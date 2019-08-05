Дешёвая и популярная британская игра про ползающих русских: Баранец о том, как выколачивают деньги придумавшие отравление Скрипаля

В Британии боятся, что новые российские "супертихие" подводные лодки смогут незамеченными прокрасться в территориальные воды страны и, оставаясь невидимыми для вооружённых сил Соединённого Королевства, будут следить за британскими кораблями и даже шпионить, подключаясь к интернет-кабелям, проложенным по дну моря. Опасения британских военных для Царьграда прокомментировал военный обозреватель газеты "Комсомольская правда" Виктор Баранец.

Он отмечает, что уже давно заметил у Минобороны Великобритании очень интересную "военно-политическую болезнь" под названием "британская морская паранойя". Она заключается в том, что британские военные всё время подозревают кого-то в преступлениях против Великобритании.

"Это, в общем-то, "Скрипаль №2", - пояснил в интервью Царьграду военный обозреватель газеты "Комсомольская правда" Виктор Баранец.

По его мнению, нынешние обвинения в адрес России связаны с приходом к власти нового премьер-министра страны, которому необходимо подогреть "температуру антироссийскости", а также "подхрюкнуть" антироссийским настроениям США.

Также военный обозреватель газеты "Комсомольская правда" Виктор Баранец обращает внимание на экономический аспект данного вопроса. На теме "российской угрозы" можно получить из бюджета приличные деньги.

"Такие вещи ещё говорят о другом - надо выколотить побольше денег на обеспечение безопасности военно-морских сил Великобритании. А для этого надо ныть, что, вот, русские здесь ползают, они уже чуть ли не носом своих подводных лодок втыкаются в английские города, вот, русская угроза кругом. Это дешёвая и популярная, в общем-то, британская игра", - объяснил Виктор Баранец.

Ещё одним фактором, сподвигшим британцев на обвинения в адрес России, он называет назначение нового главы военно-морских сил Великобритании. По мнению военного обозревателя газеты "Комсомольская правда", громкие заявления были сделаны, чтобы новый глава ВМС Британии мог обратить на себя внимание.