • Война
США разработали подробный план давления на Россию, заявил советник министра обороны РФ Андрей Ильницкий. Как сообщает ФАН, эксперт убежден, что американцы собираются «дестабилизировать» нашу страну.
«США продолжают выстраивать дестабилизирующую дугу от Черного моря до Прибалтики, где теперь Белоруссия играет одну из ключевых ролей», — отметил советник.
Он добавил, что активнее всего США будут разрабатывать украинское направление, поставляя Киеву вооружения. Кроме того, давление на Россию Вашингтон планирует оказывать через Сирию, продолжая поддерживать группировки вооруженной «демократической» оппозиции.
Американские власти также собираются «выдавить» российский военный контингент из Приднестровья, заявил советник главы Минобороны. Наконец, российско-азербайджанские отношения тоже могут оказаться под ударом — США «могут сыграть на противоречиях, если они возникнут».
Ильницкий подчеркнул, что доклад был составлен специалистами корпорации RAND, предложившими ослабить Россию за счет пропаганды и стимуляции миграции для образованной молодежи и квалифицированных специалистов.
В декабре 2018 года эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин в разговоре с НСН заявил, что США на данный момент являются главными «дестабилизаторами» стратегической стабильности.
«Сегодня можно сказать, что американцы являются главным мировым дестабилизатором стратегической стабильности. Очевидно, что вся система международной безопасности может подвергнуться эрозии и главную роль в этом играет Трамп и администрация США», — заявил Блохин, комментируя выход США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).
25 мая генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил о принятии новой военной стратегии альянса из-за «ядерной угрозы» со стороны России. Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу пообещал, что Москва будет принимать меры, в том числе асимметричные, в ответ на действия стран НАТО у российских границ. Генштаб РФ анонсировал усиление войск Западного и Южного военных округов.
Кроме того, НАТО планирует за счет Украины увеличить возможности военных вузов альянса и государства в вопросах подготовки специалистов по оказанию противодействия гибридным угрозам, говорится в проекте Научно-технической организации НАТО, рассчитанном на 2019-2020 годы.
В этих целях организация планирует изучить военные аспекты гибридной войны и украинский «опыт» противостояния «российским тактикам гибридной войны», чтобы впоследствии преобразовать эти знания в «общие уроки для более широкого применения».
Наконец, директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков заявил, что США размещают в Европе ядерное вооружение, готовясь к его применению.
«К сожалению, некоторые зависимые от Вашингтона страны делают вид, что ничего не происходит, или просто боятся даже задуматься над провокационностью того, что в XXI веке на территории Европы идет подготовка к применению ядерного оружия с подключением неядерных государств», — обратил внимание дипломат.
По его словам, в такой ситуации не может быть речи об усилении режима нераспространения ядерного оружия. Ермаков также предупредил, что страны Европы сами ставят себя «на грань ядерной катастрофы и полного самоуничтожения».
Впрочем, Россия будет принимать меры, в том числе асимметричные, в ответ на действия стран НАТО у ее границ. Об этом заявил глава российского военного ведомства Сергей Шойгу на Московской конференции по безопасности.
Он подчеркнул, что стремление представить РФ как основную угрозу Западу уже стало основой политики альянса, действующей по принципу «сам придумал — сам в это и поверил».
По словам Шойгу, члены НАТО сами придумали «российскую угрозу» и сами себя ею пугают. «При этом практические действия альянса — будь то освоение военной инфраструктуры вблизи российских границ или усиление активности в Черном и Балтийском морях — ведут к росту напряженности, требуют адекватного реагирования с российской стороны», — резюмировал министр обороны.

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