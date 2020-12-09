Дешёвые рабы обменявшие медицину и «Антонова» на бусы: депутат Рады раскрыл отношение МВФ к украинцам

На Украину пришли завоеватели, которые под видом помощи убили украинскую экономику; закрыто все, чем могла гордиться страна. Об этом заявил народный депутат Украины, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович.«Скажите, вот при чем здесь МВФ и убийство нашей экономики? Почему мы в залог должны были отдать медицину, пенсии людей, при чем тут финансовые организации? Ответ очень простой — к нам пришли завоеватели, те, которые под видом помощи убили экономику Украины. Последние заводы закрываются, закрыто уже все, чем гордилась страна, нет больше «Антоновых», нет больше «Южмашей», — заявил нардеп.Вадим Рабинович подчеркнул, что Украина не должна рассчитываться за воров, которые сидят в Кабмине. напомнив, что МВФ разрушил 14 стран в мире.«Международному валютному фонду мы нужны как дойная корова: забрать землю, убить промышленность, им просто нужны дешевые развитые рабы», — сказал он.