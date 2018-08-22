|
Дешевле молчать, чем говорить: Чехия, Эстония и Латвия не смогут расплатиться, если Россия начнет требовать компенсаций
22 августа 2018, 15:54 • 151 • Политика
Эстония, Чехия и Латвия вновь задумались о возобновлении попыток взыскания с России компенсаций за «советскую оккупацию».
Эстонская и латвийская стороны рассчитывают взыскать с Российской Федерации компенсации за «советскую оккупацию». Об этом заявили на двусторонних переговорах министры юстиции Эстонии и Латвии Урмас Рейнсалу и Дзинтарс Разначс.
Как утверждают политики, оба государства ценят сотрудничество в сфере увековечивания и осмысления исторического наследия. Поэтому необходимо помнить о неких последствиях «оккупации».
Кроме того, Рейнсалу и Разначс готовят возможный план действий, предусматривающий также привлечение ООН к решению вопроса.
Сходным образом мыслят и некоторые представители Чехии. В годовщину разгона «Пражской весны» некоторые из них вновь начали обвинять Москву в силовом подавлении протеста, а также требовать многомиллиардных компенсаций.
Это уже вылилось в дипломатический скандал, так как в Праге муниципальные власти самовольно разместили «поясняющие таблички» на памятнике маршалу Советского Союза Ивану Коневу, которого чешская сторона считает причастным к вводу войск стран Варшавского договора в Чехословакию 21 августа 1968 года.
Комментируя ситуацию, историк Петр Мультатули назвал абсурдными претензии стран Балтии и Чехии. По его мнению, за само существование данных государств денег может требовать сама Россия. Это связано с тем, что страны были незаконно образованы после Первой мировой войны – без учета мнения России, в которой произошел госпереворот. Уже в ходе Второй мировой войны данные территории пришлось освобождать СССР.
Ответственность лежит и на Иосифе Сталине, который отдал прибалтийским странам многие русские города, за которые пришлось заплатить кровью. В качестве примера можно привести и Польшу, которая получила территории, которые ей никогда не принадлежали или принадлежали, но в глубокой древности.
Непосредственно научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков отметил, что именно благодаря единству народов СССР в годы Великой Отечественный войны удалось спасти от уничтожения и порабощения весь мир, включая и народы Прибалтики. Согласно разработанному нацистами плану «Ост» около 50% латышей планировалось уничтожить или отправить в Сибирь.
Не стоит забывать и о процессе систематического уничтожения евреев в прибалтийских государствах, в котором принимали участие местные коллаборационисты.
С точки зрения международного права у Эстонии и Латвии нет ни моральных, ни юридических прав требовать от современной России компенсаций. Это еще и связано с тем, что Рига и Таллин занимаются реабилитацией нацизма и пособников Адольфа Гитлера. И не факт, что они смогут расплатиться с Москвой, если та озвучит свои претензии.
А руководитель общества «Двуглавый орел» генерал-лейтенант СВР Леонид Решетников посоветовал Чехии обратиться с претензиями к СССР, который вложил значительные средства в развитие чешской экономики. Но нужно помнить, что, несмотря на обиду на действия белочехов в годы Гражданской войны в России, многие представители Чехии сражались на стороне Советского Союза.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
151
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
|
16 августа 2018, 07:09
|
19 августа 2018, 00:09
|
16 августа 2018, 13:39
|
19 августа 2018, 00:09
|
20 августа 2018, 16:39
|
21 августа 2018, 02:40
|
16 августа 2018, 03:54