«Дестабилизация обстановки в регионах»: СК возбудил дело против Навального о создании экстремистского сообщества

Следственный комитет возбудил уголовное дело о создании и руководстве экстремистским сообществом против Алексея Навального, Леонида Волкова и Ивана Жданова. Кроме того, ведомство открыло уголовное дело об участии в экстремистском сообществе в отношении Любови Соболь и ещё ряда лиц, причастных к деятельности организованного Навальным Фонда борьбы с коррупцией*. В СК подчеркнули, что Навальный создал экстремистское сообщество «с целью осуществления экстремистской деятельности, направленной на изменение основ конституционного строя в РФ, подрыва общественной безопасности и государственной целостности РФ».

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о создании и руководстве экстремистским сообществом (ч. 1 ст. 282.1 УК РФ) в отношении Алексея Навального, Леонида Волкова, Ивана Жданова и иных лиц.

Помимо этого, дело об участии в экстремистском сообществе (ч. 2 ст. 282.1 УК РФ) возбуждено в отношении Любови Соболь, Георгия Албурова, Руслана Шаведдинова, Вячеслава Гимади, Павла Зеленского, Рустема Мулюкова и иных лиц.

По данным следствия, не позднее 2014 года Навальный, являясь учредителем Фонда борьбы с коррупцией*, создал экстремистское сообщество и руководил им «с целью осуществления экстремистской деятельности, направленной на изменение основ конституционного строя в РФ, подрыва общественной безопасности и государственной целостности РФ». В тот же период к деятельности Навального присоединились Волков и Жданов, отметили в СК.

«Для обеспечения деятельности экстремистского сообщества, в том числе его финансирования, а также создания условий для совершения преступлений экстремистской направленности, вовлечения новых участников организаторами были учреждены восемь некоммерческих организаций — фондов и коммерческие организации, являвшиеся структурными подразделениями сообщества», — подчеркнули в ведомстве.

В частности, «для расширения сферы преступной деятельности» в 2017 году было создано общественное движение «Штабы Навального»** для осуществления работы сообщества в 37 регионах России. Куратором и руководителем сообщества «Штабы Навального» являлся Леонид Волков, а в период с 2014 по 2021 год в его состав вошли Соболь, Албуров, Шаведдинов, Гимади и другие, отметили в СК. Кроме того, как добавили в ведомстве, для пропаганды в интернете были созданы сайт «Фонд борьбы с коррупцией», сайт общественного движения «Штабы Навального», канал на YouTube «Алексей Навальный», а также использовались соцсети Twitter, Instagram, Facebook.

«Противоправная деятельность экстремистского сообщества была направлена на дискредитацию органов государственной власти и проводимой ими политики, дестабилизацию обстановки в регионах, создание протестного настроения у населения и формирование общественного мнения о необходимости насильственной смены власти, организацию и проведение протестных акций, перерастающих в массовые беспорядки», — подчеркнули в Следственном комитете.

Для этого члены ФБК с 2014 по 2021 год проводили в России несогласованные публичные мероприятия, в ходе которых призывали к экстремистской и террористической деятельности, совершали противоправные действия, нарушающие права и свободы человека и гражданина, причиняли вред общественному порядку и общественной безопасности, добавили в СК.

Напомним, в начале августа вступило в силу решение суда о признании экстремистскими организациями Фонда борьбы с коррупцией и Фонда защиты прав граждан***, а также общественного движения «Штабы Навального».

6 августа Минюст России включил указанные организации в перечень запрещённых.

11 августа Следственный комитет предъявил Алексею Навальному обвинение в создании организации, посягающей на личность и права граждан. Официальный представитель СК Светлана Петренко также отмечала, что блогер создал выполняющую функции иностранного агента некоммерческую организацию «Фонд борьбы с коррупцией», чья деятельность была связана с побуждением людей к совершению противоправных деяний.

В частности, причастные к деятельности фонда лица распространили на своих личных страницах в интернете и на страницах ФБК сообщения, содержащие призывы к участию российских граждан в несогласованных митингах в январе 2021 года.

Также в августе Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении бывшего директора ФБК Ивана Жданова и экс-главы движения «Штабы Навального» Леонида Волкова в связи с призывами к финансированию экстремистских организаций.

РИА Новости

29 января ведомство объявило Леонида Волкова в розыск в связи с заочно предъявленным ему обвинением в вовлечении подростков в незаконные митинги. Ему инкриминировалось совершение преступления, предусмотренного пп. «а», «в» ч. 2 ст. 151.2 УК РФ (склонение в информационно-телекоммуникационных сетях несовершеннолетних к совершению противоправных действий).

Сам Алексей Навальный был задержан в аэропорту Шереметьево 17 января, когда он прилетел в Россию из Германии, где проходил лечение. Во ФСИН рассказали, что причиной задержания стали многократные нарушения Навальным условий испытательного срока, назначенного ему по делу о хищении денежных средств фирмы Yves Rocher.

2 февраля Симоновский районный суд Москвы вынес в отношении Алексея Навального решение о замене условного срока реальным по делу Yves Rocher. Блогеру назначили наказание в виде 3,5 года колонии общего режима, при этом ему зачли период пребывания под домашним арестом.

* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.

** Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.

*** Фонд защиты прав граждан включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 25.12.2020. Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.