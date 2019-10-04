Дешёвый шенген для Беларуси отложили в долгий ящик

Федерика Могерини и главы МИД Литвы, Латвии и Польши отменили визиты в Минск

4 – 5 октября в Минске ожидали гостей – главу Европейского Союза по иностранным делам Федерику Могерини, министров иностранных дел Литвы – Линаса Линкявичюса, Латвии – Эдгарса Ринкевичса и Польши – Яцека Чапутовича. Однако 3 октября стало известно, что визиты отменяются.

В дипломатических кругах говорят, что отмена визитов связана с изменениями в планах дипломатов.

«Визит Федерики Могерини, Высокого представителя Евросоюза по иностранным делам и политики безопасности, а также встреча высокого уровня в рамках «Восточного партнёрства», ранее запланированные в Беларуси, а также министерское мероприятие программы «Восточного партнёрства» откладываются в связи с рядом изменений повестки дня различных участников, а также после контактов с принимающей белорусской стороной», – сообщает Представительство ЕС в Беларуси на своей странице в социальной сети Facebook.

В связи с отменой визита Могерини свой визит в Беларусь отменили и главы МИД Литвы, Латвии и Польши.

«Европейское ведомство по иностранным делам отозвало визит на высоком уровне в Минск», – сообщила пресс-атташе главы МИД Литвы Раса Якилайтене. Она отметила, что «Линкявичюс планировал принять участие во встрече министров стран-участниц программы Евросоюза «Восточное партнёрство» в Беларуси».

В МИД Беларуси подтвердили информацию о переносе визита верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини, отметив, что будет перенесено и мероприятие в рамках программы «Восточное партнёрство», в котором должна была принять участие Могерини.

Визит министров иностранных дел стран-участниц «Восточного партнёрства» перенесён на следующий год, пояснили в МИД Беларуси. Причём эта встреча пройдёт уже в новом составе, поскольку Могерини в настоящее время дорабатывает последний месяц на посту Высокого представителя ЕС. Уже с 1 ноября 2019 года её сменит предположительно испанский дипломат Жозеп Борель, впрочем, для этого ему ещё предстоит победить во время голосования в Европарламенте.

«Белорусская сторона сохраняет заинтересованность в проведении этого мероприятия, и мы продолжаем работать с нашими европейскими партнёрами над тем, чтобы оно было максимально эффективным, успешным и знаковым. В этой связи мы будем готовы принять его в любые взаимоприемлемые для всех сторон сроки», – заявил пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз.

Напомним, что ранее экс-глава представительства ЕС в Белоруссии Андреа Викторин предполагала, что именно во время визита Могерини в Минск будет подписано визовое соглашение Беларуси с ЕС, которое могло бы упростить белорусам получение шенгенских виз и снизить их стоимость.

Председатель комиссии по международным делам нижней палаты парламента Беларуси Валерий Воронецкий уверен, что Евросоюз должен не снижать стоимость своих виз, а вообще отменить их для граждан Беларуси.

«Речь в подготовленном проекте визового соглашения идёт только о снижении стоимости виз с 60 до 35 евро. Мы должны учитывать, что белорусская сторона уже достаточно давно приняла решение, что граждане стран ЕС могут посещать нашу страну без виз. Поэтому мы, на самом деле, более открытая страна в этой части, и, если говорить откровенно, я бы ожидал, чтобы ЕС ставил вопрос не о снижении стоимости виз, а об отмене виз для граждан Беларуси», – сказал Воронецкий в интервью телеканалу «Беларусь 1».

По его мнению, важным является тот факт, что среди стран СНГ именно граждане Беларуси получают больше всего виз в Евросоюз и меньше всего отказов.

«По нормативным документам ЕС мы имеем все основания для того, чтобы иметь безвизовый режим с ЕС. Я думаю, что ЕС должен к этому очень внимательно отнестись», – уверен депутат.

Примут ли это пожелание к сведению в Евросоюзе – неизвестно. Как и то, когда теперь будет подписано хотя бы соглашение о том, чтобы визы для белорусов стоили немного дешевле…