«Дестабилизация мировой безопасности»: к чему привёл роспуск военных структур Организации Варшавского договора

30 лет назад были упразднены военные структуры Организации Варшавского договора (ОВД), объединявшей СССР и страны Восточной Европы в оборонительный союз. Целью этого блока было поддерживать мир и безопасность в Европе, сохраняя военно-стратегическое равновесие между Советским Союзом и США, а также между Организацией Варшавского договора и Североатлантическим альянсом. По мнению экспертов, после упразднения ОВД для поддержания мировой безопасности следовало распустить и НАТО. Однако в нарушение обещаний альянс начал расширяться на восток, а также развязал серию войн и конфликтов по всему миру, что дестабилизировало международную ситуацию.

31 марта 1991 года были распущены военные структуры Организации Варшавского договора. Такое решение было принято на внеочередном совещании Политического консультативного комитета (ПКК) блока в феврале того же года.

Напомним, Организация Варшавского договора была сформирована на базе Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Его подписали в мае 1955 года СССР, Польша, Чехословакия, Венгрия, ГДР, Болгария, Румыния и Албания. Документ предполагал, что стороны окажут помощь стране — участнице договора, если на неё нападут.

Помимо ПКК, который координировал внешнеполитическую деятельность сторон договора, в рамках блока учредили и Объединённое командование Вооружёнными силами, а также вспомогательные органы.

После создания Организации Варшавского договора её участники на регулярной основе проводили совместные командно-штабные и войсковые учения.

Кроме того, советское руководство получило право на присутствие своих войск в Восточной и Центральной Европе. Таким образом Советский Союз упрочил геополитические позиции. При этом немалую выгоду получали и другие участники договора: СССР занимался разработками и поставками передовых вооружений для своих союзников, взяв на себя большую часть деятельности в рамках ОВД.

Как отметил в беседе с RT профессор Дипломатической академии МИД РФ, вице-президент Лиги военных дипломатов Владимир Винокуров, необходимость создания Организации Варшавского договора была обусловлена в том числе усилением опасности развязывания новой мировой войны в Европе и возникновением угрозы безопасности социалистических стран.

«ОВД была создана как ответ на формирование в 1949 году Организации Североатлантического договора и реакцией на так называемые Парижские соглашения 1954 года, согласно которым Федеративная Республика Германии вошла в НАТО, что стало тогда крайне мощным раздражителем для стран социалистического содружества», — заявил Винокуров.

Руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов сообщил, в свою очередь, что ОВД «стала вторым полюсом силы в мире».

«Организация Варшавского договора концентрировалась вокруг Советского Союза в ответ на заявленные цели Североатлантического альянса, в том числе — победить мировой коммунизм. ОВД уравновешивал возможности НАТО, был противовесом этому военному блоку», — пояснил аналитик в комментарии RT.

По словам Михайлова, важной особенностью Организации Варшавского договора было то, что она «по своему характеру являлась сугубо оборонительной, преследующей цели обеспечения мира и безопасности в Европе».

«В этом её задачи кардинально отличались от тех, которые стояли перед НАТО», — отметил он.

Совместные учения войск стран-участниц Организации Варшавского договора

РИА Новости

Как заявил Винокуров, после вхождения в ОВД все страны этого блока «получили коллективные силы обеспечения безопасности от агрессии во всех её формах».

«Также они обрели гарантию нерушимости тех границ, которые были установлены по результатам Второй мировой войны», — напомнил эксперт.

Михайлов, со своей стороны, добавил, что СССР помогал странам Организации Варшавского договора не только оружием.

«Помощь выражалась и в деньгах, и в поставках продуктов, передаче технологий, в том числе машиностроительных и военных. Советский Союз оказывал всестороннюю экономическую поддержку своим союзникам», — сообщил аналитик.

Предпосылки к разрушению

Стоит отметить, что к роспуску военных структур Организации Варшавского договора и её упразднению привела череда исторических событий, которые берут своё начало ещё в 1950-х годах.

Несмотря на то, что ОВД создавалась в противовес Североатлантическому альянсу, через год после его формирования венгерское правительство сообщило, что имеет нейтральную позицию как к Востоку, так и к Западу, а потому желает выйти из заключённого в 1955 году соглашения. В стране в это время также проходили протестные выступления. В конце октября 1956 советское руководство ввело танки в Будапешт для борьбы с восставшими. В итоге Венгрия тогда осталась в составе ОВД.

В 1956 году также наблюдались народные волнения в Польше, но советскому руководству удалось нормализовать ситуацию мирным путём.

Однако в 1968 году для сохранения баланса сил между Варшавским блоком и НАТО властям СССР пришлось ввести в Чехословакию войска участников ОВД (за исключением Румынии), чтобы подавить волнения в стране и не допустить либерализации существовавшего режима.

Советские войска из Румынии были выведены ещё в 1958 году по взаимному соглашению. Албания в сентябре 1968 года в одностороннем порядке денонсировала Варшавский договор.

«Роспуск военных структур Организации Варшавского договора был вызван не следствием военного поражения, а внутренними конфликтами, внешней политикой руководства Советского Союза в «перестроечное» время, а также состоянием советской экономики, долгие годы поддерживающей социалистические страны и всю советскую многомиллионную армию», — говорится в информационно-справочных материалах Историко-документального департамента МИД России.

Отмечается также, что в 1980-е годы советское руководство «стало считать ОВД пережитком холодной войны и излишней нагрузкой».

«Несмотря на то, что 26 апреля 1985 года Варшавский договор был продлен на 20 лет с возможностью последующей пролонгации ещё на 10 лет, в октябре 1985 года М.С. Горбачёв предложил сократить вооружённые силы НАТО и Организации Варшавского договора в Европе, обещая, что СССР уничтожит значительно больше оружия, чем США», — сообщили в департаменте российского внешнеполитического ведомства.

