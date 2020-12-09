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Дешёвые рабы обменявшие медицину и «Антонова» на бусы: депутат Рады раскрыл отношение МВФ к украинцам
09 декабря 2020, 10:20 • 166 • Украина
На Украину пришли завоеватели, которые под видом помощи убили украинскую экономику; закрыто все, чем могла гордиться страна. Об этом заявил народный депутат Украины, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович.
«Скажите, вот при чем здесь МВФ и убийство нашей экономики? Почему мы в залог должны были отдать медицину, пенсии людей, при чем тут финансовые организации? Ответ очень простой — к нам пришли завоеватели, те, которые под видом помощи убили экономику Украины. Последние заводы закрываются, закрыто уже все, чем гордилась страна, нет больше «Антоновых», нет больше «Южмашей», — заявил нардеп.
Вадим Рабинович подчеркнул, что Украина не должна рассчитываться за воров, которые сидят в Кабмине. напомнив, что МВФ разрушил 14 стран в мире.
«Международному валютному фонду мы нужны как дойная корова: забрать землю, убить промышленность, им просто нужны дешевые развитые рабы», — сказал он.
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