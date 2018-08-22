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Дешевле молчать, чем говорить: Чехия, Эстония и Латвия не смогут расплатиться, если Россия начнет требовать компенсаций

22 августа 2018, 15:54  •  151 • Политика
Эстония, Чехия и Латвия вновь задумались о возобновлении попыток взыскания с России компенсаций за «советскую оккупацию».
Эстонская и латвийская стороны рассчитывают взыскать с Российской Федерации компенсации за «советскую оккупацию». Об этом заявили на двусторонних переговорах министры юстиции Эстонии и Латвии Урмас Рейнсалу и Дзинтарс Разначс.
Как утверждают политики, оба государства ценят сотрудничество в сфере увековечивания и осмысления исторического наследия. Поэтому необходимо помнить о неких последствиях «оккупации».
Кроме того, Рейнсалу и Разначс готовят возможный план действий, предусматривающий также привлечение ООН к решению вопроса.
«Министры юстиции подчеркнули важность сохранения памяти о человеческих потерях, понесенных из-за советской оккупации, и изучения возможностей выдвинуть требование о возмещении ущерба к Российской Федерации как правопреемнице Советского Союза», - указано в заявлении Минюста Эстонии.
Сходным образом мыслят и некоторые представители Чехии. В годовщину разгона «Пражской весны» некоторые из них вновь начали обвинять Москву в силовом подавлении протеста, а также требовать многомиллиардных компенсаций.
Это уже вылилось в дипломатический скандал, так как в Праге муниципальные власти самовольно разместили «поясняющие таблички» на памятнике маршалу Советского Союза Ивану Коневу, которого чешская сторона считает причастным к вводу войск стран Варшавского договора в Чехословакию 21 августа 1968 года.
«Осуждаем подобные некорректные и политически мотивированные действия, которыми нынешнее руководство городского района Прага-6 любой ценой стремится очернить личность И.С. Конева, используя для этого одну из наиболее чувствительных страниц нашей совместной истории», - отреагировали российские дипломаты.
Комментируя ситуацию, историк Петр Мультатули назвал абсурдными претензии стран Балтии и Чехии. По его мнению, за само существование данных государств денег может требовать сама Россия. Это связано с тем, что страны были незаконно образованы после Первой мировой войны – без учета мнения России, в которой произошел госпереворот. Уже в ходе Второй мировой войны данные территории пришлось освобождать СССР.
Ответственность лежит и на Иосифе Сталине, который отдал прибалтийским странам многие русские города, за которые пришлось заплатить кровью. В качестве примера можно привести и Польшу, которая получила территории, которые ей никогда не принадлежали или принадлежали, но в глубокой древности.
«России надо четче и яснее говорить о последствиях развала Российской Империи. А если мы будем ходить только вокруг Советского Союза – нас будут тыкать носом во все эти «пражские весны», венгерские восстания и так далее. Потому что главный вопрос заключается в том, что все начиналось с 17-го года, 18-го года, с незаконных выходов… из-под Российской Империи. Или за счет распада и незаконного выхода из состава, скажем, той же Австро-Венгерской империи», - объяснил он Царьграду.
Непосредственно научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков отметил, что именно благодаря единству народов СССР в годы Великой Отечественный войны удалось спасти от уничтожения и порабощения весь мир, включая и народы Прибалтики. Согласно разработанному нацистами плану «Ост» около 50% латышей планировалось уничтожить или отправить в Сибирь.
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Не стоит забывать и о процессе систематического уничтожения евреев в прибалтийских государствах, в котором принимали участие местные коллаборационисты.
«То, что сегодня требуют прибалтийские республики, – это грубейшее нарушение всех послевоенных международных соглашений. Возможна здесь ревизия Нюрнбергского процесса. Такими заявлениями они готовят почву для роста неонацизма, в том числе и в самих прибалтийских республиках. Мы сегодня должны обращать внимание, и Европа должна обращать внимание, что сегодня растут ростки неонацизма в самих прибалтийских республиках. Идут марши легионов СС. И вот эти легионы СС как раз воевали на стороне нацистской Германии, уничтожали мирное население не только в Прибалтике, но и в России. Вот об этом они как раз сегодня забывают. Поэтому сегодня мы должны четко заявить то, что мы не должны допустить фальсификации истории. Не должны допустить неонацистских настроений», - поведал он.
С точки зрения международного права у Эстонии и Латвии нет ни моральных, ни юридических прав требовать от современной России компенсаций. Это еще и связано с тем, что Рига и Таллин занимаются реабилитацией нацизма и пособников Адольфа Гитлера. И не факт, что они смогут расплатиться с Москвой, если та озвучит свои претензии.
А руководитель общества «Двуглавый орел» генерал-лейтенант СВР Леонид Решетников посоветовал Чехии обратиться с претензиями к СССР, который вложил значительные средства в развитие чешской экономики. Но нужно помнить, что, несмотря на обиду на действия белочехов в годы Гражданской войны в России, многие представители Чехии сражались на стороне Советского Союза.
«Это все это глупости - вспоминать, отдайте нам деньги за то, отдайте нам эти деньги за это. Это уже прошло, это история, те поколения ушли уже из жизни, никого нет. И это все ради только пиара делается и пропаганды. И смущение умов населения Чехии, попытка настроить их против России. Вот и все», - резюмировал эксперт.

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