Подписание в мае 1955 года Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Албанией, Болгарией, Венгрией, ГДР, Польшей, Румынией, СССР, Чехословакией на Варшавском совещании европейских государств по обеспечению мира и безопасности в Европе.

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Во время встречи на высшем уровне лидеров Советского Союза и Соединённых Штатов в декабре 1989 года президент США Джордж Буш — старший пообещал Михаилу Горбачёву, что за упразднением Организации Варшавского договора не последует изменения баланса сил в Европе и присоединения к НАТО независимых стран региона.

Как отметил Александр Михайлов, СССР со временем начал ограничивать военную помощь странам Варшавского договора.

«Кроме того, Советский Союз начал уничтожать свои вооружения, новейшие разработки в области ВВС, космоса, радиолокационной борьбы и по ряду других направлений», — заявил аналитик.

Последствия для мира

Однако, как отмечают эксперты, после распада ОВД обещания коллективного Запада не расширять НАТО выполнены не были.

В конце февраля 1991 года на внеочередном и последнем совещании ПКК в Будапеште единогласно было принято решение упразднить военные органы и структуры Организации Варшавского договора к 31 марта того же года.

В начале июля в Праге стороны ОВД подписали заключительный документ — протокол о полном прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи 1955 года.

«Ликвидация ОВД лишила Советский Союз стратегических союзников в Европе и ослабила его влияние в Европе и мире в целом, вывод советских войск из стран Центральной и Восточной Европы означал предоставление стратегического пространства в распоряжение другим державам», — отмечается в информационно-справочных материалах Историко-документального департамента МИД России.

Сообщается также, что вывод мощной советской группировки «скорее походил на поспешное бегство: имущество было брошено, люди и техника размещались зимой практически в чистом поле, без подготовленных казарм для солдат и жилья для офицеров и их семей».

Спустя восемь лет после прекращения деятельности ОВД Венгрия, Польша и Чехия первыми из бывших стран Варшавского договора присоединились к НАТО. Ещё через пять лет частью альянса стали Болгария, Румыния, Словакия, а также три балтийские республики — Латвия, Литва и Эстония.

«Таким образом, блок НАТО не только не прекратил своего существования, но и в нарушение всех достигнутых ранее договорённостей о не продвижении на Восток, включил в свой состав ряд бывших советских республик», — сообщили в Министерстве иностранных дел РФ.

После упразднения военных структур Организации Варшавского договора Североатлантический альянс стал превосходить Советский Союз по количеству танков и артиллерии в 1,5 раза, по самолётам и вертолётам — в 1,3 раза.

«Фактически США и их союзники оказались единственной силой, претендовавшей на доминирование в мировых делах... Они развязали серию войн и конфликтов по всему миру, что дестабилизировало международную политическую систему и вызвало угрозу начала новой мировой войны в виде серии локальных и региональных войн, которые сливаются в общий глобальный хаос», — говорится в заявлении МИД России.

Отмечается также, что военные НАТО принимали участие в войнах, в том числе на территории бывшей Югославии, в Афганистане, Ираке и Судане.

Как заявил Владимир Винокуров, «коллективный Запад обманул СССР, когда обещал не расширять НАТО на Восток».

«Несмотря на то, что в Париже в 1997 году был подписан основополагающий акт о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между Россией и НАТО, а также несмотря на устные договорённости, достигнутые в ходе переговоров с западными партнёрами по вопросу объединения Германии, альянс не выполнил свои обещания и начал впоследствии распространять влияние на страны Восточной Европы», — отметил он.

Военнослужащие принимают участие в учениях Saber Strike 2014 в день СМИ в Рукле, Литва. Saber Strike 2014 одновременно проводились в Литве, Латвии и Эстонии, в манёврах были задействованы около 4700 военнослужащих из 10 стран-членов НАТО

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По словам Александра Михайлова, после распада Организации Варшавского договора СССР «потерял все геополитические завоевания, которых добилась ОВД за время своего существования».

«В том числе большой сети лояльных Советскому Союзу стран. И сейчас Россия вынуждена восстанавливать ось дружественных государств в рамках многостороннего сотрудничества», — считает эксперт.

Кроме того, Россия приняла участие в формировании Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), чтобы создать условия для военно-технического сотрудничества со странами бывшего СССР, напомнил Михайлов.

«Однако ОДКБ не сравнима с НАТО по охвату и целям. Организация не стремится навязывать другим странам свою идеологию, в отличие от Североатлантического альянса, который хочет объединить своих союзников придуманным общим врагом в лице РФ», — сказал аналитик.

Однако Россия «сама по себе выступает отдельным полюсом военной силы в мире с её модернизированным оборонно-промышленным комплексом».

«Управляемость российских контингентов налажена на крайне высоком уровне, что демонстрируют военные учения с участием РФ. Армия России не разбита на составные части, как в ЕС, также она не зависит от военно-политических блоков, как, например, страны — члены НАТО», — пояснил эксперт.

Михайлов резюмировал, что, несмотря на распад Организации Варшавского договора, этот военно-политический блок «выполнил за время существования свою главную цель» — на планете в период действия ОВД не возникло ядерной войны.

«Другое дело, как распорядились с наследием распада СССР натовские военачальники — вместо того, чтобы распустить блок из-за исчезновения второго полюса силы, они, наоборот, стали укреплять свою инфраструктуру, поглощая те государства, которые вышли из Организации Варшавского договора. Тем самым они смоделировали ту непростую ситуацию, в которой мы сейчас живём: фактически возобновившаяся гонка вооружений и дестабилизация мировой безопасности. К тому же теперь в мире не два полюса военной мощи, а три — к РФ и США добавился ещё Китай», — заключил аналитик.